Barbara D'Urso non guarda in faccia Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle, nuova polemica: la reazione

Nuovo scontro e nuova polemica tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle. La giurata e la conduttrice si sono punzecchiate al termine della performance in pista di quest’ultima con il maestro Pasquale La Rocca. Da segnalare anche che, durante l’ottava puntata dello show ‘danzante’ del sabato sera di Rai1, si è ritirata Francesca Fialdini a causa di un infortunio.

Ballando con le Stelle, scontro tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso

Barbara D’Urso, al termine dell’ottava puntata di Ballando con le Stelle, è balzata in testa alla classifica. Dopo la performance, il pubblico presente in studio le ha tributato una standing ovation per la samba presentata in pista assieme a Pasquale La Rocca.

La conduttrice campana ha convinto tutti. Anzi, quasi tutti visto che la giurata Selvaggia Lucarelli ha bocciato la sua esibizione definendola un “mappazzone”.

“Era un po’ un mappazzone – il giudizio di Lucarelli – se io non sapevo che fosse samba, avrei fatto fatica a distinguerla. Non era bella. Non lo so Pasquale, alla fine sei tu che guidi e crei, sembra di vedere in ogni puntata sempre la stessa cosa. Voi siete bravi, non possiamo dire pessimi, però…”.

A questo punto la giurata ha interrotto il commento tecnico. Motivo? Perché ha sostenuto che D’Urso non la volesse guardare in faccia.

“Io guardo Pasquale perché stai parlando con lui… ma ora ti guardo fissa”, la risposta dell’ex conduttrice di Pomeriggio 5. “Non bisogna per forza mettersi sul piede di guerra… diventa davvero difficile. Sembra che rifiuti quello che dico”, la controreplica di Lucarelli. Già nelle precedenti puntate le due donne si erano stuzzicate a vicenda.

Il ritiro di Francesca Fialdini da Ballando con le Stelle

Da segnalare anche il ritiro dal programma di una delle favorite per la vittoria finale, Francesca Fialdini. Dopo l’infortunio al piede che già l’aveva costretta a danzare in condizioni critiche, è sopraggiunto un nuovo problema che l’ha obbligata a rinunciare alla competizione.

“Il piede, che mi aveva costretto a ballare su una gamba sola, sembrava in via di guarigione, ma purtroppo sono sopraggiunte tre costole rotte, con fratture scomposte”, ha spiegato Fialdini in diretta, aggiungendo che il medico che la segue le ha raccomandato con fermezza di non scendere in pista e di riposarsi. Da qui la decisione di ritirarsi.

Fialdini, però, potrebbe rientrare in gara nel corso dell’11esima puntata. Il 6 dicembre è infatti previsto da regolamento un ripescaggio per coloro che abbandonano o vengono eliminati per problemi fisici. Laddove riesca a rimettersi in sesto, la conduttrice Rai potrebbe avere una chance di tornare a competere.

La classifica di Ballando con le Stelle

