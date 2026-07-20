Barbara D'Urso o Simona Ventura a Ballando con le Stelle dopo Selvaggia Lucarelli: resta Zazzaroni, no Panatta

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

“Ballando con le Stelle” alla ricerca della soluzione per il “dopo Selvaggia Lucarelli“: secondo indiscrezioni, Barbara D’Urso e Simona Ventura sarebbero le due candidate principali a sostituire la giornalista. Ivan Zazzaroni resterà in giuria, così come Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Fabio Canino dovrebbe essere confermato: in caso di addio, si scatenerebbe un “effetto domino” con Matano e Presta protagonisti.

“Ballando con le Stelle”, chi al posto di Selvaggia Lucarelli

Per la prima volta dopo dieci edizioni, il programma di Rai 1 dovrà fare a meno di Selvaggia Lucarelli, storica giurata dello show condotto da Milly Carlucci. Il nome di chi prenderà il suo posto al tavolo della giuria di “Ballando con le stelle” sta alimentando il dibattito tra appassionati e addetti ai lavori.

La scelta della produzione sarebbe al momento ristretta principalmente a due nomi: Barbara D’Urso e Simona Ventura. Le valutazioni sarebbero ancora in corso e nessuna decisione definitiva è stata presa.

ANSA

Barbara D’Urso o Simona Ventura

I due nomi sono stati riportati da Fanpage. Barbara D’Urso conosce già bene l’ambiente del programma: nella ventesima edizione, andata in onda nel 2025, ha partecipato come concorrente in coppia con Pasquale La Rocca, conquistando il terzo posto e ottenendo anche il Premio speciale della Giuria.

La sua presenza nello show aveva riscosso grande successo di pubblico, al punto da suggerire un possibile ingaggio in Rai in un ruolo diverso, dopo i “fasti” di Mediaset.

Simona Ventura, a sua volta, ha avuto un’esperienza importante nel programma. Nella diciottesima edizione del 2023, in coppia con Samuel Peron, si è classificata al secondo posto, vincendo anche la Targa Paolo Rossi per l’esibizione più emozionante.

La conduttrice è considerata una figura di grande esperienza televisiva, in grado di portare personalità e autorevolezza al tavolo dei giudici.

Giuria quasi confermata

Oltre all’addio di Lucarelli, di recente si era fatta largo anche la possibilità di un altro addio eccellente: quello di Ivan Zazzaroni, che in realtà dovrebbe restare al suo posto. Il nome per sostituirlo, secondo rumors, sarebbe stato quello della leggenda del tennis Adriano Panatta.

Non dovrebbero esserci altri avvicendamenti. Resterebbero saldi i nomi di Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, colonne storiche del programma. Più incerta, ma solo per questioni di calendario, sarebbe la posizione di Fabio Canino, impegnato in alcuni progetti teatrali.

In caso di addio, una soluzione ritenuta possibile è la “promozione” di Alberto Matano al ruolo di giudice, lasciando vacante il suo posto di commentatore a bordo pista. Uno “slot” che, sempre secondo indiscrezioni, vedrebbe Lucio Presta, noto agente dei vip, come nome “caldo”.