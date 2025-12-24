Barbara Berlusconi dalla "lunga depressione" all'ADHD scoperto grazie alla terapia: "Faticoso accettarlo"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Barbara Berlusconi ha raccontato il suo percorso personale e familiare, segnato dalla depressione e dalla diagnosi di ADHD. Oggi la 41enne figlia terzogenita di Silvio Berlusconi concentra il suo impegno sulla famiglia e sulla nuova Fondazione dedicata soprattutto all’educazione, all’infanzia e agli adolescenti. Ed esclude un futuro in politica.

Barbara Berlusconi e la depressione

“Ho attraversato momenti difficili. Dieci anni fa è cominciata una depressione impegnativa, durata a lungo”, ha confessato Barbara Berlusconi nel corso di un’intervista al Corriere della Sera.

La consapevolezza di sé è arrivata con la terapia e osservando le proprie abitudini: “Ho deciso di approfondire per comprendere da dove venisse questa fatica profonda“.

Barbara Berlusconi e la scoperta dell’ADHD

“Ho scoperto di avere l’ADHD, un disturbo del neurosviluppo”, ha ammesso. “Da adulta è stato faticoso accettarlo, ma anche liberatorio. Dare un nome alle cose cambia tutto. Non era dunque una mia colpa, non era mancanza di volontà… Ho solo una struttura mentale diversa dove tempo, organizzazione e concentrazione funzionano in un altro modo”.

Ma anche la famiglia ha segnato una svolta: “Essere madre poi mi ha aiutato, anche perché uno dei miei figli ha delle difficoltà simili”. Anche per poter aiutare il figlio, Barbara Berlusconi ha deciso di comprendere prima di tutto sé stessa.

Per la figlia di Silvio Berlusconi è stata una rivelazione: “Ho smesso finalmente di colpevolizzarmi individuando strategie. Per esempio, adesso arrivo in ritardo di dieci minuti, non di un’ora. Non le sembra un piccolo successo?”.

Barbara Berlusconi ha raccontato anche del suo legame con il padre, rievocando un aneddoto che riguarda gli ultimi giorni della vita del Cavaliere: “Anche se ci avevano detto tempo prima che la sua salute era compromessa io per mesi emotivamente ho faticato ad accettarlo. Quando poi è successo, è stato un trauma. Nel grande dolore, è stata però anche una riscoperta. Un giorno sono andata a trovarlo e mi ha detto: ‘Barbara, ho un’idea. Prendi carta e penna’. Voleva che sviluppassi per lui un progetto di ristorazione basato sulla cucina sana. Mi ha fatto scrivere tutto: dove e come dovevano essere i ristoranti, l’organizzazione, gli abiti di camerieri e cameriere. Abbiamo scritto il menù insieme”.

La Fondazione Barbara Berlusconi

Barbara Berlusconi ha dato vita a una Fondazione che porta il suo nome. La Fondazione si occupa principalmente di educazione, con un’attenzione particolare all’infanzia e all’adolescenza.

Lavora su temi attuali come l’impatto degli strumenti digitali, degli smartphone e dei social media sullo sviluppo dei giovani. Sostiene inoltre progetti dedicati a chi affronta disturbi dell’apprendimento, come DSA e ADHD, promuovendo metodi innovativi per aiutare bambini e ragazzi a studiare in modo più sereno ed efficace.

Cos’è l’ADHD e come riconoscerlo

Il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD), come spiega l’Istituto Superiore di Sanità, è un disturbo del neurosviluppo, tradizionalmente considerato nell’ambito della salute mentale pediatrica, che interessa in Italia tra il 2,8% e il 7,3% della popolazione generale, con una prevalenza stimata del 3-4% nei bambini. Storicamente più diagnosticato nei maschi, oggi si registra una crescente individuazione anche nelle femmine e, soprattutto, nelle donne adulte:

tra il 30% e il 70% dei bambini continua a presentare sintomi anche in età adulta;

circa l’80% necessita di trattamento anche in adolescenza;

circa il 50% richiede supporto anche da adulti.

Spesso è associato ad altri disturbi: nel 35% dei casi a disturbi del comportamento oppositivo, nel 26% a problemi comportamentali e ansia, nel 18% a depressione.

Nei bambini può manifestarsi con:

deficit di attenzione;

iperattività;

impulsività.

Negli adulti, e in particolare nelle donne, il quadro può essere diverso e più silenzioso, quindi meno evidente dall’esterno. Le donne presentano più spesso:

prevalenza di disattenzione rispetto all’iperattività;

difficoltà interne (ansia, senso di inadeguatezza) più che comportamenti esplosivi;

capacità di mascherare il disturbo attraverso strategie di coping, rendendo meno riconoscibili i sintomi.

Per questo motivo, nelle femmine l’ADHD può essere meno appariscente, rischia diagnosi tardive o errate, può essere confuso con ansia e depressione comportando difficoltà scolastiche.

Fra i segnali a cui prestare attenzione si citano:

distrazione persistente e difficoltà nel mantenere l’attenzione;

problemi di organizzazione, gestione del tempo e concentrazione;

stanchezza mentale elevata legata allo sforzo di compensazione;

emozioni negative ricorrenti come senso di colpa, vergogna, ansia da prestazione e depressione.

Oltre a Barbara Berlusconi, fra le donne famose che hanno ammesso di soffrire di ADHD c’è Laura Chiatti.

Quali sono i sintomi della depressione

La depressione, come si legge sul sito dell’Ospedale San Raffaele di Milano, rientra tra i disturbi dell’umore e può presentare una sintomatologia eterogenea e variabile per intensità. I sintomi indicati ono:

umore depresso;

disfunzione cognitiva e/o motoria;

spossatezza;

perdita di attenzione;

diminuzione o assenza di interesse verso attività prima considerate piacevoli;

disturbi del sonno;

pensieri suicidari.

Tali sintomi possono associarsi ad altre manifestazioni psichiche, come ansia e attacchi di panico, complicando il quadro clinico. Viene anche evidenziato che chi soffre di depressione può essere più esposto all’uso e all’abuso di alcol e droghe, spesso come tentativo di automedicazione.