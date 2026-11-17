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Barbara D’Urso non ci pensa proprio ad abbandonare la giuria di Ballando con le Stelle, anche per un “patto” col programma. Lo ha detto martedì 17 novembre in un’intervista al Tg1, tre giorni dopo l’ennesimo scontro col suo vicino di banco Guillermo Mariotto, che durante la settima puntata aveva spruzzato del profumo mentre lei parlava, lamentando una puzza. “Non ho mai pensato di lasciare la trasmissione”, ha spiegato la D’Urso, raccontando di essersi sentita “profondamente umiliata” per quanto accaduto in diretta.

Il profumo-gate di Mariotto: la versione di Barbara D’Urso

Nel suo racconto la tensione era cominciata prima del gesto, mentre parlava con Ornella Muti, quest’anno concorrente. Mariotto l’avrebbe interrotta più volte dicendole di stare zitta. Lei ha cercato di sdrammatizzare chiamandolo “Mariottino”, ma lui “si è girato” e le ha spruzzato il profumo “in faccia”. Da qui i toni si sono alzati, per questo lei ha chiesto a Milly Carlucci di scegliere tra lei e il collega.

Mariotto sostiene che il profumo non fosse rivolto a lei. Si è difeso spiegando di sentire cattivo odore nello studio fin dalla prima puntata, parlando anche di topi. La replica di Barbara D’Urso alla domanda del giornalista del Tg1 è stata categorica: “Puzza non l’ho mai sentita, non ho mai visto un topo”.

Per chiudere la questione, racconta, sarebbe bastato un gesto: “A me bastava veramente che lui si girasse e mi dicesse scusa”. Invece, sostiene, Mariotto va avanti da giorni a ripetere nelle interviste di non avere niente di cui scusarsi.

Barbara D’Urso e Milly Carlucci: nessun rimprovero alla conduttrice

Nel corso dell’intervista, contrariamente a quanto ripostato i giorni scorsi su X, dice di non rimproverare niente a Milly Carlucci. A suo giudizio la conduttrice non ha percepito sul momento la gravità della scena, altrimenti, ne è certa, sarebbe intervenuta in modo diverso. Questo atteggiamento lo spiega con l’affetto che lega la conduttrice a Mariotto: lavorano insieme da ventuno anni e per lui è “come una mamma”.

Lunedì sera, sempre al Tg1, Milly Carlucci aveva detto che le faceva un po’ sorridere il fatto che fosse diventato un caso nazionale e aveva definito il profumo uno dei gesti istrionici di Mariotto. Barbara D’Urso concorda sull’istrionismo, però “c’è una differenza fra le cose divertenti e le cose che poi feriscono”.

In quel frangente, racconta, si è sentita un po’ abbandonata: solo una settimana fa la famiglia di Ballando aveva protetto Alberto Ravagnani e lei si aspettava che quella stessa “famiglia” nominata dalla stessa Milly si stringesse intorno a lei. “Non voglio fare la vittima”, precisa. Domenica all’alba, in un video sul suo canale YouTube, aveva già ribadito di non essersi sentita difesa.

Il patto con la Rai e le voci sull’addio

Resta a Ballando con le Stelle, spiega, per un impegno: con la Rai ha “un patto più che un contratto”, e un patto sente di averlo anche con il pubblico che si è schierato dalla sua parte e con Milly Carlucci, che “per tre anni ha lottato fortemente per avermi”. Sabato 21 novembre sarà in studio “col sorriso”.

L’ipotesi di un addio circolava da giorni. Rossella Erra, opinionista del programma, ha detto di temere che la D’Urso non tornasse, ricordando il saluto che avrebbe rivolto ai colleghi alla cena dopo la puntata. Fiorello ha detto invece che Barbara D’Urso gli ha scritto che sabato ci sarà.

Sul contratto della giurata si è mosso intanto il Codacons, che ha annunciato una richiesta di accesso agli atti alla Rai per conoscere compenso e clausole sull’interruzione anticipata del rapporto.