Barbara D'Urso contro Mediaset e Pier Silvio Berlusconi, "mi è stata fatta un'offerta umiliante"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Mi è stata fatta un’offerta talmente umiliante, che mi vergogno anche a raccontarla”. Così Barbara D’Urso parla della rottura con Mediaset e della causa legale avviata contro l’azienda e Pier Silvio Berlusconi. In un’intervista la conduttrice torna sull’addio alla tv dei Berlusconi, tra accuse e precisazioni, e racconta quanto ha vissuto in questi tre anni lontani dagli schermi.

Barbara D’Urso e la rottura con Mediaset

“Dopo sedici anni di un rapporto intenso sia professionale che affettivo, durante i quali ho ricevuto molto ma ho anche dato tutta me stessa, tutto si è interrotto improvvisamente nel 2023”.

Così in una lunga intervista a La Stampa Barbara D’Urso parla della rottura con Mediaset, una “decisione immotivata” che l’ha “profondamente destabilizzata”.

ANSA

“Non è stata una mia decisione e, per giunta, mi è stata comunicata da terze persone”.

La conduttrice spiega di non aver mai ricevuto una spiegazione dall’azienda, neanche un messaggio.

“Mi è stato poi riferito – ha aggiunto – che esisteva il divieto assoluto di avere contatti con me: un trattamento che solitamente si riserva ai traditori“.

La conduttrice contro Pier Silvio Berlusconi

D’Urso torna anche sui rapporti con Pier Silvio Berlusconi e sul post sul profilo ufficiale del programma Mediaset del 2023, pochi mesi prima che venisse allontanata.

Un post “gravemente lesivo e inaccettabile per la mia dignità di madre, di donna e di artista”, ha detto.

Per quell’uscita “nessuno mi ha mai chiesto scusa, neanche privatamente”. “Aspetto ancora delle risposte adeguate – ha aggiunto – che arriveranno, spero, nelle aule di Tribunale”.

La conduttrice ha poi spiegato perché ha atteso quasi tre anni prima di fare causa all’azienda: “Per lo stesso motivo per il quale finora non ho raccontato nulla”.

“Alcune male lingue dicono che ho preso dei soldi per stare in silenzio ma io parlerò”, ha detto, in tribunale, il “luogo adeguato per spiegare tutto”.

I contratti saltati in Rai

Barbara D’urso ha poi raccontato di aver sperato fino all’ultimo in un ritorno in tv. In questi tre anni ci sono stati diversi progetti in ballo con la Rai, tra cui un programma in prima serata, tutti sfumati.

Ci sono state numerose riunioni, poi “improvvisamente sparivano tutti”. “Leggo sui giornali di varie ipotesi ma nessuno mi ha mai detto nulla ufficialmente”.

Chi l’ha fatta fuori?

Alla domanda su chi l’abbia fatta fuori da Mediaset, la conduttrice risponde per esclusione: “Il pubblico no, gli inserzionisti della pubblicità dei miei programmi assolutamente no… Forse qualche vendetta personale nell’ambiente?”.

Negli atti della causa vengono citate anche Maria De Filippi e Silvia Toffanin. D’Urso spiega che in quelle carte ci sono “fatti che ho vissuto io in prima persona, e che molti altri, tra produttori, autori e ospiti dei miei programmi, hanno vissuto con me: li confermeranno quando saranno sentiti in Tribunale come testimoni”.

La mediazione fallita

Ancora sulla rottura con Mediaset, avvenuta con un comunicato “non concordato dove si annunciava che non avrei più condotto Pomeriggio 5. È stato un fulmine a ciel sereno… Io non ne sapevo assolutamente nulla”.

La conduttrice ha spiegato che in quel periodo era anche in corso la trattativa per il rinnovo contrattuale, proposto dall’azienda stessa.

E sulla mediazione fallita: “Mi è stata fatta un’offerta talmente umiliante, che mi vergogno anche a raccontarla”.

“Per me è importante tornare a fare il mio lavoro, che mi è stato strappato via senza poter nemmeno salutare il mio pubblico”.

Infine, sul suo futuro, D’Urso ha rivelato di star lavorando a “molte cose che vi sorprenderanno”. “Prima o poi sono sicura che ritroverò il mio pubblico, lì dove è sempre stato, quando tornerò in video”.