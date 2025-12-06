Barbara De Rossi e i limiti della tecnologia, "ci sono migliaia di anime sole, si è perso il contatto umano"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono anime che non hanno bisogno di recitare, perché ogni parola che pronunciano sembra venire da un altrove interiore, fragile e profondo. Barbara De Rossi è così: una donna che non cerca di nascondere nulla, che non teme di mostrarsi per quella che è, anche quando il tempo passa, anche quando il mondo cambia direzione. Il 10 dicembre 2025 sarà in scena al Teatro Gioiello di Torino con Malena e il tango, un atto poetico più che uno spettacolo, in cui la danza non è nei passi ma nella voce, nei ricordi, nelle sfumature di un racconto che profuma di Sudamerica, di partenze, di occhi lucidi e di storie intrecciate come corpi in abbraccio. Uno spettacolo che incarna tutte le malinconie di Barbara De Rossi: quelle artistiche, quelle familiari, quelle esistenziali. Eppure, in mezzo a tanta delicatezza, c’è una forza viva che resiste, che non chiede il permesso, che ha imparato a camminare anche quando la strada si è fatta scura. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Barbara De Rossi, alla vigilia del Paladino d’Oro alla carriera che le verrà consegnato a Palermo, ci apre le porte del suo mondo: la consapevolezza di una bellezza che cambia forma, la fatica di conciliare corpo e anima, l’amore puro degli animali, la maternità vissuta come missione, il rifiuto di adattarsi a un sistema televisivo che premia solo chi si schiera. È un dialogo che attraversa il tempo, come fa il tango. Un viaggio nell’anima, a occhi aperti.

Cosa significa per lei tornare in qualche modo nel mondo del ballo, anche se in questo spettacolo, come ci ha anticipato, non danza?

“In questo spettacolo racconto il tango. Non è uno spettacolo teatrale classico, è qualcosa di diverso, più intimo. È un viaggio dentro l’anima di un genere musicale che non è solo musica, ma è storia, identità, sentimento. Il tango ha in sé la passione, la poesia, la nostalgia. Racconta storie vere, vissute, spesso legate all’esperienza degli emigranti, come i nostri connazionali che sono partiti per l’Argentina. È un modo per parlare di chi siamo, di cosa ci portiamo dentro, e soprattutto di quella parte emotiva che il tango riesce a esprimere meglio di qualunque altro genere”.

Il tango è anima, e molti lo definiscono anche una filosofia di vita. Per lei, che filosofia rappresenta?

“È vero, è una filosofia di vita, ma non nel senso astratto o intellettuale che potremmo pensare. È una filosofia concreta, che nasce dalla vita vera, fatta di sentimenti forti, di sacrifici, di partenze e ritorni, di perdite. Il tango porta con sé il sapore degli emigranti, di chi ha dovuto lasciare tutto per cercare qualcosa. Racconta storie d’amore, ma anche storie di dolore e di lotta, storie di speranza. Racconta vite vissute, non costruite. È per questo che mi emoziona così tanto: perché ha una verità dentro”.

Quanto c’è di questa nostalgia, che il tango porta con sé, in Barbara De Rossi?

“Tantissima. La nostalgia mi appartiene. Ho nostalgia di tante cose, anche legate al mio lavoro. Sento molto la mancanza di un mondo che non c’è più, fatto di persone, attori, autori, registi irripetibili. Ho nostalgia di un tempo in cui c’era un brulicare di talenti autentici, di carisma vero. Gente con personalità, con preparazione, con una storia alle spalle. Ho avuto la fortuna di nascere artisticamente nel 1976, in un’epoca in cui questi artisti esistevano davvero, ed è stato un privilegio crescere in quel contesto”.

Se dovesse fare un nome, quale figura ha segnato davvero il suo percorso? Senza la quale, forse, Barbara De Rossi non sarebbe la stessa?

“Ho avuto tantissimi maestri, giganti del cinema, ma il primo grazie lo devo ad Alberto Lattuada. È stato lui a vedere qualcosa in me che nessuno aveva notato. Ero uscita da un concorso di bellezza, ed è lì che lui ha detto a mio padre: ‘Tua figlia ha qualcosa’. C’era qualcosa nei miei occhi, nel mio volto, che lo ha colpito. Mio padre, all’epoca, ci ha riso un po’ su, non ci credeva tanto. Ma Lattuada ha insistito, e quella sua intuizione è stata l’inizio di tutto”.

Lei ha lavorato con tanti grandi del cinema. Che ricordo ha, ad esempio, di Remo Girone, mai ricordato abbastanza?

“Con Remo ho girato un film in Ungheria, si intitolava Colibrì rosso. Io ero la protagonista, lui fece una partecipazione. Era un film di Zsuzsa Böszörményi, una regista ungherese che aveva vinto un Oscar nel 1992, e che aveva voluto entrambi. Eravamo reduci entrambi dal clamoroso successo di La Piovra, e lui in quel film interpretava il capo della mafia. È vero che si parla poco di lui oggi, e non è una sensazione sbagliata. Anche la sua morte è passata in secondo piano, non è stata celebrata come meritava. Ma purtroppo, il nostro Paese funziona così”.

Oltre che nostalgia, il tango è anche malinconia. Due sentimenti che spesso si tengono per mano. Anche lei li sente vicini?

“Assolutamente sì. La malinconia è una mia predisposizione naturale. È qualcosa che mi appartiene da sempre. Sono una persona riflessiva, sento il dolore delle cose. Mi sono avvicinata molto ai poeti e alle poetesse proprio per questo: riesco a percepire in profondità quel dolore silenzioso, quella malinconia che abita tra le righe. Mi colpisce, la sento, mi parla”.

Ma questa malinconia non rischia di influenzare negativamente la sua vita privata?

“No, affatto. Nonostante questa mia sensibilità, sono anche una persona solare. Però ho sempre avuto una certa profondità nel sentire, che mi rende più vulnerabile forse, ma anche più attenta. Le cose le sento, non mi scivolano addosso”.

Nei suoi profili social questa autenticità si percepisce chiaramente. È molto presente, ma non artificiosa. Come vive questo rapporto con i social?

“Cerco di usarli con equilibrio. Racconto poco di me, nel senso che non amo espormi troppo. Non mi ritocco le foto, non voglio apparire come una ventiduenne. Non ho quel tipo di ansia legata al tempo che passa. Ho accettato la mia età. Quella bellezza dei 30, dei 40, dei 50 anni prima o poi svanisce, è naturale. Ma ne arriva un’altra, diversa, legata alla maturità. È una bellezza fatta di conoscenza, di consapevolezza, di esperienza. E non è meno bella. Anzi, ha un valore enorme”.

In questa nuova consapevolezza che viene con il tempo, cosa ha scoperto di sé?

“La pazienza. Prima non ne avevo, ero molto irruente, vedevo tutto in bianco e nero. C’erano meno sfumature. Ero istintiva, drastica. Oggi invece vedo quelle sfumature. Le accetto, le capisco. È un cambiamento profondo, che arriva solo con l’esperienza e con la voglia di crescere davvero”.

Il tango è anche un ballo profondamente legato alla passione. Che tipo di passione racchiude per lei?

“Il tango è passione allo stato puro. Secondo me è l’unica danza che racconta davvero l’incontro tra un uomo e una donna. C’è un inizio, uno svolgimento, una fine. Dentro ci trovi la passione, l’amore, ma anche la separazione, l’addio. È una storia in miniatura, un piccolo mondo che si sviluppa in pochi minuti. Quando chi danza è bravo, riesce a trasmettere tutto questo con un’intensità incredibile. È come guardare un racconto silenzioso, fatto solo di corpi, sguardi, intenzioni”.

La passione però non è solo nelle relazioni romantiche. È anche quella che mettiamo nel lavoro, nelle cose che facciamo. Lei quanta passione ha messo nel suo percorso?

“Tantissima. Ma la passione non garantisce una vita che va sempre dritta. Io ho avuto momenti bellissimi, ma anche tonfi, delusioni, insuccessi. È normale. Fa parte del percorso. Nessuno di noi ha un’esistenza tutta in salita. Ci sono ostacoli, momenti in cui cadi e altri in cui ti rialzi. Quello che fa la differenza, secondo me, è cosa ti tiene in piedi quando tutto sembra vacillare”.

E nel suo caso, cosa l’ha tenuta in piedi?

“Gli affetti. Sempre. Per me sono fondamentali. La famiglia, la persona che ami, un amico vero… Sono queste le cose che ti salvano nei momenti difficili. Senza affetti, siamo molto più fragili. Ho sempre avuto un forte senso della famiglia, e questo mi ha aiutata tanto. È un bastone, un sostegno. Senza, tutto sarebbe stato molto più complicato”.

Famiglia che per lei significa anche sua figlia, ovviamente. Non le chiedo cosa rappresenta per lei, sarebbe troppo scontato. Ma come ha vissuto il suo ruolo di madre?

“Martina è la mia unica figlia. Ho cercato di crescerla con la massima attenzione, di darle valori, di proteggerla, anche da questo mondo così caotico, soprattutto quello del web, che mi spaventa molto. Non mi convince quasi per nulla. Ho sempre pensato che il bello stia dietro di noi, non davanti. Il pudore, ad esempio, oggi si è perso. E invece era qualcosa di prezioso. La bellezza degli istanti veri, della comunicazione autentica, quella fatta guardandosi negli occhi… oggi è sempre più rara”.

I giovani oggi si conoscono online, si innamorano attraverso uno schermo…

“È una cosa che mi addolora. Vedo ragazzi seduti uno accanto all’altro che comunicano solo col cellulare, senza guardarsi, senza toccarsi. Hanno perso tantissimo. La tecnologia ci ha resi più informati, certo, ma anche più soli. Abbiamo perso il contatto umano. Abbiamo accesso a tutto, anche a ciò che succede in tempo reale dall’altra parte del mondo, ma intanto qui accanto a noi ci sono migliaia di anime sole, che non sanno più come si fa a relazionarsi davvero. Come esseri umani siamo fatti per stare insieme, per comunicare con il corpo, con la presenza. E questo lo stiamo dimenticando.”

A proposito di amore e famiglia… Lei, da sempre, dà tanto amore agli animali. Ma cosa riceve in cambio?

“Uno sguardo pieno di gratitudine. Ricevo l’amore puro. L’amore più disinteressato che ci sia. Un animale ti ama senza volere nulla in cambio, senza secondi fini. Ti ama per quello che sei, non per quello che rappresenti. È un amore sincero, senza condizioni”.

Come vive il momento in cui un animale attraversa il ponte dell’arcobaleno?

“Con speranza. Voglio credere che ci sia qualcosa dopo, che non finisca tutto lì. Siamo cresciuti con il bisogno di credere in qualcosa e, anche se nessuno può dire cosa ci sia dall’altra parte, questa fede ci aiuta a vivere meglio. Ci serve. Io voglio credere che ritroverò i miei affetti, le persone e gli animali che ho amato. È una speranza che mi aiuta ad affrontare la vita. Perché vivere richiede un coraggio enorme. Non è semplice per nessuno”.

Lei ha sempre avuto questa forza?

“No, non sempre. A volte ho avuto bisogno di aggrapparmi al lavoro, altre volte alla persona che amavo o a mia figlia. Sono stati questi i miei appigli, le mie ancore nei momenti difficili. Perché, ripeto, la vita non è una passeggiata. È faticosa. Ma si va avanti, con determinazione e con amore per ciò che si ha”.

Oggi molti ragazzi crescono pensando che tutto sia facile. Basta un post su Instagram e la vita sembra risolversi. Lei che idea si è fatta guardando anche a come si comportano certi genitori?

“Mi rendo conto che spesso chi mette al mondo dei figli non capisce che è un impegno per tutta la vita. Non è solo un atto d’amore, è una responsabilità continua, quotidiana, che non finisce mai, neanche quando chiudi gli occhi. I figli non chiedono di venire al mondo. Li facciamo noi, spinti dai nostri desideri, dalla voglia di maternità o paternità. Ma poi con questo figlio devi costruire un percorso, devi esserci davvero. Non è solo gioia: è una missione”.

E lei, che figlia è stata?

“Sono stata una Santa Maria Goretti! Una ragazzina brava, buona, molto educata. Ho avuto un padre severo, molto pignolo. Non mi ha mai lasciata libera. Ma io ho accettato tutto senza ribellioni. E oggi, col senno di poi, devo dire che aveva anche ragione su molte cose. È stato lungimirante, anche se severo”.

E com’è stata, invece, come madre?

“Diversa. Non sono stata una mamma severa. Ho cercato di essere comprensiva. Perché una cosa la so con certezza: non bisogna mai dimenticare com’è pensare da giovanissimi. Non bisogna dimenticare l’adolescenza, le sue contraddizioni. Ricordo che Maurizio Mattioli una volta mi ha detto che L’esorcista è un film sull’adolescenza: ‘Metti una bambina a letto la sera e la mattina si sveglia un mostro’. Aveva ragione! A quell’età inizia il distacco, bisogna rompere il cordone ombelicale. È necessario per crescere. Lo fanno contestando, prendendo le distanze, iniziando a dire frasi come: ‘Tu non puoi capire, mamma’. E lì capisci che qualcosa è cambiato”.

Quando ha spezzato lei, personalmente, il cordone con la sua famiglia?

“Intorno ai 18-19 anni. Ho iniziato a lavorare molto presto, a 16 anni. I primi tempi mio padre veniva con me ovunque. Mi ha seguita fino ai vent’anni. Solo quando ha capito che non correvo pericoli, che non mi avrebbero violentata e che ero in grado di cavarmela, ha iniziato a lasciarmi andare. Ma è stato molto protettivo, sempre”.

Ed è in quel momento che ha cominciato a sentirsi indipendente?

“Un po’ prima: a 16-17 anni già guadagnavo. Ho fatto due film e poi ho iniziato con i fotoromanzi. All’epoca era un vero e proprio lavoro, quasi industriale: entravi, facevi una serie di scatti, ti pagavano bene, uscivi e avevi guadagnato. Anche se in realtà non ho mai fatto la protagonista nei fotoromanzi. Mi dissero: ‘Sei bella, ma non sarai mai la protagonista’. Così finivo sempre per interpretare quella che portava via il ragazzo alla protagonista. Mi faceva sorridere: chissà dove vedevano in me questa protervia!”.

Una previsione piuttosto miope, se pensiamo a ciò che è venuto dopo…

“Infatti, quando girai La cicala andai da uno di quei direttori e gli dissi: ‘Guardi, da oggi non vengo più, ho tante proposte’. E lui: ‘Ma adesso ti facciamo fare la protagonista!’. Ma ormai era tardi. Avevo già preso un’altra strada. Col senno di poi fa sorridere, ma sono le stranezze della vita”.

Il tango è anche fusione di corpo e anima. Lei ha mai sentito un vero equilibrio tra il suo corpo e la sua anima?

“No, per me non hanno mai davvero corrisposto. C’è sempre stato un certo scollamento. Da giovane ero considerata molto bella, e proprio quella bellezza spesso mi portava verso ruoli o immagini che non rispecchiavano ciò che avevo dentro. Negli anni Settanta, se eri bella, ti proponevano subito in un certo tipo di film, oggi rivalutato ma all’epoca considerato di serie B o addirittura C: gli ‘scollacciati’ non li ho mai voluti fare… Lo avevo promesso a mio padre, ma era anche una scelta mia: non mi piacevano. Volevo qualcosa di più solido, di più profondo. E, quindi, mi sono battuta per essere vista come attrice, non solo come volto: non è stato facile. Quando il corpo suggerisce una cosa e l’anima un’altra, trovare un punto d’incontro è complicato. È un lavoro lungo, lento, che si costruisce con ciò che proponi al pubblico. Solo col tempo le persone iniziano a vedere chi sei davvero, non solo come appari. È in quel momento che forse si riesce ad avvicinare l’immagine esterna all’anima che si ha dentro. Ma la corrispondenza precisa non esiste. Ho incontrato persone che, esteticamente, non avevano nessuna grazia, eppure dentro avevano un’anima meravigliosa. A volte, volti anche un po’ truci, che poi si rivelavano essere degli agnellini. E ovviamente anche il contrario: bellezze perfette, ma vuote dentro”.

Il pubblico. C’è una cosa che non si può negare: il pubblico la ama profondamente. Lei questo affetto lo sente?

“Sì, lo sento. E mi emoziona. In questi anni ho fatto molto teatro. Ho portato in scena spettacoli importanti, come Fiori d’acciaio, che ha avuto due tournée consecutive. Ho lavorato tantissimo, anche se magari non sempre si è visto in televisione. Ma se parliamo proprio di tv, la verità è che lì le decisioni sono in mano a una, massimo due persone. E se loro decidono che non è il tuo momento, non c’è molto che tu possa fare”.

È come se non dipendesse da voi attori…

“Non dipende da noi. Anche se hai un pubblico che ti segue, che ti ama, non è detto che ti venga data un’opportunità. È una questione di meccanismi interni, di scelte editoriali, politiche, di salotti dove magari non sei inserita. Se non sei schierata, se non fai parte di certe cerchie, può diventare difficile. Io sono sempre stata un cane sciolto, e questo, evidentemente, ha un prezzo”.

Eppure, in televisione ha avuto successi evidenti non solo come attrice. Penso, ad esempio, ad Amore criminale, che nelle sue nove edizioni registrava il 9% di share o a Il terzo indizio che anche in replica macina ascolti.

“Le interruzioni non sono dipese da me: non è stata una mia scelta”.

Le dispiace?

“Non mi lamento, anche se qualcuno potrebbe pensare che lo sto facendo. Ho solo imparato a non sanguinare. Perché se ti fai domande su un mondo che non ha logica, su dinamiche che non sono meritocratiche, finisci solo per farti del male. E io, a un certo punto, ho scelto di andare dritta per la mia strada. Il mio pubblico c’è, mi segue a teatro, mi cerca. Questo per me è quello che conta. Un po’ come fece Mariangela Melato, che gli ultimi venticinque anni della sua carriera li ha vissuti quasi solo a teatro… La sua scelta oggi non mi stupisce: il teatro è verità. Lì sei nudo, sei a contatto diretto con chi ti guarda. È una dimensione meravigliosa, intensa. Se il pubblico viene, vuol dire che ci sei ancora, che conti, che hai qualcosa da dire. Il resto, spesso, è solo rumore di fondo”.