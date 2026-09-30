Barbara D'Urso rompe il silenzio sul suo ritorno in tv a Ballando con le stelle: "Ecco tutta la verità"
La conduttrice lancia il suo canale YouTube e ne approfitta per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: "Sono uscite tante fake news, ora vi racconto come sono andate le cose"
Barbara D’Urso rompe il silenzio dopo mesi di indiscrezioni e gossip relativi al suo possibile ritorno in tv. Ora che il suo approdo come giurata a “Ballando con le stelle” è certo, la conduttrice ha deciso di lanciare il suo canale YouTube, approfittandone per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. “Sono uscite tante fake news, hanno scritto tantissime cose riguardo alla mia presenza a Ballando con le stelle – ha detto sui social -. E allora io le leggevo, me le mandavano, le ascoltavo e sorridevo. Riflettevo, le ho assorbite e non ho replicato. Ma è arrivato il momento di raccontare tutta la verità”.