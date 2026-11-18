Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Barbara D’Urso resta nella giuria di “Ballando con le Stelle” dopo lo scontro con Guillermo Mariotto. Milly Carlucci ripercorre lettere, video notturni e telefonate dei giorni scorsi, per poi definirla scherzosamente “un genio” per il caso mediatico creato. Infine l’annuncio del cambio di posto per calmare le acque: Matano siederà vicino a Mariotto.

Milly Carlucci su Barbara D’Urso

Il tavolo dei giudici di “Ballando con le Stelle” non subirà scossoni, quindi: Barbara D’Urso sarà regolarmente in studio sabato 21 novembre, nonostante la tempesta scatenata dal profumo spruzzato da Guillermo Mariotto durante l’ultima diretta.

A raccontare il retroscena di giorni convulsi, fatti di lettere, video all’alba e interviste al Tg1, è stata Milly Carlucci, collegata con la trasmissione “Vita in Diretta”. La padrona di casa del sabato sera di Rai 1 ha scelto la chiave dell’ironia per chiudere la vicenda: “Barbara, sei un genio. Io ti faccio le mie congratulazioni, perché ha creato un caso mediatico pazzesco”.

ANSA

Ballando con le Stelle, la lite

Lo scontro risale alla settima puntata, andata in onda il 14 novembre. Durante un confronto tra la D’Urso e la concorrente Ornella Muti, Mariotto si era inserito dando della “finta” alla collega e azionando un flacone di profumo nella sua direzione, con un’allusione a un odore sgradevole. La replica era stata un aut aut lanciato in diretta alla conduttrice: “Milly, o io o lui”.

Alberto Matano, che a “Ballando” è anche giurato, ha chiesto a Carlucci di fare chiarezza. Lei ha prima ridimensionato la portata della polemica: “Non è la guerra in Ucraina e non è la Palestina. Stiamo parlando del bancone di ‘Ballando con le Stelle’ e di una diatriba tra due personaggi”.

A fine trasmissione, comunque, il clima sembrava disteso: la D’Urso era stata vista ballare dietro le quinte durante il Tg e aveva cenato in un’atmosfera festosa con i ballerini. Verso le cinque del mattino, però, è comparso sui social il video che lasciava intuire un possibile addio.

Sono seguiti contatti continui con l’autore che segue la giuria, il tentativo di organizzare una riunione su Zoom e, nel pomeriggio di lunedì, una lettera della giurata che faceva presagire una scelta definitiva. Alla domanda se avesse già deciso, la risposta era stata un rinvio al giorno dopo. Martedì è arrivata una seconda missiva di segno opposto, poi l’intervista al Tg1 e la conferma della presenza a “Ballando”.

Il finale della chiacchierata ha riservato una novità: accogliendo la proposta fatta da Matano in diretta, Carlucci ha annunciato lo scambio di sedie, con il conduttore che prenderà il posto della D’Urso, accanto a Mariotto.