Barbara De Nuntis, l’intervista all’attrice e conduttrice: “La felicità era già nel percorso”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che attraversano il mondo dello spettacolo inseguendo la visibilità. E poi ci sono donne che, invece, attraversano la vita cercando qualcosa di molto più difficile: autenticità. Come nel caso di Barbara De Nuntis appartiene a questa seconda categoria. E forse è proprio questo che rende complicato definirla davvero. Attrice, giornalista, autrice, podcaster, volto televisivo. Ma nessuna di queste parole, da sola, riesce a contenerla fino in fondo. Perché Barbara De Nuntis sembra muoversi sempre in uno spazio più intimo, quasi invisibile. Uno spazio in cui il successo non coincide necessariamente con la popolarità, ma con la possibilità di restare fedeli a se stessi. In un tempo in cui tutti sembrano avere fretta di apparire, lei ha scelto la lentezza. Lo studio. La preparazione. La profondità. Ha iniziato giovanissima, sul set di Dino Risi, eppure non ha mai inseguito scorciatoie. Ha rifiutato occasioni che avrebbero potuto renderla più famosa, scegliendo invece percorsi che le somigliassero davvero. E ascoltandola parlare per questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, si ha la sensazione che tutta la sua vita ruoti attorno a una parola sola: consapevolezza. Consapevolezza di ciò che siamo, delle nostre fragilità, delle ferite invisibili che ci guidano senza che ce ne accorgiamo. Non è un caso che oggi il suo podcast, Sintonia Barbara, sia costruito proprio sull’ascolto profondo degli altri. Non l’intervista urlata, non il personaggio da esibire, ma l’essere umano da comprendere. Quasi come se ogni conversazione fosse un tentativo di avvicinarsi un po’ di più a quel mistero che lei stessa definisce “la vita”. Anche il suo percorso artistico sembra andare nella stessa direzione. In Amnesia, il cortometraggio che affronta le radici psicologiche della violenza e della manipolazione, Barbara De Nuntis non interpreta soltanto un ruolo: sembra mettere in scena una parte molto vulnerabile dell’essere umano. E forse anche di sé stessa. Perché nelle sue parole torna continuamente un conflitto silenzioso: quello tra il bisogno di essere amata e il bisogno di meritare quell’amore attraverso il lavoro, la disciplina, la perfezione. C’è qualcosa di profondamente umano nel modo in cui racconta i propri limiti. La timidezza nascosta dietro il palco. L’ansia prima di ogni progetto importante. La severità quasi feroce con cui guarda sé stessa. Eppure, proprio questa fragilità controllata la rende così credibile. Così vera. Barbara De Nuntis, attesa il 12 giugno dalla sfida del documentario Rai La gravità del superfluo, non dà mai l’impressione di voler costruire un personaggio. Sembra piuttosto una donna che, dopo anni, ha finalmente imparato a convivere con tutte le sue contraddizioni. Forse è per questo che questa intervista non può partire da una domanda professionale. Perché prima ancora dei film, della televisione, del teatro o del giornalismo, qui c’è una donna che ha attraversato il tempo cercando di capire chi fosse davvero. E che oggi, forse per la prima volta, sembra aver trovato una forma di pace.

È difficile racchiuderla in un’unica definizione: attrice, giornalista, podcaster, autrice. Chi è davvero Barbara De Nuntis oggi? Si sente finalmente vicina alla persona che immaginava di diventare oppure avverte ancora una distanza tra ciò che è e ciò che vorrebbe essere?

“Oggi sono davvero felice e soddisfatta della mia vita. Credo di attraversare una fase molto bella, perché riesco a dedicarmi a tante attività che amo e a farlo nel modo in cui ho sempre desiderato. Sono molto perfezionista e, proprio per questo, ho bisogno di tempo: non riesco ad affrontare nulla con superficialità. Però sento di stare costruendo un percorso coerente con la mia identità. Ho iniziato molto presto. Il mio primo film è stato con Dino Risi, quando ero ancora adolescente, ed è da lì che ha avuto inizio il mio percorso artistico. Parallelamente, però, ho sempre portato avanti gli studi, perché considero la formazione fondamentale. Ancora oggi continuo a studiare: avverto il bisogno di approfondire, prepararmi e crescere costantemente. Non mi ha mai interessato il successo facile. Nel corso della carriera ho rinunciato a molte opportunità, anche televisive, che probabilmente mi avrebbero garantito una popolarità immediata. Penso ad alcuni reality o programmi molto esposti mediaticamente. Ho sempre preferito scegliere progetti che avessero per me un significato autentico. Per questo, oggi, sono molto felice anche del lavoro che svolgo come giornalista e podcaster. Il podcast Sintonia Barbara mi dà grande soddisfazione, perché rappresenta uno spazio completamente mio: scelgo gli ospiti, preparo personalmente le domande e costruisco il dialogo. È una realtà in crescita e abbiamo ottenuto risultati molto positivi anche in termini di visualizzazioni. Alla fine, tutto ruota intorno alla comunicazione. Per me comunicare significa entrare in contatto con la fragilità degli altri e con la propria, cercando di comprendere qualcosa in più dell’essere umano. È quasi un modo per esplorare quel grande mistero che è la vita, e che nessuno riesce davvero a spiegare fino in fondo. Anche dal punto di vista artistico sto vivendo un momento importante. Il cortometraggio Amnesia, che finalmente mi vede protagonista, mi ha dato la possibilità di esprimermi pienamente. In passato ho interpretato molti ruoli intensi, spesso drammatici, ma quasi sempre da coprotagonista. In questo caso, invece, ho avuto l’occasione di portare sullo schermo qualcosa di molto vicino alla mia sensibilità. E i risultati stanno arrivando. Il corto sta vincendo premi sia in Italia sia all’estero e, quindi, evidentemente è riuscito a trasmettere al pubblico un’emozione, un messaggio, una verità. Ed è questo che mi rende davvero felice. Forse l’unico desiderio che resta ancora da realizzare è farmi conoscere di più; per il resto oggi mi sento molto più consapevole rispetto a quando ero più giovane. In passato non avevo ancora chiaro chi fossi davvero né quale direzione volessi dare alla mia vita. Adesso invece sì, e sto finalmente raccogliendo anche i frutti di tanti sacrifici”.

Ha detto una frase interessante: “quando ero giovane forse non avevo ancora chiaro ciò che volevo”. Che cosa l’ha aiutata a maturare questa consapevolezza?

“Credo sia stato soprattutto l’ascolto di una voce interiore. Ho sempre cercato di seguire ciò che mi faceva sentire viva e felice. Per me era importante capire quali progetti riuscissero a trasmettermi entusiasmo già nella fase iniziale, ancora prima di conoscerne l’esito. La felicità, in fondo, era già nel percorso stesso: nell’idea di costruire qualcosa, realizzarla e darle forma. Naturalmente, quando arrivano anche i risultati, si prova soddisfazione, perché significa che il messaggio è arrivato e che il lavoro svolto ha avuto un valore anche per gli altri. Ho sempre fatto tutto principalmente per amore, compreso il mio percorso universitario. Lo ripeto spesso ai ragazzi più giovani: bisogna seguire ciò che si sente davvero vicino alla propria natura. Anche la scelta della scuola o dell’università non dovrebbe essere casuale né dettata soltanto da logiche esterne. Quando una persona intraprende un percorso che non sente affine, rischia di vivere ogni esperienza come una costrizione. Al contrario, quando esiste una passione autentica, si accetta anche il sacrificio. E il sacrificio è inevitabile. Per esempio, ho studiato moltissimo: ore e ore sui libri, l’ansia degli esami, la paura di non riuscire. Tutto questo fa parte del cammino. Ancora oggi, quando devo affrontare un appuntamento importante, provo sempre una certa agitazione. A breve, per esempio, ci sarà una proiezione alla Camera dei Deputati di La gravità del superfluo e avverto comunque quella sorta di ‘mal di pancia’ che precede gli eventi importanti. Quando si tiene davvero a un progetto, si desidera che tutto vada per il meglio. Sostengo però che l’unico modo per affrontare quell’ansia sia prepararsi il più possibile. Dietro ogni risultato ci sono sempre lavoro, disciplina e impegno”.

Amnesia è un cortometraggio affronta le radici psicologiche del femminicidio. Qual è stata la spinta che l’ha portata verso questo progetto?

“Tengo innanzitutto a precisare un aspetto: spesso viene detto che ho scritto io il cortometraggio, ma in realtà ne sono l’interprete. La motivazione che mi ha spinta ad affrontare questo ruolo con una partecipazione così profonda nasce dal desiderio di trattare artisticamente un tema che considero drammaticamente attuale. Credo che il problema del femminicidio non possa essere risolto soltanto attraverso l’inasprimento delle pene, anche se alcune misure sono naturalmente necessarie nell’immediato. Ritengo però che il vero cambiamento debba essere soprattutto culturale. È fondamentale educare le donne a non tollerare determinate dinamiche fin dai primi segnali e, allo stesso tempo, aiutare gli uomini a liberarsi di modelli maschilisti e possessivi. Nel cortometraggio si cerca di indagare proprio le cause profonde che portano una donna a legarsi a un uomo manipolatore. Spesso, inoltre, questi uomini presentano caratteristiche molto simili tra loro, come dimostra continuamente anche la cronaca. La scelta narrativa del film è stata quella di non mostrare esplicitamente la violenza fisica, ma di entrare nei meccanismi psicologici che la precedono. C’è stato un periodo in cui emergevano quotidianamente nuovi casi di donne uccise. Poi l’omicidio di Giulia Cecchettin ha avuto un impatto enorme sull’opinione pubblica e molti hanno iniziato a interrogarsi su quali strumenti concreti potessero essere adottati. Ritengo che anche il cinema possa offrire un contributo. Parlare di questi temi, organizzare dibattiti culturali e cercare di raggiungere soprattutto i più giovani può essere molto importante. Spesso, infatti, questi argomenti vengono affrontati sempre negli stessi contesti, mentre il vero obiettivo dovrebbe essere arrivare davvero alle ragazze e ai ragazzi più giovani. Attraverso un cortometraggio, una persona può riconoscere determinate dinamiche e riflettere su di esse. La protagonista di Amnesia è una donna manipolata. Per costruire il personaggio, la sceneggiatrice Doriana Lucenti si è confrontata anche con diversi psicoterapeuti, perché dietro queste dinamiche si nascondono spesso storie familiari complesse e contesti disfunzionali. Il messaggio, però, non vuole essere vittimistico. Al contrario, vuole trasmettere l’idea che, anche provenendo da situazioni difficili, sia possibile scegliere di interrompere certi meccanismi. Per me la parola chiave è consapevolezza. Quando si acquisisce consapevolezza, si smette almeno in parte di essere vittime inconsapevoli. Si inizia a comprendere quali mancanze o fragilità portino a legarsi alla persona sbagliata. Questa consapevolezza può salvare. Infatti, il cortometraggio ha un finale positivo: la protagonista riesce a salvarsi. Ed era un aspetto fondamentale per noi. Non volevamo raccontare soltanto il dolore, ma anche la possibilità di uscirne”.

Da donna, nella sua esperienza personale è sempre riuscita a riconoscere il momento in cui fosse necessario allontanarsi o impedire all’altro di oltrepassare determinati limiti?

“Sì, devo dire di sì. Probabilmente, anche per la mia storia personale, ho sempre avuto una forte tendenza a proteggermi, forse persino eccessiva. Quando percepivo un primo campanello d’allarme, tendevo immediatamente a interrompere quella situazione, senza lasciarmi trascinare oltre. Naturalmente bisogna fare una distinzione: non tutte le persone gelose diventano violente. Quando si arriva all’omicidio o a forme estreme di aggressività, esiste una componente patologica molto più profonda. Proprio perché sono sempre stata molto attenta a certi segnali, mi considero anche fortunata nelle relazioni. Ho avuto accanto persone molto affettuose e rispettose. Con alcuni dei miei ex compagni, quelli più importanti della mia vita, sono ancora amica oggi. E per me questo ha un significato preciso: vuol dire che esisteva un sentimento autentico. Credo che, quando un amore è stato vero, possa trasformarsi in qualcos’altro, magari in affetto o amicizia. Anche se una relazione finisce, il rispetto e il bene possono restare”.

Oggi si usa molto il termine “red flag” per indicare i campanelli d’allarme. Qual è, secondo lei, il segnale che non dovrebbe mai essere sottovalutato?

“Sicuramente qualsiasi forma di violenza fisica, anche minima: una strattonata, un gesto aggressivo, qualunque atteggiamento di questo tipo. Il corpo dell’altra persona non deve essere toccato con violenza. Quello è già un segnale gravissimo. Esistono poi altre forme di controllo: controllare il telefono, manifestare una gelosia ossessiva, tentare di limitare la libertà dell’altro. Per me queste dinamiche sono inconcepibili. Anche all’interno di una relazione, ciascuno deve restare libero. Da adolescente sono stata anch’io gelosa, quindi comprendo bene quel sentimento. Proprio per questo, però, ho capito che la gelosia nasce quasi sempre da un’insicurezza personale. Quando ero gelosa, in realtà, ero insicura di me stessa, non dell’altra persona. Spesso proiettiamo sugli altri paure che appartengono a noi: immaginiamo tradimenti, malafede o intenzioni che magari non esistono nemmeno. Per questo oggi non riesco a vedere nulla di positivo nella gelosia, neppure nelle sue forme più lievi”.

Nel suo podcast Sintonia Barbara affronta spesso anche il rapporto tra uomini e donne. C’è uno stereotipo che la infastidisce particolarmente?

“Sì, l’idea secondo cui le donne tra loro si detestino, mentre gli uomini sarebbero più uniti e solidali. Non lo credo affatto. Ho rapporti autentici con molte donne, anche con colleghe che svolgono il mio stesso lavoro e che magari hanno raggiunto un grande successo. Anzi, tendo ad ammirare chi riesce a fare bene, o persino meglio di me. Non provo fastidio nei confronti delle donne realizzate, ma stima. Per questo considero quello stereotipo particolarmente ingiusto”.

Lei ha iniziato il suo percorso artistico in giovanissima età, con il film Giovani e belli di Dino Risi. Se pensiamo all’ambizione nel suo significato più positivo, quindi non come arrivismo ma come spinta personale, quale forma di ambizione animava la Barbara degli esordi?

“Credo fosse soprattutto il desiderio di essere vista. Vista davvero come essere umano. Volevo essere riconosciuta e apprezzata per qualcosa di positivo che sentivo di avere dentro. In fondo era sempre l’amore a muovere tutto: il bisogno di essere vista, accolta, amata. Quella era sicuramente la spinta principale”.

Quel bisogno nasceva da un amore mancato o comunque non sufficiente a placare un certo caos interiore?

“Parlare di amore mancato forse sarebbe eccessivo. Non credo esistano genitori perfetti: ogni famiglia, inevitabilmente, ha le proprie fragilità e le proprie mancanze. Più che altro, dentro di me c’era una forte esigenza di affermazione personale. Direi che nasceva soprattutto da questo”.

Tuttavia, questa affermazione non è arrivata immediatamente. Il percorso è stato lungo.

“In realtà alcuni risultati sono arrivati molto presto, perché ho iniziato a lavorare giovanissima. Però devo chiarire un aspetto: la mia ambizione non è mai stata quella di diventare famosa o popolare. Desideravo fare questo mestiere, ed era quella la vera ambizione. Non ho mai cercato la notorietà fine a sé stessa e non la cerco neppure oggi”.

Per quale motivo?

“Perché mi interessa molto di più essere considerata una professionista valida. C’è un episodio che porto dentro fin dagli inizi. Sul set di Giovani e belli, l’attrice che interpretava mia madre era Carla Cassola. All’epoca non sapevo praticamente chi fosse. Osservandola, però, rimasi profondamente colpita dalla stima che suscitava attorno a sé. Era una donna che aveva lavorato anche in teatro a Londra, un’attrice straordinaria, preparatissima, con un percorso artistico immenso alle spalle. Eppure, non era popolare nel senso mediatico del termine. Quell’aspetto mi colpì moltissimo. Mi fece capire che si può essere artisti straordinari senza essere necessariamente famosi. Guardandola, pensavo che mi sarebbe piaciuto essere così. Non nel senso di voler diventare un’attrice di nicchia, ma nel desiderio di essere riconosciuta per la qualità del proprio lavoro. Godeva di una stima incredibile, persino superiore rispetto a quella riservata ad attori molto più noti presenti sul set. Ed è un’immagine che mi è rimasta impressa. Credo sia stato uno dei momenti in cui ho compreso davvero il valore della qualità rispetto alla quantità. Per me conta molto di più lavorare bene che essere popolare. Naturalmente, se arriva anche la notorietà, ben venga. Ma non è quello il punto. Ho bisogno di stare bene con me stessa e penso di avere sempre mantenuto i piedi ben saldi a terra. In questo ambiente è facile perdere il senso della realtà, forse più che in altri contesti lavorativi. Io, invece, sono sempre rimasta molto concreta”.

Nel frattempo, l’ho cercata mentre parlava, l’ho riconosciuta e ho visto che è scomparsa nel 2022.

“Sì, pochi anni fa. Vede? È una di quelle attrici che forse il grande pubblico non associa immediatamente a un nome, ma basta vedere il suo volto per rendersi conto di quante esperienze artistiche abbia attraversato. Anch’io continuo ancora oggi a lavorare moltissimo. A breve, per esempio, uscirà un film con Lino Guanciale a cui ho reso parte, Innamorarsi e altre pessime idee. È un piccolo ruolo ma cerco sempre di interpretare al meglio ogni personaggio che mi viene affidato. La soddisfazione più grande, per me, è quando una produzione ti richiama e ti fa capire di aver apprezzato il tuo lavoro. Naturalmente ogni attore spera sempre di ottenere ruoli più complessi, sfaccettati e stimolanti. Ma questa è una gratificazione personale, non un’ambizione sterile”.

Il bisogno di dimostrare il suo valore nasceva anche dal desiderio di non essere percepita soltanto come una bella donna? Esiste ancora lo stereotipo della “bella che non balla”?

“Certamente esiste. E poi sono anche bionda, quindi sentivo addosso tutti i pregiudizi del caso. Quando mi iscrissi all’università, per esempio, mi imposi fin dal primo giorno un obiettivo preciso: laurearmi con 110 e lode. Non volevo semplicemente ottenere una buona laurea, volevo raggiungere il massimo risultato. Per questo, sin dal primo esame, mi impegnai moltissimo per mantenere una media altissima. E alla fine ci sono riuscita. Per me era importante dimostrare innanzitutto a me stessa che attraverso il lavoro e il sacrificio si possono raggiungere traguardi importanti. Ma sì, c’era anche il desiderio di superare quei pregiudizi. Lavoravo già da adolescente: avevo partecipato a film di Dino Risi, a Domenica In e a molte esperienze televisive e cinematografiche. L’idea di essere considerata soltanto ‘carina’, però, non mi gratificava minimamente. Allo stesso tempo non volevo nemmeno trasformarmi in un’intellettuale distante dalla realtà o intraprendere una carriera accademica. Non era quella la mia strada. Ciò che mi interessava davvero era la comunicazione. Tutte queste esperienze, insieme, hanno semplicemente dato forma alle diverse parti della mia personalità. Sentivo il bisogno di sviluppare tutte quelle sfaccettature di me stessa, di mostrare le mie moltitudini. E tenevo molto anche alla laurea, perché rappresentava il risultato concreto dell’impegno, della preparazione e della disciplina. Quello stesso metodo rigoroso l’ho poi applicato a tutto: allo studio di un copione, a una presentazione, persino alla lettura di poesie. Non riesco a improvvisare. Ho bisogno di prepararmi a fondo. Forse è un limite, forse un difetto, ma sono fatta così”.

Con Amnesia ha avuto per la prima volta un ruolo drammatico davvero importante. Pensa che il suo aspetto fisico abbia in qualche modo condizionato il tipo di personaggi che le venivano proposti?

“Sì, credo di sì. In Italia l’aspetto fisico incide ancora molto nella scelta dei ruoli. Per esempio, ho sempre rifiutato il nudo. Non ho mai interpretato scene di quel tipo e continuo ancora oggi a non volerlo fare. Questa scelta mi ha sicuramente penalizzata, perché molti ruoli legati a una certa fisicità prevedevano anche quel genere di esposizione. Eppure, non me ne sono mai pentita, nemmeno una volta. Non mi sarei sentita bene con me stessa accettando determinate richieste. In passato mi sono anche interrogata sul fatto che, in alcuni film d’autore, il nudo potesse assumere un significato diverso, più artistico. Continuo però a pensare che passione, desiderio e intensità possano essere raccontati anche senza mostrare il corpo. Esistono film straordinari che riescono a trasmettere emozioni profondissime senza ricorrere al nudo. Quindi sì, probabilmente alcune mie scelte mi hanno penalizzata dal punto di vista professionale, ma non cambierei nulla”.

E invece il teatro? Lì ha trovato qualcosa che il cinema non riusciva a darle?

“L’emozione del teatro è unica. Quella miscela di adrenalina, paura e concentrazione che si prova prima di entrare in scena non esiste altrove. È quasi uno stato di trance. Ed è una sensazione potentissima. Infatti, sto valutando anche l’idea di tornare a teatro. Ho alcune sceneggiature da leggere. Certo, il teatro è molto impegnativo, soprattutto per via delle tournée, perché quando si è in tournée diventa difficile dedicarsi ad altro. Eppure, è un amore al quale penso spesso di tornare. Credo davvero che il teatro rappresenti la prova più autentica per un attore. Molti immaginano che sul set sia più semplice, perché una scena può essere ripetuta. In realtà non è così facile. Quando ci sono cento persone al lavoro e un attore sbaglia perché non ha studiato abbastanza, già alla terza ripetizione si crea tensione sul set. Anche lì il professionista si riconosce immediatamente. A teatro, però, è diverso: si è completamente esposti. Memoria, preparazione, presenza scenica… tutto dipende da te. Ed è proprio questo a renderlo così speciale”.

Da sempre si dice che il teatro abbia una funzione terapeutica, quasi catartica. Per lei in che cosa è stata davvero catartica la recitazione?

“Può sembrare banale, ma nella vita privata sono una persona molto timida e riservata. Il teatro, invece, obbliga a liberarsi di tutte quelle piccole gabbie interiori, di quelle insicurezze che ci si costruisce addosso. Quando ci si trova davanti al pubblico si è completamente esposti. Bisogna mettersi a nudo emotivamente, interpretare un personaggio con tutte le sue fragilità e riuscire a trasmetterlo agli altri. E quando ci si riesce, si avverte dentro una forza enorme. Per questo il teatro può diventare quasi una dipendenza positiva. Trasmette una sensazione di potenza, di autocontrollo, di liberazione dalle proprie insicurezze. Da questo punto di vista è davvero terapeutico”.

Tuttavia, la recitazione può anche spaventare. Le è mai capitato di confrontarsi con aspetti di sé che non le piacevano?

“Sì, soprattutto dal punto di vista fisico. Non mi piaccio quasi mai quando mi riguardo. Infatti, evito spesso di rivedermi. Essendo molto perfezionista, tendo a notare soltanto i difetti: un’inquadratura che avrebbe potuto essere migliore, un dettaglio, un’espressione, perfino i capelli o la pelle. Analizzo tutto in modo quasi maniacale. Per questo il teatro, sotto questo aspetto, mi dà una sensazione di maggiore libertà. Lì tutto accade e si esaurisce nell’istante stesso in cui succede. Nel cinema, invece, ci si rivede continuamente e tendo sempre a soffermarmi su ciò che avrei potuto fare meglio”.

Il 12 giugno Rai Cultura lancia La gravità del superfluo, un documentario di cui è guida e autrice. Che tipo di sfida ha rappresentato per lei?

“È stata una sfida molto stimolante, perché affronta un tema che sento profondamente: quello dell’errore. L’idea alla base del progetto è che si continui a sbagliare prima di arrivare a una versione più autentica di se stessi. Daniele Sigalot, l’artista al centro del racconto, che ho conosciuto durante una cena a casa di amici, mi ha colpita subito per la sua schiettezza e per il modo in cui concepisce l’arte. Le sue opere in metallo parlano dell’effimero della vita, dell’errore, ma anche della necessità di prendersi meno sul serio. Credo che questa riflessione riguardi tutti noi. In fondo, ciascuno è anche il risultato dei propri errori. Forse è proprio attraversando molti sbagli che si arriva a una forma di verità personale. Quando ho proposto questo argomento in Rai, il direttore Zappi ne è rimasto immediatamente colpito, pur non conoscendo l’artista. Ed è curioso, perché si tratta di una figura molto nota a livello internazionale, ma non realmente ‘popolare’. Ha esposto anche alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e possiede un’opera permanente a Fiumicino, quella grande sfera intitolata Master of Mistakes. Chiunque passi da lì vede il suo lavoro. Eppure, lui stesso continua a definirsi ‘un impostore’. Ripete spesso di non saper fare nulla. Questo mi fa sorridere, perché in realtà ha collezionisti e clienti in tutto il mondo. Questa riflessione sull’errore mi ha affascinata moltissimo. Anche perché sono una persona che tende costantemente alla perfezione, quindi per me è stata quasi una lezione. Quando è autentica, l’arte ha anche una funzione educativa. Riesce a insegnare qualcosa sull’essere umano. In questo progetto convivono profondità e leggerezza: il tema è importante, ma viene affrontato con grande ironia e umanità. Spero davvero che il documentario venga visto da molte persone, perché, pur essendo un documentario, ha un ritmo molto dinamico e non risulta affatto pesante”.

C’è una frase di Vittorio Gassman che amo molto: “Chi non ha mai fatto errori mai non ha cercato niente”.

“Anche se può sembrare una frase semplice, racchiude una grande verità: è davvero attraverso gli errori che si impara. L’errore è ciò che può condurre verso la strada giusta, a patto di essere disposti a guardarlo con lucidità e a prenderne consapevolezza. È una riflessione affascinante, perché riguarda ogni ambito dell’esistenza. E sì, credo che da questo tema si potrebbe sviluppare ancora molto altro”.

Qual è stato l’errore professionale che le ha insegnato di più?

“Sicuramente alcuni ‘no’ che ho pronunciato nel corso della mia carriera. Rifiuti che probabilmente avrebbero potuto aiutarmi dal punto di vista professionale o darmi maggiore slancio. C’è poi un altro episodio che considero una sorta di bivio della mia vita. Per due o tre volte si è presentata la possibilità di trasferirmi in America. Dopo la laurea alla Sapienza in Lingue e Letterature Straniere, il mio professore mi propose addirittura un percorso di PhD con una corsia preferenziale. Era un’opportunità molto importante. Mia madre aveva praticamente già preparato le valigie per me, perché vedeva quella prospettiva come qualcosa di straordinario. Eppure, non me la sentii di partire. A volte penso che, se avessi accettato, la mia vita avrebbe preso una direzione completamente diversa. Quando si lascia il proprio Paese per uno o due anni, inevitabilmente cambiano la prospettiva e il percorso personale. Quella possibilità si è ripresentata più volte, ma ogni volta ho scelto di rinunciare. Credo dipenda dal fatto che sono profondamente legata alla mia terra, alla mia città, agli affetti e alla famiglia. Non saprei spiegarlo in modo razionale. Non si tratta di un rimpianto, perché oggi sono felice della mia vita e delle mie scelte. Però è uno di quei crocevia sui quali, ogni tanto, mi capita ancora di riflettere. Ricordo che allora ero molto combattuta. Ma c’era sempre quella voce interiore, quella sensazione istintiva che mi diceva che non volevo davvero partire. E poi sono fatta così: quando prendo una decisione la porto fino in fondo. Se fossi andata via, probabilmente non sarei più tornata indietro”.

Gli affetti e la famiglia, in qualche modo, l’hanno trattenuta. Il lavoro ha mai rischiato di compromettere la sua vita privata?

“Credo che per una donna questo accada inevitabilmente. Il lavoro entra sempre nella sfera personale, soprattutto quando si svolge un mestiere totalizzante come questo. Richiede tempo, energie e attenzione costante. Preferisco restare vaga su questo aspetto, perché non amo entrare troppo nei dettagli della mia vita privata, però sì: il lavoro inevitabilmente influisce anche sugli equilibri personali. Sono convinta però che le donne abbiano una grande capacità di gestire contemporaneamente molti aspetti della propria esistenza, anche se con grande fatica. Ma sì, è inevitabile che il lavoro finisca per condizionare anche le scelte personali”.

Per molti anni è stata molto presente anche in televisione: conduzione, ospitate, pubblicità. Poi, a un certo punto, è come se si fosse fermata. Che cosa è successo? La televisione aveva smesso di nutrirla oppure è stata una sua scelta allontanarsi?

“C’è stato un periodo in cui mi sono presa una pausa. In realtà non è stato neppure troppo lungo, ma poi è arrivato anche il Covid, che ha bloccato tutto. Durante la pandemia il mondo dello spettacolo ha subito un colpo durissimo. Le produzioni andavano avanti con enorme difficoltà ed è stato un periodo molto complicato per gli artisti. In quel momento ero concentrata anche su altri aspetti della mia vita e sentivo meno entusiasmo rispetto al passato. Quindi sì, c’è stato un momento di stop. Ma è stata soprattutto una scelta personale”.

E se oggi dovessero tornare certe “sirene” televisive?

“In realtà durante il Covid ho ripreso subito a lavorare, soprattutto nel doppiaggio. Ed è stato proprio allora che ho capito una cosa importante: questo ambiente è piccolo. Quando si è professionisti seri e ci si è sempre comportati bene sul set, le persone lo ricordano. Mi ero un po’ allontanata, ma quando ho ricominciato sono stata immediatamente riaccolta. Credo che questo dipenda dal fatto che mi sono sempre comportata correttamente. Non sono una persona capricciosa, non faccio scenate. Sono molto seria, studio, mi preparo e lavoro molto. E penso che, alla fine, tutto questo venga riconosciuto. Oggi, infatti, sto lavorando anche a progetti molto più personali, nei quali ho maggiore potere decisionale. Ed è un aspetto che mi rende davvero felice”.

Intanto, però, a breve tornerà anche al cinema, come ricordava prima.

“Ho partecipato a questo film con Lino Guanciale. Naturalmente non sono la protagonista, però è stata un’esperienza bellissima. E le dirò di più: a volte interpretare un ruolo più piccolo può essere persino più difficile. Quando si entra in un set senza essere protagonisti, si arriva in un ambiente già avviato. I protagonisti si conoscono già, hanno acquisito familiarità con la troupe, con il ritmo del lavoro e con le dinamiche del set. Chi arriva dopo deve invece adattarsi immediatamente: entrare subito nel personaggio, essere pronto e trovare rapidamente il proprio equilibrio. Ogni volta è una sfida. Cerco sempre di affrontarla con serenità e professionalità. E in questo caso mi sono trovata molto bene, soprattutto con Lino. Ho sempre notato una cosa: le persone davvero brave, i grandi professionisti, quelli che considero ‘di serie A’, sono quasi sempre umili, tranquilli e disponibili. Al contrario, quando ho percepito presunzione, raramente ho trovato dietro un autentico talento. Lino Guanciale mi ha colpita proprio per questo: è una persona semplice, umile e simpatica. E naturalmente questo mette a proprio agio anche gli altri attori sul set”.

Guardando l’intero suo percorso, che cosa vorrebbe ancora realizzare artisticamente?

“Il mio sogno sarebbe interpretare una grande figura femminile. Mi piacerebbe moltissimo essere protagonista di una serie, forse ancora più che di un film, perché una serie permette di approfondire davvero un personaggio nel tempo. Vorrei interpretare una grande attrice del passato, oppure una scienziata, una donna che abbia lasciato un segno importante. Ecco, quello sarebbe davvero il mio sogno artistico”.

E, invece, dal punto di vista personale, qual è oggi il sogno più grande di Barbara?

“Da quel punto di vista mi sento abbastanza serena e soddisfatta. Anche se volutamente non ho parlato molto della mia vita privata, posso dire di essere felice dal punto di vista affettivo ed emotivo. Oggi i miei sogni sono legati soprattutto al lavoro, alla creatività e ai progetti. Ed è anche il motivo per cui amo questo mestiere: si conclude un progetto e subito ne nasce un altro. Cambiano le persone, le idee, le collaborazioni. Questa continua possibilità di reinventarsi e di incontrare persone nuove mi affascina moltissimo. E poi credo di imparare sempre dagli altri. Anche oggi, parlando con lei, porto via qualcosa”.

Concludo sempre le mie interviste con una domanda che ormai è diventata quasi un’ossessione personale. Qual è stato l’ultimo gesto di tenerezza che Barbara ha concesso a se stessa?

“Forse devo ancora concedermelo davvero. Sono molto dura con me stessa, questo sì. In generale sono molto comprensiva con gli altri. Cerco sempre di capire perché una persona abbia sbagliato, quale fragilità o debolezza possa esserci dietro un errore. Con me stessa, però, non riesco ad avere lo stesso atteggiamento. Sono severissima, quasi inflessibile. Per questo la sua domanda mi lascia davvero uno spunto importante di riflessione. Probabilmente dovrei imparare a concedermi più tenerezza. Sì, credo proprio che dovrei iniziare a farlo, perché sono troppo severa con me stessa”.