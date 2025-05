Baracche abusive e affitti in nero nel Parco dell’Appia Antica, 20 demolizioni a Roma

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 20 manufatti demoliti e numerosi arnesi da scasso sequestrati il bilancio dell’operazione di sgombero di un insediamento abusivo nel Parco Regionale dell’Appia Antica. L’intervento è stato eseguito all’alba di questa mattina a Roma, in seguito alle determinazioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto della città.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata coordinata da un dirigente della Questura e ha coinvolto uomini dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Ciampino. L’intervento ha portato alla bonifica del sito e al ripristino dei luoghi, con l’abbattimento di circa 20 manufatti abusivi, ciascuno di 8 metri quadrati, costruiti attorno a un corpo di fabbrica centrale.

Il sistema del “metodo del vassallo”

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il campo era gestito da un capo che utilizzava un sistema noto come “metodo del vassallo”. Gli occupanti pagavano un “affitto” per risiedere in giacigli fatiscenti, privi di servizi igienici adeguati. Lo sgombero si è reso necessario a seguito di numerose segnalazioni dei residenti e di accertamenti sulla regolarità dell’occupazione del terreno.

Condizioni igienico-sanitarie critiche

Le condizioni igienico-sanitarie all’interno del campo erano considerate estremamente critiche, rappresentando un serio rischio per la salute pubblica e la dignità degli occupanti, in particolare dei minori. All’interno vivevano anche ovini per la produzione di prodotti caseari e animali domestici.

Assistenza e verifiche in corso

Al piano operativo hanno partecipato anche i servizi sociali del Comune di Ciampino, che si erano attivati per offrire assistenza agli occupanti, in particolare ai minori, per individuare soluzioni abitative temporanee e supporto per l’inclusione sociale. Sono in corso verifiche per accertare eventuali responsabilità penali legate alla gestione del campo e allo sfruttamento degli occupanti.

Sequestri e demolizioni

Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati numerosi arnesi da scasso e bigiotteria, ritenuti provento di furti, e si è proceduto alla demolizione delle baracche.

Fonte foto: IPA