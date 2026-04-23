Barbara D'Urso fa causa a Mediaset tirando in ballo Maria De Filippi-Toffanin, la replica: "Pretese infondate"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Barbara D’Urso avrebbe deciso di fare causa a Mediaset e portare in tribunale i Berlusconi. La procedura di mediazione tra le parti si è conclusa con un nulla di fatto, senza che sia stato raggiunto un accordo. La questione non sarebbe economica: la conduttrice attenderebbe ancora le scuse per un post ingiurioso pubblicato nel 2023 dal profilo social Qui Mediaset. La questione Barbara D’Urso-Mediaset tirerebbe in ballo anche Maria De Filippi e Silvia Toffanin. L’azienda, attraverso il legale di Andrea Di Porto, ha respinto le accuse parlando di “pretese risarcitorie infondate”.

La causa di Barbara D’Urso a Mediaset e il post del 2023

Stando a quanto riportato da La Stampa nella mattinata di giovedì 23 aprile, Barbara D’Urso avrebbe deciso di fare causa a Mediaset dopo che la procedura di mediazione non ha permesso di raggiungere un accordo con i Berlusconi.

Alla base della mancata intesa non ci sarebbero motivi economici. ANSA

Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle.Barbara D’Urso attenderebbe ancora le scuse per un post social del marzo 2023 pubblicato dal profilo “Qui Mediaset” in cui veniva ingiuriata.

Il giorno successivo sullo stesso account “Qui Mediaset” era stato diffuso un messaggio di scuse: “Cari lettori, ieri si è verificato un fatto gravissimo. Con l’account QuiMediaset è stato pubblicato un commento vergognoso, offensivo nei confronti di persone per cui Mediaset prova stima e affetto. Abbiamo accertato che il fatto è stato generato da un grave incidente. Ci scusiamo comunque pubblicamente con i destinatari e con tutti i nostri follower, Ora le condizioni di funzionamento del profilo sono state ripristinate”.

Lo scontro tra D’Urso e Mediaset sui diritti d’autore

Secondo gli avvocati di Barbara D’Urso, quella del marzo 2023 non sarebbe l’unica violazione del Codice Etico Mediaset denunciata dalla conduttrice.

I suoi legali, infatti, contestano anche il mancato corrispettivo dei diritti d’autore per tutti i programmi firmati come autrice da Barbara D’Urso in 16 anni di lavoro e per il format di proprietà della conduttrice, “Live non è la D’Urso”.

Il fronte che coinvolge Maria De Filippi e Silvia Toffanin

Un altro fronte aperto della querelle tra Barbara D’Urso e Mediaset riguarderebbe, poi, il fatto che, per tutte le sue trasmissioni televisive, la conduttrice avrebbe avuto l’obbligo di far approvare preventivamente l’elenco di tutti gli ospiti alle produzioni di Maria De Filippi e Silvia Toffanin.

La replica dell’azienda con l’avvocato Andrea Di Porto

Mediaset, attraverso una nota dell’avvocato Andrea Di Porto, ha respinto le accuse di Barbara D’Urso in una durissima nota:

“L’Azienda respinge ogni addebito mosso dalla signora d’Urso. L’azione legale contiene una ricostruzione dei fatti strumentale e non corrispondente alla realtà. Le pretese risarcitorie della conduttrice sono del tutto infondate. Mediaset ha sempre agito nel rispetto degli obblighi assunti e in conformità con la propria linea editoriale, pertanto è fiduciosa sull’esito positivo della controversia”.

Le ultime apparizioni in tv di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso ha lasciato Mediaset, dopo 20 anni, il 31 dicembre 2023 alla scadenza naturale del suo contratto. Per la stagione 2023/2024 non era stata riconfermata alla conduzione del programma “Pomeriggio Cinque“, affidato a Myrta Merlino.

Nel 2024 è apparsa due volte in televisione, su Rai1, prima come ospite di “Domenica In” e poi come ballerina per una notte a “Ballando con le Stelle“.

L’anno successivo. nel 2025, è entrata ufficialmente a far parte del cast dei concorrenti di Ballando con le Stelle. Si è classifica al terzo posto.