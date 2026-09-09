Barbara Berlusconi contro Giovanni Brusca dopo le dichiarazioni su Silvio: "Intollerabili e ridicole"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Barbara Berlusconi respinge le nuove accuse emerse al processo Baiardo di Firenze, dove l’ex boss Giovanni Brusca ha raccontato di un presunto piano mafioso per favorire la discesa in campo del padre Silvio, tramite Vittorio Mangano. “Da trent’anni teoremi senza prove” denuncia sostenuta dal legale di famiglia, Giorgio Perroni.

Barbara Berlusconi contro Giovanni Brusca

Dopo la deposizione resa a Firenze dal boss mafioso Giovanni Brusca, è intervenuta direttamente Barbara Berlusconi, figlia dell’ex premier Silvio, difendendo la sua memoria dalle nuove accuse emerse nel processo.

“Trovo intollerabile che, ancora oggi, le inverosimili e ridicole affermazioni di persone che si sono macchiate dei delitti più efferati, e che oggi parlano addirittura da uomini liberi, vengano utilizzate per alimentare l’ennesima damnatio memoriae contro mio padre” ha affermato in una nota diffusa mercoledì 9 settembre.

ANSA

La memoria del padre Silvio

Berlusconi ha poi contestato il metodo con cui, a suo avviso, la vicenda giudiziaria viene condotta da tempo. “Da oltre trent’anni si inseguono teoremi, suggestioni e sospetti alimentati dalle solite procure. Le prove, invece, continuano a mancare”.

“Il processo Baiardo” prosegue nella nota “si è trasformato in un processo bis sulle stragi del ’93-’94, riesumando accuse contro Berlusconi e Dell’Utri già archiviate. Una vicenda giudiziaria semplicemente surreale. Mio padre non può più difendersi. Proprio per questo continueremo a farlo noi, ogni volta che sarà necessario”.

Le parole del legale della famiglia

Sulla stessa linea si è espresso l’avvocato della famiglia, Giorgio Perroni, secondo cui l’udienza avrebbe affermato in modo definitivo che il procedimento a carico di Salvatore Baiardo, aperto a febbraio, si sia di fatto trasformato in “un processo a due persone che non sono nemmeno imputate, Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri, e che non possono quindi difendersi”.

Il tutto avviene, secondo il parere espresso dall’avvocato, “nel tentativo di confermare una vulgata, falsa e assurda” sui presunti mandanti occulti delle stragi.

Baiardo, ex gelataio di Omegna, è sotto processo a Firenze per calunnia aggravata nei confronti del conduttore Massimo Giletti e dell’ex sindaco di Cesara Giancarlo Ricca, oltre che per favoreggiamento aggravato dal metodo mafioso per aver sostenuto la latitanza dei fratelli Graviano.

Nell’udienza sono stati ascoltati come testimoni, in videocollegamento da località protette, sia Giovanni Brusca sia il pentito Antonino Giuffrè, quest’ultimo costretto a interrompere quasi subito la deposizione per motivi di salute.

L’ex boss di Cosa Nostra, condannato per la strage di Capaci e oggi libero, ha raccontato che le stragi del 1992-93 avrebbero dovuto essere usate “come strumento politico, come se fossero suggeriti dalla sinistra” per agevolare la discesa in campo di Silvio Berlusconi.