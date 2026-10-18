Barbara D'Urso su Ornella Muti e Pasquale La Rocca: "Li ho fatti giocare un po'"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

A Ballando con le Stelle è diventato un caso il confronto tra Ornella Muti, Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Dopo le polemiche in merito alla presunta gelosia nei confronti del ballerino e dell’attrice, la nuova giurata ha voluto chiarire la situazione: “Diciamo che hanno voluto costruire questa telenovela, io li ho fatti giocare un po’. Chi non ne ha mai parlato realmente sono io.

Barbara D’Urso e le parole sulla coppia Ornella Muti e Pasquale La Rocca

In un’intervista a Domenica In del 18 ottobre, Barbara D’Urso ha voluto spegnere le polemiche su un suo presunto approccio non professionale nel giudicare i concorrenti Ornella Muti e Pasquale La Rocca.

“Ieri sera ho deciso di mettere un punto a questa telenovela” ha dichiarato la giurata in merito al voto 10 dato all’ultima esibizione, un paso doble.

“Mi è piaciuta moltissimo non ero ironica, infatti ho dato 10” ha specificato.

Questa la sua risposta a chi sui social ha letto un velo di ironia nel suo giudizio.

Cosa era successo con Ornella Muti e Pasquale La Rocca

Fanpage ricostruisce le polemiche nate a Ballando con le Stelle tra Barbara D’Urso, Pasquale La Rocca e Ornella Muti.

L’attuale giudice della trasmissione aveva partecipato lo scorso anno come concorrente proprio in coppia con il ballerino professionista.

Dopo un anno si trova a giudicare il suo ex partner di ballo e fin dalla prima puntata c’è chi ha visto nei commenti una possibile gelosia nei suoi confronti, o un possibile astio.

Barbara D’Urso ha sempre respinto ogni ipotesi smorzando le polemiche.

A parlare di gelosia è stata in prima persona Simona Ventura con una battuta relativa al giudizio sulla coppia.

Sui social Ornella Muti aveva condiviso una vignetta che ritraeva Barbara D’Urso nei panni di Crudelia De Mon e con scritto “Pasquale è mio”.

I rapporti tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca

Durante l’intervista a Domenica In, Barbara D’Urso ha anche chiarito l’attuale rapporto con Pasquale La Rocca.

“Quando fai questo percorso vivi dentro una bolla. In quella bolla esisti solo tu e il tuo maestro. Quando finisce la bolla, finisce anche l’attaccamento. Ci sentivamo tutti i giorni e tutte le notti. Ma siamo rimasti amici certo”, le sue parole.

Intanto, Elena Sofia Ricci ha rivelato un aneddoto sulla carriera e sulla vita privata di Barbara D’Urso.