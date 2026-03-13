Barbara Chichiarelli, l’attrice nella serie Sky 'Avvocato Ligas': “La verità di un attore è la relazione”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attori che parlano dei propri lavori. E poi ci sono attori che, parlando dei propri lavori, finiscono per raccontare qualcosa di più profondo: il modo in cui guardano il mondo. Con Barbara Chichiarelli succede esattamente questo. L’intervista esclusiva a Barbara Chichiarelli per Virgilio Notizie parte da un personaggio – Annamaria Pastori, il pubblico ministero che interpreta nella serie Sky Avvocato Ligas – ma si allarga presto a qualcosa di più intimo: il rapporto con il tempo, con l’attesa, con il dubbio. E soprattutto con quella parola che nel mestiere dell’attore viene pronunciata spesso e quasi sempre in modo sfuggente: verità. Per Barbara Chichiarelli non è un concetto astratto. È qualcosa che accade. Un momento preciso, fragile e irripetibile in cui, mentre la macchina da presa gira o mentre il sipario si alza, un attore smette di controllare tutto ciò che sta facendo e si mette semplicemente in relazione con quello che ha davanti: un collega, un oggetto, uno spazio. È lì che, secondo lei, nasce la verità della scena. È un’idea di recitazione che somiglia più a una caduta che a una conquista. Una caduta dentro il presente, dentro quel “qui e ora” che il teatro conosce da secoli e che il cinema tenta di catturare in pochi secondi di pellicola o di digitale. Un momento in cui tutto il resto, dalla vita fuori dal set ai pensieri e alle preoccupazioni, resta sospeso. In questa lunga conversazione, Barbara Chichiarelli racconta anche il suo percorso con una lucidità disarmante. Senza mitologie e senza scorciatoie. Parla dei dieci anni di attesa prima che il lavoro diventasse davvero un lavoro, della sindrome dell’impostore che l’ha accompagnata a lungo e di quella determinazione quasi silenziosa che l’ha portata avanti senza trasformare i rifiuti in rancore. Il successo, per lei, non ha molto a che fare con la fama. Ha a che fare con il riconoscimento: il momento in cui si può finalmente dire, senza enfasi, «posso farlo». Non tutto, non perfettamente. Ma posso farlo. E poi c’è un’altra cosa che, dice, spesso non viene vista di lei: la fragilità. Una fragilità che convive con quella serietà che qualcuno scambia per rigidità e che invece è semplicemente il modo in cui sceglie di stare nelle cose. Con attenzione, con misura, senza automatismi. Il risultato è un dialogo che somiglia meno a un’intervista promozionale e più a un piccolo viaggio dentro il mestiere dell’attore: fatto di studio, osservazione, errori, attese e improvvise epifanie. Un mestiere che, in fondo, per Barbara Chichiarelli ha ancora lo stesso obiettivo di sempre: riuscire a dare forma alle proprie emozioni e condividerle con qualcuno. Anche una sola persona. Abbastanza, però, da farle sentire che non è sola.

Se dovesse raccontare il PM Annamaria Pastori, il personaggio che interpreta nella serie Sky Avvocato Ligas in questo momento, senza fare riferimento alla sceneggiatura o alle indicazioni di regia ricevute, come la descriverebbe?

“È sicuramente una donna determinata e intransigente, forse prima di tutto con se stessa. La determinazione è uno dei tratti che la definiscono maggiormente. Così viene presentata anche nella serie, ma in parte si tratta di una mia percezione: leggendo tra le righe ho intravisto una sorta di workaholism, mi passi il neologismo un po’ adattato. Affronta il lavoro in modo molto deciso e vi si dedica completamente. In qualche modo rappresenta anche una parte dello Stato e sente fortemente il peso di questo ruolo”.

La dedizione quasi ossessiva al lavoro, l’intransigenza, la determinazione. Quali possono essere attribuiti anche a Barbara Chichiarelli?

“Forse quasi tutti, tranne l’intransigenza, che dipende molto dai contesti e dalle situazioni. Riconosco però di avere qualche difficoltà con l’attesa e, più in generale, con il dipendere da qualcun altro. Per questo, in alcune circostanze, preferisco muovermi autonomamente: non amo aspettare né dover negoziare continuamente”.

Eppure, l’attesa è uno degli elementi centrali del suo lavoro di attrice. Il suo è un mestiere fatto di pause e aspettative: si attende un provino, si attende l’arrivo di un ruolo. Come riempie quello spazio di solitudine, quel tempo sospeso?

“In realtà ho un buon rapporto con l’attesa, almeno per quanto riguarda il lavoro. Non resto mai semplicemente ferma ad aspettare che succeda qualcosa. È una professione che va mantenuta viva, e per me mantenerla viva significa studiare, leggere, andare a teatro, al cinema, viaggiare, parlare con le persone e anche osservarle con attenzione. Mi piace restare immersa in tutto ciò che fa parte della vita”.

Che ruolo ha avuto invece la determinazione nel suo percorso?

“Col senno di poi mi sono resa conto di essere, e di essere stata, una persona piuttosto determinata. All’inizio non ne ero consapevole: è una consapevolezza arrivata più tardi. Per fortuna possiedo quella che chiamo una memoria da pesce rosso: questo fa sì che le grandi cadute o i grandi rifiuti, inevitabili in qualsiasi carriera, non rimangano impressi con troppa nitidezza. Così, nella memoria, il percorso appare abbastanza lineare, anche se in realtà non lo è stato. Gli ostacoli non sono mancati, come immagino accada a tutti, ma ho continuato ad andare avanti: mi sono rimboccata le maniche e ho proseguito. Per questo, sempre col senno di poi, posso dire che la determinazione è senz’altro un elemento ricorrente nella mia vita”.

Sempre col senno di poi, qual è stata la contraddizione più interessante che ha incontrato lungo il suo percorso?

“Sicuramente quella tra la vita privata e il lavoro. Come dicevo prima, nella vita privata faccio più fatica a confrontarmi con il tempo, con gli altri e con alcuni limiti. Nel lavoro, invece, ho trovato abbastanza presto un equilibrio. Ho spostato l’attenzione su altro e, in qualche modo, sono riuscita a trovare una mia misura. Riletta oggi, questa forte contraddizione tra vita privata e vita professionale è interessante: ciò che non riesco a fare nella vita privata sembra riuscirmi nel lavoro. Per questo il lavoro non è soltanto una fonte di gioia perché faccio ciò che amo, ma anche perché mi permette di essere una persona migliore”.

Oddio, quando interpreta l’amante di Mussolini come in M – Il figlio del secolo un po’ meno, però va bene lo stesso.

“Può darsi, certo… dipende” (sorride, ndr).

Sempre col senno di poi, come racconterebbe il momento in cui si è convinta di essere un’attrice? È stata un’epifania o una lenta presa di consapevolezza?

“L’epifania c’è stata nel momento in cui ho deciso di provare a dare una forma più concreta a questa passione, cioè di tentare di trasformarla in un lavoro. In quel momento è stata davvero una sorta di rivelazione. La consapevolezza di poterlo fare davvero, anche a livello professionale, è arrivata con il tempo. Nessuno è completamente sicuro di ciò che fa: si comincia, si prova, ci si mette alla prova. L’epifania è arrivata quando ho pensato che forse avrei dovuto farne un lavoro: non poteva restare confinato a un hobby, forse quella sarebbe stata la mia vita. Questo pensiero è nato dopo aver visto uno spettacolo teatrale molto bello. In quel momento ho pensato: forse dovrei provarci”.

Molto spesso i suoi colleghi descrivono il teatro quasi come un mantra: dicono che è stato terapeutico, curativo. Per lei che cos’è stato il teatro?

“Se da cinque o sei secoli continuiamo a portarcelo dietro, significa che possiede senza dubbio una dimensione curativa. Per me è la possibilità di dialogare a un livello più profondo. È un gioco, ma un gioco molto serio: un patto di finzione tra esseri umani. Trovo tutto questo struggente, in qualche modo. Il fatto che, ancora oggi, si continui a rinnovare questo patto nel corso dei secoli: degli esseri umani si mettono davanti ad altri esseri umani e raccontano delle storie. Vale anche per il cinema, naturalmente, ma nel teatro percepisco forse un tratto in più, mi passi il termine, romantico. Accade dal vivo e il confine tra ciò che è reale e ciò che non lo è diventa talmente sottile da risultare quasi palpabile. Ed è anche questo a renderlo terapeutico”.

In questo tratto romantico che lei individua nel teatro ha importanza il “qui e ora”? È quasi un luogo comune dire che ogni replica è diversa, ma è vero che la rappresentazione teatrale, pur restando la stessa, cambia di sera in sera.

“Certo, ed è una delle componenti più adrenaliniche, dopaminiche e magiche del teatro. Lo percepiscono sia gli attori sia gli spettatori. A volte capita, anche da spettatori, di rivedere uno spettacolo non nella stessa settimana o nella stessa stagione, ma magari dopo un anno, e di trovarlo cambiato. Chi frequenta spesso il teatro conosce bene questa sensazione, sia da spettatore sia da attore. Qui entriamo nell’ineffabile: dipende da molti fattori. Da come sta l’attore, da come stanno insieme gli attori quella sera sul palco, ma anche da elementi molto concreti, perfino dagli odori. Ricordo alcuni spettacoli proprio per i profumi che ho associato alla persona che avevo davanti. Non erano legati allo spettacolo in sé, ma anche questo influisce. Quando si è tutti insieme, dal vivo, accadono fenomeni che, senza evocare il pensiero magico, hanno comunque qualcosa di magico: non sono riproducibili, non sono descrivibili. Questa, secondo me, è la dimensione più affascinante di tutto ciò che avviene dal vivo, e in primo luogo a teatro”.

Domanda forse un po’ retorica, di cui immagino già la risposta: la interessano di più i personaggi che le permettono di muoversi nella sua zona di comfort oppure quelli che la provocano e la spingono fuori dal terreno sicuro?

“Dipende, perché la mia zona di comfort è piuttosto ampia. L’aspetto che trovo più interessante è la possibilità di restituire la complessità. Sono proprio i personaggi complessi ad affascinarmi di più, perché in qualche modo rispecchiano la vita. La vita è complessa per ciascuno di noi: nell’arco della stessa giornata, a volte persino della stessa ora, siamo molte persone diverse. Per questo trovo stimolante ogni personaggio che mi permetta di cambiare stato, umore, pensiero”.

Ci sono mai state zone, magari anche d’ombra, che ha avuto paura umanamente di esplorare?

“Per il momento no, non ho mai provato questa sensazione o questa difficoltà. È molto probabile, anzi spero, che accada in futuro, perché credo che la crisi sia sempre un passaggio auspicabile. Almeno io la vivo così. Tutto ciò che può mettermi in crisi è anche ciò che può farmi crescere. Quindi è possibile che, prima o poi, emerga un attrito tra ciò che mi viene proposto, ciò che devo fare e ciò che vorrei fare”.

Nella preparazione di un ruolo, per lei che cosa conta di più: lo studio del personaggio oppure l’intuizione del momento?

“Direi entrambe le componenti. Si può studiare quanto si vuole, ma poi si lavora sempre in relazione: non si recita mai da soli. Si crea una sinergia con i colleghi, con il regista, con la macchina da presa quando si gira per il cinema, oppure con il palco e la scenografia quando si è a teatro. La differenza dipende anche dal progetto. Un personaggio realmente esistito e uno di fantasia arrivano con funzioni diverse all’interno della storia. C’è sempre una funzione drammaturgica. Molti personaggi che ho interpretato avevano proprio questo compito: far procedere il racconto. Quando capisco che il mio personaggio è soprattutto funzionale alla narrazione, tendo a fare un passo indietro, a mettermi un po’ da parte, perché non ha senso eccedere. Dipende quindi dal contesto. In generale credo che non si debba mai essere rigidi: è giusto costruirsi un’idea, ma poi bisogna restare aperti al dialogo con il regista, con i colleghi e con tutte le altre componenti del lavoro”.

Spesso si dice che un attore cerchi la verità in scena. Qual è, per lei, la verità?

“Per me la verità è qualcosa che accade davvero in quel momento. Quello che cerco è proprio questo: che durante la scena succeda qualcosa di autentico. In sostanza cerco la relazione. La relazione con l’altro attore oppure, quando si è soli, con gli oggetti, con tutto ciò che si ha davanti. Tutto quello che vedo quando parte il motore e viene dato il via all’azione diventa qualcosa con cui provo a entrare realmente in relazione per la prima volta, o almeno a far sì che sembri una prima volta, anche se i ciak sono molti. Cerco una relazione profonda e vera. In qualche modo provo a isolarmi da ciò che accade fuori e a restare davvero lì, dentro quello che sta succedendo”.

È qui che possiamo collegarci a quella definizione che lei ha dato una volta di se stessa, quella di osservatrice?

“Sicuramente. Nel tradurlo in un’immagine, penso sempre a una sorta di caduta, come se precipitassi dentro quel momento. Il gioco, per me, è proprio questo: riuscire in pochi secondi, in pochi minuti, a immergermi completamente in quello che sto facendo, dimenticando tutto ciò che resta fuori… la mia vita, gli impegni, i pensieri. In quell’istante ogni parte di me, ogni pensiero, è dedicato a ciò che sto facendo. È la dimensione che trovo più bella, più divertente, più stimolante e anche più terapeutica. Immergermi così profondamente mi permette di prendere le distanze, in modo sano, da me stessa e dalla mia vita, per entrare davvero in un’altra”.

In questo gioco di vite che entrano nelle vite degli altri, è Barbara Chichiarelli che entra nei personaggi oppure sono i personaggi che entrano in Barbara Chichiarelli?

“È una domanda un po’ marzulliana… Però è interessante, perché c’è una differenza netta. Direi che è Barbara Chichiarelli a entrare nei personaggi”.

Ci sono attori che finiscono per portarseli a casa e poi non riescono più a liberarsene, in quella che viene definita quasi, con un’espressione dusiana, una sorta di immedesimazione totale.

“Per il momento non mi è mai capitato di portarmi dietro un personaggio. Anche perché attribuisco molta importanza, per esempio, ai costumi. Per me sono fondamentali. Nel momento in cui indosso davvero i panni di un’altra persona, divento quella persona. Quando poi tolgo quei vestiti, quando li dismetto, torno a essere me stessa. A volte mio malgrado, perché può capitare di voler restare più a lungo in quelle vite, magari più divertenti o più semplici, a seconda dei progetti. Forse è un passaggio mentale che ho automatizzato senza rendermene conto: nel momento in cui mi vesto o mi spoglio, tutto comincia oppure finisce”.

In questo continuo intreccio tra mestiere e vita, ha avuto la possibilità di confrontarsi con quelli che vengono definiti maestri e maestre. C’è qualcosa che ha scelto di assimilare da loro perché sentiva che le apparteneva? E qualcosa che invece ha preferito tenere distante perché, pur valido, non era nelle sue corde?

“Ne ho avuti moltissimi, di maestri e maestre… ci sarebbe da fare una riflessione molto ampia. Negli anni, anche perché poi mi è capitato di stare dall’altra parte e insegnare, ho capito quanto sia difficile gestire delle individualità senza ferirle. Quando si lavora nella formazione si ha a che fare con persone molto fragili. Quello dell’insegnante è un lavoro delicato, e lo è ancora di più quello del maestro. Quando un insegnante diventa maestro o maestra, che è qualcosa di diverso, assume quasi il ruolo di pedagogo. È una figura nella quale l’allievo ripone speranze e fiducia, qualcuno di cui osserva attentamente lo sguardo per capire se sta facendo bene o male. Forse ciò che ho interiorizzato è proprio questo: evitare quello sguardo che sfugge quando non si è convinti di ciò che si deve dire. L’allievo cerca sempre approvazione. Ho cercato quindi di non abituare chi ho davanti a una conferma continua, ma di lasciarlo libero di capire da sé se sta sbagliando oppure no, senza rassicurarlo ogni volta. Da allieva ho cercato molto quello sguardo di approvazione nei miei maestri, e credo sia naturale. Col tempo, però, ho imparato ad apprezzare proprio coloro che si sottraevano a quella conferma costante”.

Nella ricerca costante di quello sguardo di approvazione, che cos’è il successo per lei?

“Successo è una parola che racchiude molti significati. Ma ciò che conta davvero non è la fama o la visibilità. È piuttosto il riconoscersi. Credo che per ogni essere umano la cosa più importante sia essere riconosciuto, in tutti gli ambiti: dal punto di vista professionale, certo, ma anche emotivo. A un certo punto ho detto a me stessa: ‘Posso fare questo lavoro’. Magari non tutto, magari non sono l’attrice migliore del mondo, ma sono riuscita a farlo. Per me questo è stato il successo più grande: poter dire ‘posso farlo, ci sono riuscita’. Il percorso artistico è molto più complesso rispetto ad altri e questo riconoscimento arriva sempre dagli altri. Solo quando gli altri ci riconoscono possiamo dirci davvero: ‘Sì, sono un’attrice’. Questo è stato il mio percorso. Poi ci sono persone che pensano di essere attori o attrici solo perché hanno frequentato una scuola o hanno studiato, ma questo non li rende automaticamente tali”.

Altrimenti in Italia ne avremmo cinquantasette milioni di attori.

“Dicevo sempre ai miei allievi: quando riuscirete a vivere del vostro lavoro, allora potrete dire di essere attori. Per me è sempre stato questo il discrimine. Quando ho raggiunto una certa autonomia da questo punto di vista, ho pensato: ‘Ecco, ce l’ho fatta’”.

Nel periodo in cui ancora non accadeva, il suo è stato un percorso lungo, quando vedeva arrivare opportunità per altri e non per lei, non si chiedeva mai: perché loro sì e io no?

“La cosa curiosa è che non lo ricordo. Quella fase è durata anche dieci anni, forse di più, ma l’ho dimenticata. Forse perché ho sempre avuto un po’ la sindrome dell’impostore, oppure perché sono una persona molto umile e mi sono sempre messa in discussione. La sensazione era semplicemente: ‘Va bene, significa che non sono stata abbastanza brava. Ci riproverò’. Non ho mai pensato che fosse un ambiente ingiusto o che mi venisse negato qualcosa che mi spettava. Pensavo soltanto: non ho superato il provino, probabilmente non sono stata all’altezza, mi impegnerò di più la prossima volta. Forse proprio per questo ho dimenticato quelle delusioni. E forse anche per questo sono riuscita ad andare avanti. Nei momenti in cui le opportunità non arrivavano ho sempre lavorato, ho sempre fatto molte attività diverse. Non concentrandomi su quell’attesa, non ho sofferto troppo. O almeno, non così tanto. Anche perché poi ho dimenticato”.

Oggi, nel modo in cui viene percepita, c’è qualcosa che gli altri ancora non riescono a vedere di Barbara Chichiarelli?

“Forse la mia grande fragilità. La mia tenerezza, la mia dolcezza. Potrei riassumerla così: una fragilità molto ampia”.

Qualcuno però ha provato a mostrarla. Penso, per esempio, a Stefano Chiantini nel film Come due gocce d’acqua.

“Sì, Stefano, essendo una persona di grande sensibilità, ha colto sicuramente questa fragilità e questa tenerezza. Ma anche altre persone. Forse semplicemente quello è uno dei lavori più recenti in cui qualcuno ha sondato quel mio lato. In quel film, per quanto il mio contributo sia piccolo, c’è sicuramente quella sensibilità, quella fragilità, quella tenerezza. Si è creata anche grazie alla complicità di tutti gli altri attori. Su quel set si è davvero formata una bella atmosfera. Questa è probabilmente la dimensione più difficile da cogliere di me, forse perché rappresenta anche una forma di difesa. Ognuno si protegge come può. La mia serietà, tra virgolette, viene spesso scambiata per rigidità. In realtà non c’è rigidità: c’è semplicemente un approccio serio alle cose. All’inizio questo può creare distanza, ma poi, se c’è spazio per esprimersi, per essere ascoltati e riconosciuti, mi mostro volentieri per quello che sono”.

Con una battuta verrebbe da dire: l’abbiamo vista in Adorazione nei panni di una poliziotta, la stiamo vedendo in Avvocato Ligas nei panni di un pubblico ministero… la carriera nella magistratura finisce qui o la vedremo diventare giudice?

“Sarebbe davvero lo scatto di carriera definitivo. Ormai ho interpretato quasi tutti i ruoli: dall’investigatore al pubblico ministero. Vediamo se la prossima tappa sarà la Cassazione… In realtà questo è anche un gioco un po’ perverso che esiste in Italia e non solo per cui, quando a un attore viene attribuito un certo ‘colore’, si tende a insistere su quello perché funziona. Da un lato è limitante, perché si continua a vedere soltanto quell’aspetto che è stato portato bene in scena. Ma è solo una parte di ciò che una persona può fare o esprimere. In ogni caso non mi lamento: è un meccanismo che riguarda molti attori, non solo me”.

Il suo lavoro comporta anche una dimensione di relazioni pubbliche, ma da artista, da attrice: che cosa ritiene giusto raccontare durante un’intervista? Qual è, secondo lei, il confine da non oltrepassare?

“Non credo esista un limite valido per tutti. Dipende molto da ciascuno di noi e dal contesto, dal tipo di intervista. Penso, per esempio, alle interviste di Oriana Fallaci: erano straordinarie e molto diverse da quelle che si fanno rapidamente su un red carpet, dove si scambiano anche battute veloci. Credo che la chiave stia nella misura. Serve sempre un senso della misura, come nella vita. Bisogna avere una sorta di termometro interiore che diventa anche una bussola: capire dove si sta andando e se ciò che si sta dicendo è proporzionato alla situazione. E poi credo che vada evitato un atteggiamento ‘evacuativo’, nelle interviste come nella vita. Bisogna avere cura dell’altro: l’intervistatore non è qualcuno su cui scaricare i propri problemi o le proprie paure. A volte si confonde un’intervista con una seduta terapeutica, ma si tratta di contesti molto diversi”.

“Artista” è una parola bellissima. Che cosa sogna Barbara Chichiarelli, da artista?

“Sogno di riuscire a dare forma e suono alle mie emozioni. Di poterle condividere e, magari, far sentire qualcun altro meno solo. Anche raggiungere una sola persona che, guardando qualcosa che ho creato, possa dire: ‘Anch’io ho provato queste sensazioni, anch’io vivo così’. Riuscire a toccare l’anima e i pensieri, a far nascere domande e, talvolta, anche a suggerire risposte. In qualche modo creare un dialogo. Un dialogo dentro l’umanità. Ecco, è questo che vorrei fare”.

Come a quel primo film da autrice a cui sta lavorando?

“A proposito di creatività, credo che per me si stia aprendo un nuovo periodo, bello e difficile allo stesso tempo. C’è l’entusiasmo di entrare in un territorio che non conosco del tutto, che finora ho esplorato solo in parte. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro”.

Vuol dire che la sindrome dell’impostore andrà finalmente in pensione?

“Quando entra in gioco l’azione, quando emerge un’urgenza, va in letargo. Alcune cose le sento in modo molto forte. Sono una persona piuttosto lenta, si vede anche dalla mia biografia, non arrivo subito a capire che cosa voglio. Però quando lo capisco, mi muovo. Anche legittimarmi nel passaggio da un ambito all’altro per me è importante. In teatro l’ho già fatto, mi sono già legittimata. Nel cinema no. Le transizioni sono la parte più interessante: quando finalmente riesco a dire ‘Lo voglio fare, lo posso fare’. E, dunque, sono lenta, è vero, ma quando parto vado fino in fondo. Questo passaggio avverrà con i suoi tempi e con le sue forme, ma non vedo l’ora di attraversarlo: è la fase più stimolante”.