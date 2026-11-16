Barbara D'Urso lascia Ballando con le Stelle dopo lo scontro con Mariotto? "Imperdonabile, non so che accadrà"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Barbara D’Urso rompe il silenzio dopo lo scontro con Guillermo Mariotto andato in scena durante la puntata di sabato 14 novembre di Ballando con le stelle, definendo “davvero imperdonabile” e “molto brutto e triste” quanto accaduto. “Ho subito una vera e propria aggressione“, dice la giurata, “chiaramente premedita”. Un episodio che rischia di avere conseguenze concrete, con la conduttrice che paventa l’addio al programma di Rai1: “Non so quello che succederà”.

Barbara d’Urso e lo scontro con Mariotto: “Imperdonabile”

“Sono molto delusa, molto ferita, perché stasera io ho subito una vera e propria aggressione, perché le aggressioni sono anche, molte volte, soprattutto verbali”. Così Barbara D’Urso parla per la prima volta dello scontro con Guillermo Mariotto andato in scena a Ballando con le stelle nell’ultima puntata di sabato 14 novembre.

La conduttrice ha pubblicato sui suoi canali social un video, registrato poche ore dopo la lite, in cui racconta la propria delusione per quanto avvenuto. “Parlo di aggressione perché questa cosa era chiaramente premeditata“, dice la giurata del programma di Rai1, perché Mariotto “è arrivato già dall’inizio della diretta con questa cosa che mi spruzzava addosso”.

“Io cerco sempre di non fare polemiche, non reagire, non replicare, ho lasciato fare”, spiega D’Urso. “Poi però è sbottato, è sbottato in una cosa orribile”, in quella che lei chiama un’aggressione, perché si è trattato di un “atteggiamento per umiliare una persona”.

Barbara D’Urso lascia Ballando con le Stelle?

Non solo Mariotto, Barbara D’Urso punta il dito anche contro quella che considera una mancata presa di posizione da parte di Milly Carlucci e della squadra del programma: è “molto triste”, dice, perché “sono entrata in una famiglia, una famiglia che, insomma, nelle ultime settimane diceva appunto di difendere, di proteggere i componenti di questa famiglia”.

La giurata afferma di non essersi sentita protetta sabato sera, “perché la cosa è andata avanti come se nulla fosse accaduto”, continua. “Avrei potuto prendere, alzare, andare via, no?”, aggiunge, ma “sono una professionista e sono stata là fino alle due meno un quarto a svolgere il mio compito per cui sono stata chiamata”.

“È stato tutto molto brutto, triste. Lo trovo davvero imperdonabile”, dice Barbara D’Urso. “Io perdono, ho perdonato l’altra volta, questa volta no”.

Lo scontro con Guillermo Mariotto e la mancata difesa di Carlucci rischia di mettere in discussione la permanenza di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle, come fa intendere lei stessa: “Non so quello che succederà, non so quello che accadrà, o forse già lo so”.

Milly Carlucci: “Ci sono state delle intemperanze”

Barbara D’Urso forse attende un intervento pubblico di Milly Carlucci per chiarire il caso e ricomporre la frattura tra i due giurati. “Ci sono state delle intemperanze, a volte giocando si rischia di andare fuori dai limiti”, ha detto la conduttrice in un video sui social dopo la puntata “molto intensa” di sabato. “Ma quella di Ballando è una famiglia che crede nell’armonia”.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Sul caso è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, che sui social lancia una frecciata a Barbara D’Urso: “Come si può pensare, dopo una manciata di puntate da giurata di chiedere in diretta la testa di Mariotto che è lì da 20 anni?”.

“Per capire cosa sta succedendo a Ballando bisogna capire prima di tutto cosa è Ballando e chi è Barbara D’Urso, partendo dalla tv di quest’ultima”, aggiunge.