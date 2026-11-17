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L’opinionista di Ballando con le Stelle Rossella Erra sospetta che Barbara D’Urso potrebbe non tornare alla trasmissione dopo lo scontro con Guillermo Mariotto. L’idea sarebbe nata dal modo in cui D’Urso avrebbe salutato i colleghi. Fiorello, però, è dell’opinione opposta e sostiene che la stessa D’Urso gli abbia confidato di essere pronta a tornare.

Barbara D’Urso non tornerà a Ballando con le Stelle?

L’opinionista di Ballando con le Stelle Rossella Erra ha rivelato alla trasmissione La volta buona di temere che Barbara D’Urso possa rinunciare definitivamente al programma a seguito dell’ultimo scontro avuto con Guillermo Mariotto.

I sospetti di Erra nascerebbero da come D’Urso avrebbe salutato i colleghi al termine della cena seguita alla puntata durante la quale si è verificato lo scontro tra i due. D’Urso avrebbe augurato buon Natale ai presenti.

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“Io ho paura che lei non tornerà, quella sera era tanto arrabbiata. Io spero solo che lei torni, tifo per Barbara ma questa frase non mi è piaciuta” ha detto Erra.

Le scuse di Mariotto a Erra

Erra ha poi raccontato che Mariotto si sarebbe scusato con lei per quanto successo nella puntata del 14 novembre.

“Per la prima volta dopo 7 anni Mariotto mi ha chiesto scusa e sono molto contenta. Io le ho percepite sincere le scuse, credo che Mariotto sia un bravissimo giudice, ogni tanto vuole fare il simpatico e pensa di essere un comico ma le battute gli escono male” ha chiarito Erra.

“Per me è stato un cafone e gliel’ho detto, però io accetto le scuse. Ma ora confido che Guillermo rientri in se stesso. Per me ha sbagliato e mi sembra che lo abbia ammesso. Ma penso che debba dare delle scuse più profonde a Barbara” ha poi continuato.

L’indiscrezione di Fiorello

Durante la puntata di Pennicanza del 17 novembre, invece, Fiorello ha smentito le ricostruzioni che vedono D’Urso lasciare Ballando con le Stelle.

Il conduttore ha sostenuto che D’Urso gli abbia scritto personalmente, dicendo che sarebbe stata presente anche alla prossima puntata della trasmissione.

“A me però ha scritto Barbara D’Urso e mi ha detto che sabato ci sarà! Mi ha detto: ‘Ti pare che me ne vado così? Non me ne vado‘” ha raccontato Fiorello.