Barbara D'Urso prepara il programma su Rai 1, poi punge i colleghi: salva solo Gerry Scotti e Simona Ventura

Dopo il brusco addio a Canale 5 e le insistenti voci di un ritorno in Rai, arriva la conferma: Barbara D’Urso tornerà in tv, su Rai 1. Alla presentazione dei palinsesti di Viale Mazzini per la prossima stagione il suo nome non c’era, ma è stata la stessa conduttrice, da due anni lontana dalla tv, a confermare il suo nuovo programma che andrà in onda su Rai 1. Barbara D’Urso torna anche sulla fine della sua lunga avventura a Mediaset, lanciando una frecciata ai colleghi: soltanto Gerry Scotti e Simona Ventura le hanno manifestato vicinanza.

Barbara D’Urso torna in tv con un programma su Rai 1

Barbara D’Urso torna in Rai. Dopo settimane di voci e indiscrezioni arriva la conferma, anche se non c’è ancora l’ufficialità da parte di Viale Mazzini.

Negli ultimi giorni William Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, aveva confermato l’interesse nei confronti della conduttrice, sostenendo però che “è prematuro parlarne”.

Ora in una intervista al Corriere della Sera la conduttrice conferma i contatti con Di Liberatore e con il ceo di Freemantle Italia per il nuovo programma che condurrà su Rai 1.

“Non è Carramba!“, dice Barbara D’Urso, che lo descrive come un “progetto di emotainment bello, elegante, popolare, commovente e divertente”.

Si parla, ha spiegato, di 4 o 5 puntate che dovrebbero andare in onda il venerdì in prima serata a gennaio.

“Tra l’altro, ho visto che a gennaio il bel programma della Clerici si sposterà dal venerdì al sabato. Tutto quadra”, ha aggiunto.

Rai e politica

Nelle scorse settimane si è parlato di presunti veti di natura politica al suo ritorno in Rai, da parte di Forza Italia e Fratelli d’Italia per non scontentare Mediaset.

“Non posso pensare – dice in merito Barbara D’Urso – che l’azienda culturale pubblica più grande del Paese, della quale paghiamo tutti il canone, possa accettare veti. Sarebbe orribile“.

Il presunto veto di Marina Berlusconi

Alcuni giornali hanno ventilato un veto della famiglia Berlusconi e di Marina in particolare. “Non ci credo, sarebbe assurdo”, dice la conduttrice.

“Ho sempre avuto un rapporto di stima e affetto con tutta la famiglia Berlusconi, alla quale sarò sempre e comunque grata”.

L’addio a Mediaset

“Pier Silvio l’ho conosciuto che era un bambino”, ricorda D’Urso, che poi risponde con un secco “no” alla domanda se lo avesse più sentito dopo la sua estromissione da Mediaset.

“Non sono scomparsa per mia scelta”, dice ancora sul suo brusco addio a Mediaset.

Aggiungendo di aver scelto di “stare tranquilla” in questi due anni lontano dalla tv, di “non replicare mai alle mille cose che ho letto. E aspettare. La pazienza è la virtù dei forti, e io sono una donna forte”.

La frecciata ai colleghi

Nonostante la lunga carriera, c’è stata ben poca solidarietà dai colleghi dopo la brusca fine del rapporto lavorativo con Mediaset.

“Si è esposto pubblicamente solo Gerry Scotti, ha detto che da telespettatore io gli mancavo”, dice la conduttrice.

E poi Simona Ventura, che “è stata molto carina”: l’ha chiamata “dicendo che è assolutamente ingiusto quello che stavo vivendo”.