Barbara d'Urso fa causa a Mediaset e risponde a Berlusconi dopo la nota dell'azienda: "A breve la verità"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

La diatriba tra Barbara d’Urso e la famiglia Berlusconi si sposterà nelle aule di tribunale. La conduttrice scacciata da Mediaset il 31 dicembre 2023 ha deciso di intentare una causa contro l’emittente. I motivi non sono di natura economica quanto comportamentali, ciò che viene messo in dubbio è il rispetto del codice etico da parte della dirigenza Mediaset. Accuse infondate secondo i legali dei Berlusconi, e la conduttrice è pronta a svelare “la verità”.

Barbara d’Urso pronta a svelare la sua “verità”

“Sto leggendo cose di fanta-denaro, di mie fanta-pretese. Sorrido”: così, con un post su X, Barbara d’Urso risponde all’ultimo comunicato stampa rilasciato da Mediaset.

L’avvocato dell’emittente, Andrea Di Porto, fa sapere che l’azienda nega “ogni addebito mosso dalla signora d’Urso”.

ANSA

Si parla appunto di “una ricostruzione dei fatti strumentale e non corrispondente alla realtà” e di “pretese risarcitorie del tutto infondate”.

Sui social, d’Urso promette che “a breve saprete la verità, le vere motivazioni”.

Le ragioni della causa a Mediaset

Formalmente, così come riportato da La Stampa, la causa intentata da Barbara d’Urso riguarda diritti d’autore mai riconosciuti in 15 anni di lavoro e la mancata titolarità del format Live – Non è la d’Urso.

La conduttrice si scaglia anche contro presunti vincoli editoriali considerati ingiusti, tra cui l’obbligo di sottoporre i propri ospiti alle produzioni di Maria De Filippi e Silvia Toffanin.

C’è poi l’ingiuria postata online, quella apparsa sui social di QuiMediaset nel marzo 2023. Un’offesa rinnegata di fronte al pubblico, ma per cui d’Urso non ha mai ricevuto delle scuse personali.

Il rapporto con la famiglia Berlusconi

Restano un mistero le dinamiche dietro al rapporto, professionale e personale, tra Barbara d’Urso e la famiglia Berlusconi.

La conduttrice era vicina all’ex patron Silvio che, così come da lei raccontato, era solito chiamarla con frequenza per complimentarsi dei suoi successi.

“Ho sempre avuto un rapporto di stima e affetto con tutta la famiglia Berlusconi, alla quale sarò sempre e comunque grata” disse lei dopo il licenziamento.

“Pier Silvio l’ho conosciuto che era un bambino” raccontò, eppure il bambino cresciuto, appena succeduto al padre, scelse di reciderle il contratto.

Perché liquidare così uno dei volti di punta degli ultimi 15 anni Mediaset? “Per mille motivi” rispose l’Ad, affermando che “le auguro tutto il bene, non ho niente contro di lei”.