Barbara D'Urso a processo per diffamazione, accusata da una donna dopo una puntata di Pomeriggio Cinque

Barbara D’Urso a processo per diffamazione: la conduttrice televisiva è imputata al tribunale di Pisa per aver definito “amante di Michele Buoninconti” una donna di Vicopisano durante una puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda nel maggio 2018. La vicenda risale a poche ore prima della condanna definitiva di Buoninconti a 30 anni di carcere per l’omicidio di Elena Ceste, scomparsa da Costigliole d’Asti nel gennaio 2014 e ritrovata senza vita mesi dopo.
Come ricorda Il Tirreno, nel corso della trasmissione venne mostrato anche il profilo Facebook della donna, che si era vista improvvisamente additata in diretta nazionale come l’amante dell’uomo.
Una definizione che la 63enne, sposata e madre di famiglia, ha sempre respinto come falsa e lesiva della sua dignità, decidendo di querelare la presentatrice.
Barbara D’Urso
Da qui l’inizio della vicenda giudiziaria che vede coinvolta D’Urso, accusata di diffamazione.
La vicenda del 2018
Secondo quanto emerso, la donna si era interessata alla vicenda giudiziaria di Buoninconti convinta della sua innocenza, iniziando con lui uno scambio epistolare.
Da quel rapporto nacque una sorta di sostegno a distanza: la 63enne si spese per favorire un riavvicinamento dell’uomo alla figlia minorenne, nel tentativo – rivelatosi maldestro – di ricucire un legame familiare.
La sua azione creò disagio nella giovane già duramente provata dalla vicenda.
La donna arrivò a contattarla più volte e finì denunciata per molestie, accusa poi archiviata dopo le sue scuse e il ritiro della querela nel 2019.
Un ruolo dunque controverso ma, secondo la diretta interessata, distante dall’immagine di “amante” che le venne attribuita in televisione.
Il procedimento giudiziario
Dopo anni di passaggi di competenza tra le procure di Roma e Monza, il fascicolo è approdato al tribunale di Pisa.
Qui Maria Carmela D’Urso, in arte Barbara, dovrà difendersi dalle accuse di diffamazione presentate dalla donna, assistita dall’avvocato Rubina Colombini.
Il procedimento arriva proprio mentre la conduttrice prepara il suo rientro televisivo, a distanza di sette anni da quella puntata che continua a produrre strascichi giudiziari.
Resta ora da capire se i termini di prescrizione del reato interverranno prima della conclusione, nel qual caso la parte civile potrebbe valutare un’azione in sede civile.