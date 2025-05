Barbara D'Urso e la perdita, dalla morte della madre all'addio a Mediaset: "Il dolore va attraversato"

La traumatica rottura con Mediaset, il dramma della morte della madre, il senso di solitudine, il telefono che ha smesso di squillare e la forza di risollevarsi da ogni situazione difficile: Barbara D’Urso è tornata a parlare, raccontando in che modo affronta il dolore. Secondo la sua filosofia, la sofferenza non va allontanata ma attraversata e vissuta.

Barbara D’Urso e la rottura traumatica con Mediaset: “Io immobile sul divano”

Estate 2023, Barbara D’Urso è fuori da Mediaset. Si chiude un’era. E si chiude male, almeno per lei. A detta sua, dall’oggi al domani, le è stato comunicato che non avrebbe più avuto alcun progetto televisivo da gestire.

“Il giorno dopo? Sul divano ferma immobile”. Inizia così la sua lunga intervista concessa a Sette (Corriere della Sera). In quei giorni cerca di capire cosa sia accaduto, ma non riesce a darsi una spiegazione. Comprende invece in fretta che la sua vita è cambiata drasticamente.

Fonte foto: ANSA Barbara D’Urso

“Il telefono: fino al giorno prima ricevevo una media di duecento messaggi al giorno, li ho contati. Il giorno dopo dieci, spariti tutti. Sono rimasti gli amici più stretti”. Da dieci a zero in un amen.

La D’Urso comincia a metabolizzare il concetto di perdita: “Ogni volta che succede io torno alla prima perdita. Mia madre”. La signora Vera morì quando lei aveva undici anni, sua sorella otto, suo fratello tre.

La morte di Vera: “Nessuno a casa mia parlerà più di mamma”

La donna, tornata a casa dopo la nascita del suo terzo figlio, si mette a letto e non si alza più a causa del morbo di Hodgkin. “Per quattro anni – ricorda la conduttrice -, la prima cosa che chiedo mettendo piede a casa, nemmeno il tempo di poggiare la cartella: “come sta mamma?”. Ero sicura che sarebbe guarita”.

E invece purtroppo la guarigione non avverrà. Altro ricordo doloroso: “Agosto, noi figli siamo in campagna. Una notte mi sveglia mia zia, dice che bisogna rientrare a Napoli perché mamma si è aggravata. Partiamo. Facciamo una sosta, mio zio chiama casa. Mia zia mi comunica che mamma sta meglio, dietrofront”.

In realtà Vera si era spenta. “Mamma è morta, ma nessuno me lo dice”, aggiunge la D’Urso. Sono giorni bui: “Mentre mia madre muore, o forse è già morta, mentre c’è il funerale, a me viene il ciclo per la prima volta. Nessuno mi aveva spiegato cosa fosse. Perciò mi spavento, penso che sto per morire”.

A casa cala il silenzio sulla scomparsa di Vera: “Nessuno a casa mia parlerà più di mamma. Mio padre si risposa, cambiamo casa. Io non ho ricordi di quell’anno, solo buio. I ricordi ricominciano nella casa nuova, ho dodici anni”.

La D’Urso ha spiegato che allora, non parlando mai di quel che era accaduto a sua madre, non riesce a superare il lutto. “Non aver affrontato quella perdita – riflette – per contrasto mi ha insegnato a non rimuovere il dolore, il dolore va attraversato. Dunque eccomi qui”.

Il viaggio a Londra e il mistero sul suo mancato ritorno in tv

Barbara, sempre lungo le colonne di Sette, riprende il filo del discorso relativo alla fine del rapporto professionale con Mediaset. Di punto in bianco si ritrova ad avere un sacco di tempo. Decide di partire per Londra.

“A fine agosto – narra la conduttrice – quando sta per ricominciare Pomeriggio Cinque senza di me, capisco che non posso rimanere in Italia: troppo dolore. Qualcuno al posto mio sarebbe partito per mete paradisiache, Bali, Honolulu, sarebbe andato a divertirsi. Io vado a Londra a studiare inglese”.

Nella capitale inglese va da sola. Affitta un b&b e si iscrive a un college, andando a lezione dalle otto di mattina alle cinque di pomeriggio. Poi cammina, pensa e affronta il dolore. “È stata sofferenza, lo è ancora”. chiosa.

Quando le viene chiesto perché da due anni non fa televisione, arriva una risposta a tratti misteriosa: “Non è stata una mia scelta, ma ho deciso di non parlarne. Per ora”. Chissà se un giorno rivelerà i dettagli di quel che è accaduto. Nel frattempo pare che qualcosa si sia smosso sul fronte televisivo. Si mormora che nella prossima stagione approderà in Rai.