Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle tra Salvini e Pier Silvio Berlusconi, la politica dietro la showgirl

Barbara D’Urso riparte dalla Rai e da Ballando con le Stelle. Confermate le voci della partecipazione da parte della conduttrice alla trasmissione di successo di Milly Carlucci, dove l’ex volto di Pomeriggio Cinque aveva già fatto un’apparizione straordinaria. Adesso l’inserimento nel cast del programma su Rai 1, stando alle indiscrezioni, sarebbe stato voluto dal vicepremier Matteo Salvini.

Barbara d’Urso nel cast di Ballando con le Stelle

A diffondere la notizia, in attesa dell’annuncio ufficiale, è il portale Dagospia, secondo cui Barbara D’Urso sarà uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle, nella nuova edizione pronta a partire a settembre nel sabato sera di Rai 1.

Un nuovo ingresso su cui avrebbe lavorato per mesi Milly Carlucci, che sarebbe riuscita a spuntarla nonostante le resistenze della Rai, relative sia a un cachet troppo alto, sia ai presunti timori per il mantenimento dei buoni rapporti con Mediaset.

Barbara D’Urso con Milly Carlucci nella partecipazione straordinaria all’ultima edizione di Ballando con le Stelle

Il veto di Pier Luigi Berlusconi e l’intervento di Salvini

Da quanto riferito dal portale di Roberto D’Agostino, sarebbe stato proprio la Lega di Matteo Salvini, attraverso del presidente del Cda Rai Antonio Marano, a convincere i vertici della rete pubblica affinché la conduttrice tornasse in pianta stabile in televisione.

Dopo il turbolento addio a Mediaset, il nome della presentatrice sarebbe stato respinto più volte dall’ad Rai, Giampaolo Rossi, secondo i retroscena anche per le intercessioni tramite Forza Italia di Pier Silvio Berlusconi.

Il programma in Rai

La partecipazione a Ballando con le Stelle, inoltre, preparerebbe il terreno al ritorno in Rai di Barbara D’Urso, con un programma già confermato dalla conduttrice, ma non ancora svelato:

“È un progetto di emotainment bello, elegante, popolare, commovente e divertente. L’idea è di fare 4 o 5 puntate, il venerdì sera. Tra l’altro, ho visto che a gennaio il bel programma della Clerici si sposterà dal venerdì al sabato. Tutto quadra” aveva rivelato la presentatrice 68enne in un’intervista al Corriere della Sera. Forse ti può interessare Barbara D'Urso nei palinsesti Rai 2025 - 2026, la scommessa sul programma e la bozza provvisoria Barbara D'Urso figurerebbe nella bozza dei palinsesti Rai 2025-2026, ma non è detto che tornerà in video