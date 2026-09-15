Baracca in fiamme vicino all'università a Caserta, un uomo salvato dagli agenti e due poliziotti feriti

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È di un salvataggio e un provvedimento di espulsione il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato a Caserta, dove un uomo è stato tratto in salvo da un incendio in una struttura di fortuna nei pressi dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. L’operazione è stata condotta dopo la segnalazione di alcuni passanti, mentre sono in corso indagini per chiarire le cause del rogo, che secondo la testimonianza della vittima sarebbe stato appiccato da un’altra persona.

Il salvataggio: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di ieri gli agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Caserta sono intervenuti in viale Ellittico, nei pressi dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. L’allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno notato una densa coltre di fumo provenire da una struttura di fortuna. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, sono stati attirati dalle grida di aiuto provenienti dall’interno della baracca in fiamme.

L’intervento e le condizioni della vittima

Nonostante le difficoltà dovute alle fiamme, al fumo e alla fitta vegetazione circostante, i poliziotti sono riusciti a raggiungere l’uomo intrappolato e a trarlo in salvo. La persona soccorsa è stata affidata alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto. Fortunatamente, le sue condizioni non hanno evidenziato conseguenze riconducibili all’incendio.

Le indagini sull’incendio e la testimonianza della vittima

La vittima, un cittadino extracomunitario nato nel 1972, ha riferito agli agenti di aver visto il presunto autore dell’incendio, fornendo una descrizione e le generalità del sospetto. Le forze dell’ordine hanno quindi avviato indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità penali. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità del presunto responsabile.

Espulsione per irregolarità sul territorio nazionale

Dai controlli effettuati è emerso che la persona tratta in salvo si trovava in posizione irregolare sul territorio nazionale. Al termine degli accertamenti e dopo aver acquisito il nulla osta dell’Autorità giudiziaria, nei suoi confronti è stato adottato un provvedimento di espulsione. La procedura è stata eseguita secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Feriti tra le forze dell’ordine

Durante le operazioni di soccorso, rese particolarmente complesse dalla presenza di fiamme, fumo e vegetazione, due poliziotti sono rimasti feriti riportando escoriazioni e sintomi da intossicazione da fumo. Le loro condizioni non destano preoccupazione, ma testimoniano la pericolosità dell’intervento e la prontezza degli agenti nel fronteggiare situazioni di emergenza.

Le indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno avviato approfondite indagini per chiarire le cause dell’incendio e identificare l’eventuale responsabile del gesto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella del rogo doloso, come suggerito dalla testimonianza della vittima. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi e accertare eventuali responsabilità penali.

L’episodio si è verificato in una zona periferica di Caserta, nei pressi di una delle principali sedi universitarie della città. La presenza di strutture di fortuna nella zona è sintomo di una situazione di disagio sociale che spesso espone le persone più vulnerabili a rischi elevati, come quello corso dalla vittima dell’incendio.

IPA