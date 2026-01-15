Barbara Politi, l'intervista alla giornalista e conduttrice tv: “Chi non mi conosce parte da un pregiudizio”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono donne che la vita se la costruiscono un passo alla volta, facendo pace col tempo e prendendosi il diritto di scegliere: Barbara Politi è una di queste. Giornalista, volto televisivo, voce della carta stampata, è una professionista che ha attraversato media, linguaggi e contesti senza mai perdere di vista il centro: la sua libertà. Libertà di non insegnare, pur avendo studiato Lettere. Libertà di raccontare la realtà invece di inventare mondi. Libertà di non costruire una famiglia “perché si deve”, ma solo se e quando lo si vuole davvero. Barbara Politi ha cominciato giovanissima, in una redazione locale, tra cronaca nera, eventi cittadini e telegiornali girati senza navigatore. Ha vissuto la durezza del mestiere quando il mestiere ancora non lo era. Ha imparato a cambiare registro, a raccontare i lutti con lucidità e i festival con ironia, a entrare in una stanza sconosciuta e trovare comunque il modo per portare a casa il risultato. Barbara Politi, in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, non si nasconde. Parla di tempo, di coraggio, di quelle scelte che avrebbe voluto fare prima, e di quelle che ha preso con la forza di chi sa ascoltarsi. In questa intervista si racconta senza filtri: la gavetta, la fatica di affermarsi in un contesto ancora maschilista, l’etichetta di “bella che lavora in tv”, l’equilibrio tra immagine e sostanza, il desiderio di essere presa sul serio senza dover rinunciare a se stessa. Perché no, non tutto deve accadere a vent’anni. E non tutto deve accadere per forza. Quella di Barbara Politi è una voce lucida, piena, leggera e solida insieme. Una voce che rivendica il diritto di essere tante cose, ma solo quelle che si scelgono davvero.

Oggi “giornalista” è quasi una definizione che le appartiene per intero, forse scritta nella carta d’identità. Ma quando ha capito che voleva esserlo?

“È quello che ho sempre voluto fare. In realtà ho iniziato già durante l’università. Non avevo ancora finito il percorso di studi quando ho cominciato a scrivere per Il Nuovo Quotidiano di Puglia, nell’edizione di Lecce, città in cui frequentavo l’università. Ho iniziato da un inserto universitario, come tirocinante, e da lì è partita una collaborazione che è durata qualche anno. È stato tutto molto naturale: più che sapere con certezza che avrei fatto la giornalista, sapevo con certezza che non avrei mai fatto l’insegnante. Ho frequentato il liceo classico e poi Lettere e Filosofia, ma l’idea di insegnare non mi ha mai attirato. Così, quando è arrivato il momento di scegliere dove fare tirocinio, ho escluso tutte le scuole e mi sono ritrovata in redazione. È stato un passaggio molto istintivo”.

Ha iniziato dalla carta stampata: cosa le dava, all’epoca, la scrittura?

“Ho cominciato a scrivere per la stampa locale, prima ancora di laurearmi. La scrittura mi regalava un mondo di sensazioni. Il racconto, in fondo, è qualcosa che mi porto dentro da sempre. È stato il filo conduttore di tutto il mio percorso giornalistico, con tutte le sue sfaccettature. Avevo e ho una predisposizione naturale al racconto, direi anche caratteriale. Non smetto mai di parlare! Quindi trasferire questo amore per la parola al mondo scritto è stato un processo naturale. Inoltre, sono una grande osservatrice. Raccontare il mondo intorno a me mi veniva spontaneo, già a diciannove anni. Ho iniziato con la cronaca bianca, quella cittadina, un po’ di politica… Mi piaceva raccontare i fatti. E poi carta stampata e televisione sono arrivate quasi insieme. Dopo pochi mesi dal mio ingresso in redazione, sempre un po’ per caso, sono stata chiamata a sostituire una giornalista in un’emittente locale leccese, nel periodo estivo. E così, all’età di venti o ventun anni, mi sono trovata per la prima volta davanti a una telecamera, al tg”.

Una domanda che viene naturale: il racconto per lei è così importante… Ma non sarebbe stato più semplice raccontare storie inventate? Mondi fittizi, come fanno gli scrittori di romanzi o di fiction?

“Raccontare la realtà è difficile, ma a me sono sempre piaciute le sfide difficili. E sono anche una persona abbastanza pragmatica. Una sognatrice, certo, ma con una componente concreta. Quindi mi è sempre venuto più spontaneo raccontare la realtà, ciò che è tangibile, piuttosto che immaginare. Per dire, nonostante sia Gemelli ascendente Gemelli, non ho mai scritto un libro. O meglio, se dovessi scriverne uno, so già che sarebbe un libro che racconta la realtà. Non riuscirei a scrivere un romanzo o una raccolta di poesie. Probabilmente perché non riesco mai del tutto a staccare i piedi da terra. Anche per il mio vissuto personale, sono sempre rimasta molto concreta. Una mia amica, appassionata di astrologia, mi ha detto che quando hai lo stesso segno come sole e ascendente, perdi un po’ della leggerezza tipica del primo e assorbi qualcosa dal segno opposto, nel mio caso il Sagittario. Quindi prendi un po’ più di terra, di fisicità. E in effetti mi ci ritrovo. Se dovessi scrivere un romanzo fantasy, ci metterei venticinque anni! Quindi preferisco non provarci nemmeno”.

Lei ha iniziato giovanissima, con la cronaca locale. E immagino che lì non manchino le difficoltà, soprattutto quando ci si trova davanti alle brutture del mondo e bisogna raccontarle.

“Sì, e il disincanto arriva presto con questo mestiere. Ho tanti ricordi anche forti, traumatici, legati soprattutto ai miei primi anni nelle news. Consideri che nel 2025 ho ‘celebrato’ vent’anni di attività: ho cominciato nel 2005, e i primi dieci anni li ho trascorsi facendo telegiornali e cronaca locale. È stato il periodo più duro, anche dal punto di vista umano. Quando lavori in una redazione locale, non hai quasi mai l’opportunità, almeno all’inizio, di specializzarti in un solo settore, come magari riesci a fare in una fase più matura della carriera. All’epoca facevo tutto: passavo dalla notte bianca in città ai festeggiamenti, per poi correre sul luogo di un incidente stradale all’alba, dove magari avevano perso la vita due o tre ragazzi. E lo facevo con vent’anni o poco più. Ho seguito eventi molto diversi tra loro: dalla visita di Papa Benedetto XVI in Salento, ai morti della strada. Quello che molti oggi mi chiedono (‘Ma come fai a passare da un programma che parla di Chiesa a uno di dating come Love Game, e poi a parlare di pizza o a intervistare un ministro?’) è figlio di quei primi dieci anni. Lì ho imparato a cambiare registro continuamente. È una scuola durissima, che ti impone di raccontare in modo preciso, fedele, anche quando ti trovi in situazioni emotivamente molto forti. Impari, inevitabilmente, a distaccarti. E non è facile, soprattutto quando racconti cose brutte. Il coinvolgimento umano lo devi mettere da parte”.

Anche perché, e questo spesso non lo si dice, quando fai cronaca locale arrivi sul posto quando il “cadavere è ancora caldo”, come si dice…

“Mi è successo tante volte. E, quando hai ventitré o ventiquattro anni, ti segna. Ti lascia dentro qualcosa che ti forma ma ti segna. Oggi, certo, con il percorso che ho fatto, posso permettermi di scegliere cosa raccontare, di dedicarmi a temi che mi piacciono, a progetti che mi somigliano. Ma quegli anni sembrano lontani solo all’apparenza: in realtà li porto ancora dentro, tutti i giorni. Sono stati anni duri, sì, ma anche bellissimi. Perché, anche per indole, noi giornalisti siamo camaleontici. Dico sempre: se non avessimo fatto questo mestiere, avremmo fatto gli attori. Perché dobbiamo vestire tanti ruoli, adattarci ogni volta a un contesto diverso. Questa capacità di adattamento, un po’ ce l’hai per carattere, ma un po’ la costruisci sul campo. Ed è per questo che oggi riesco a cavarmela in quasi tutte le situazioni. A meno che non mi si metta proprio in un contesto completamente estraneo, so come gestirmi. E, anche nelle circostanze più difficili, mi sorprendo sempre a dire: ‘Caspita, anche stavolta hai portato a casa il risultato’. È l’abitudine che ti forgia”.

L’abitudine, sì, ma anche la preparazione. Perché si studiava in un mondo che preparava ad affrontare il lavoro anche quando sembrava lontano da ciò che si spiegava in aula.

“Io sono del 1982. E secondo me la nostra è una generazione irripetibile. Forse la più bella. Siamo cresciuti senza social. La nostra adolescenza è stata analogica: c’era il Nokia 3310, gli squilli, le telefonate a casa che erano come segnali di fumo. I social sono arrivati quando eravamo già adulti, 23 o 24 anni. Facebook, se non sbaglio, è nato intorno al 2009. Questo ci ha permesso di vivere due vite: una senza social e una con. E quando sono arrivati, avevamo già abbastanza maturità per saperli gestire. Oggi non è più così. Impossibile replicare quello scenario: il contesto in cui siamo cresciuti noi non c’è più. E secondo me siamo stati molto fortunati”.

Anche perché sono cambiate proprio le figure professionali. Una volta erano i giornalisti a fare tutto: giravano le immagini, scrivevano i testi, pensavano al montaggio…

“Io mi ricordo perfettamente quando andavamo in giro con le troupe ma senza navigatore! Nei paesini del Salento abbassavi il finestrino e chiedevi: ‘Scusi, dov’è via…?’. Oggi, come lo spieghi a un diciassettenne? Non puoi. È un altro mondo”.

C’è un “pezzo” di Barbara che il lavoro le ha tolto e che le è costato perdere, anche se magari l’ha lasciato andare più facilmente?

“Se per ‘pezzo’ intende un pezzo di vita, allora sicuramente sì. Il tempo che non riesco a dedicare agli affetti e alle amicizie. Ho persone a cui voglio molto bene, che per fortuna hanno imparato a capire che non sempre posso esserci. Ma non tutti ci riescono. Alcuni accettano questo mio ritmo di vita che mi porta costantemente in giro per l’Italia, altri lo capiscono meno. E allora lì bisogna ‘parare i colpi’, come dico io, e ogni tanto riparare i vasi rotti con i pezzi, perché non tutti capiscono. E quel tempo tolto alle persone care, quello sì, mi costa tanto”.

Come molte sue colleghe, anche lei ha dovuto farsi strada in un contesto fortemente maschilista. È stato difficile farsi prendere sul serio, essere credibile come professionista, proprio perché donna?

“Non parlerei nemmeno al passato: è difficile ancora oggi. Ed è una fatica quotidiana. Soprattutto quando, come nel mio caso, c’è anche un certo ‘gioco’ sull’immagine. Perché sono fatta così: mi piace giocare, divertirmi, essere anche un po’ provocatoria. Mi piace curare l’aspetto esteriore, usare i social, sperimentare. E tutto questo, spesso, viene visto come qualcosa di ‘non consono’ al ruolo della giornalista. Il problema è che, se sei donna, quell’aspetto diventa un ostacolo in più. Ti trovi sempre a dover dimostrare qualcosa. Poi, certo, quando le persone ti conoscono davvero, quando lavorano con te, capiscono chi sei, come lavori, cosa dai. Ma, finché non ti conoscono, partono da un pregiudizio. Vedono le tue foto su Instagram, sanno che conduci programmi tv, e si fanno un’idea molto lontana da quella di una giornalista ‘da redazione’, dietro a una scrivania. E invece per me proprio lì sta il bello: nel rompere quel pregiudizio, nel destabilizzare. Quando poi mi sento dire che sono capace, quella è la vittoria più bella. Perché ho smentito l’immagine iniziale, l’idea che si erano fatti di me. A me piace proprio giocare con tutto: con l’immagine, con i registri comunicativi. E credo davvero che una donna possa essere professionale e allo stesso tempo curare il proprio aspetto, sentirsi bella, piacente. È un valore, non un limite. Se stai bene con te stessa, puoi solo trasmettere positività anche agli altri”.

È una dinamica che si fa fatica a capire anche sul piano sentimentale: la determinazione professionale di una donna a volte spaventa, crea distanza…

“Non è un problema che ho vissuto direttamente. Forse perché ho un carattere forte, centrato. Non mi è mai capitato di dover rinunciare a qualcosa del mio lavoro per una relazione. E, onestamente, non sarei riuscita a stare con una persona che entra in quel merito. Certo, sono una persona che cerca il punto d’incontro, che sa mediare per mantenere un’armonia di coppia. Ma mai a scapito del lavoro. Quello no. Il lavoro, per me, è sacro. L’amore può cambiare, può finire. Il lavoro resta. E rinunciarvi sarebbe davvero da stupidi”.

La sua è una visione molto chiara, quasi costituzionale, mi verrebbe da dire.

“Per me la libertà è sacra. Lo è sempre stata. Non a caso ho uno stile di vita poco convenzionale: non sono sposata, non ho figli, ho un bellissimo nipotino ma non ho costruito una famiglia nel senso tradizionale. E quella libertà è, in fondo, il filo conduttore della mia vita”.

È stato facile far accettare questa sua libertà ai suoi genitori?

“No, affatto. Anche perché sono andata via di casa molto presto. E per loro è stato un trauma, un piccolo dramma familiare. Ricordo benissimo che mio padre, per cercare di tenermi a freno, mi pose il primo vincolo della mia vita: ‘Se vai via per l’università, almeno resta in Puglia’. E allora io cosa feci? Presi la cartina geografica e scelsi la città più lontana possibile pur restando nella regione: Bari. Vivevo in provincia di Taranto, quindi era comunque una bella distanza. Poi, in realtà, mi trasferii a Lecce, perché la preferivo come città. Ma già quel vincolo dice molto. Oggi probabilmente un genitore non lo direbbe più. Io, comunque, me ne andai. Vivevo da sola, ma tecnicamente raggiungibile. Non è servito a molto: da casa non ci sono più tornata, e la mia vita ha preso un percorso poco convenzionale. Mio padre, ancora oggi, ogni tanto mi chiede: ‘Ma un concorso, non lo vorresti fare?’: sperava in qualcosa di più ‘stabile’, magari l’insegnamento, anche perché suo fratello era un professore di lettere. Lui ha lavorato quarant’anni da dipendente, quindi la mia vita da libera professionista, piena di incognite, lo destabilizza. Ma è il classico pensiero da Sud, quello del ‘posto fisso’, il mito alla Checco Zalone”.

Il suo lavoro ha attraversato tutti i media: carta stampata, tv, internet. Ma, se dovesse scegliere, qual è il mezzo che più sente suo?

“La televisione. Anche se non abbandonerei mai la carta stampata. Neanche nei periodi più intensi dal punto di vista televisivo (come l’ultimo anno, pieno di programmi) ho mai rinunciato alla mia pagina settimanale sulla Gazzetta. La scrittura è casa, non la mollo. Però la telecamera mi permette di esprimere tutto di me, in modo completo. È un mezzo molto comunicativo. Va oltre la parola scritta: c’è la voce, il volto, l’energia. Il video riesce a restituire tutta la mia persona. E la diretta mi diverte tantissimo. È una sfida continua, un banco di prova. La scrittura ormai la padroneggio, so come muovermi. Ma la tv mi costringe ogni volta a migliorarmi. Ed è per questo che mi piace tanto”.

Tutti i giorni è però chiamata a confrontarsi con il feedback. Qual è il più destabilizzante perché lontano da lei?

“Quello che mi destabilizza, ogni tanto, è l’idea (molto diffusa) che nella vita si debba fare bene solo una cosa. Noi Gemelli non lo capiamo; non è nella nostra logica. Quando mi chiedono: ‘Ma come fai a fare le gag sulle pizze con Sorbillo e poi a intervistare un ministro ad Affari Italiani?’, io mi chiedo: ‘E perché no?’. Perché non si dovrebbe poter fare tutto, con registri diversi? È come per gli attori: uno può interpretare il cattivo in un film e il buono in un altro. È normale. Poi certo, uno riesce meglio in un ruolo, un altro in un altro. Anche io sono sicuramente più brava in alcune cose che in altre, ma non vedo perché non provarci. Quello che mi destabilizza è il bisogno degli altri di incasellarti: tu sei quella cosa lì, e solo quella. È limitante”.

E quello positivo che sente più vicino a chi è davvero Barbara?

“Sicuramente quando conduco, in tv o dal vivo, e la gente mi dice: ‘Sei spontanea, sei naturale, sei sempre sorridente, non sei costruita’. Ecco, quella sono io. Quella che sorride sempre, che sale sul palco senza sapere ogni dettaglio, perché mi piace seguire il flusso del momento. Io vado a braccio. Il copione c’è, certo, ma mi piace improvvisare. Gli autori a volte impazziscono, ma è il mio modo di essere”.

In una sua recente intervista, lei diceva di auspicare che la televisione non torni alla “normalità”. Ma cos’è, per Barbara, questa normalità? Non la normalità del racconto, intendo… la sua.

“Per me, la normalità è fatta di relazioni umane. La mia normalità sono i sentimenti, la quotidianità autentica, lo spirito di sacrificio, la passione che muove ogni gesto, ogni azione della giornata. È fatta anche di istinto, di spontaneità. E di un approccio sempre positivo alla vita. Io cerco sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno, di non mollare mai i sogni, di credere che non sia mai troppo tardi per niente. Mi sveglio la mattina e mi chiedo ancora: ‘Cosa vuoi fare nella vita? Cosa vuoi diventare?’. Non c’è niente di chiuso, di definito. Tutto per me è in costruzione, in evoluzione. E capisco che per molti questa visione possa sembrare difficile da comprendere, ma è così: il mio mondo è un mondo in cui tutto può accadere. Magari non riesco a scrivere un romanzo fantasy, ma nella mia testa vivo in un mondo da sognatrice, da Gemelli sognatrice. La mia normalità è credere che si possa trovare qualcosa di positivo anche nelle situazioni più complicate. È vivere in un mondo bello, in cui si può raggiungere anche l’impossibile. E non bisogna mai arrendersi”.

Allora le chiedo: qual è oggi il sogno concreto di Barbara Politi? Una risposta consapevole, se vuole anche personale o professionale.

“Bella domanda. E anche difficile. Però se ci penso, credo che il mio sogno concreto oggi sia quello di sentirmi pienamente realizzata, soprattutto sul piano professionale. Dal punto di vista personale, non ho un sogno ‘mancato’. La vita che ho è la vita che ho scelto. Non è che non ho fatto una famiglia perché non è capitato. Non l’ho fatta perché non era nei miei piani, almeno fino ad oggi. Non c’è qualcosa che mi manca. Non sogno, per dire, di avere un figlio, perché non è un desiderio che ho lasciato in sospeso. Quindi guardo più alla realizzazione come donna professionista, stimata per quello che fa. Il sogno è quello: continuare a crescere, ottenere risultati più importanti, sentirmi sempre più apprezzata nel mio lavoro. Migliorarmi. Ecco, il mio sogno è questo”.

Mi piace molto la sua franchezza. Quando dice: “Non ho voluto un figlio”, lo dice con naturalezza. Non è scontato, sa?

“No, infatti. Tante persone si nascondono dietro a quella frase. Devono sempre parlare di figli, casa, famiglia… come se fosse un obbligo da raccontare. Invece io su questo sono controcorrente. Qualche giorno fa riascoltavo un’intervista che Gigi Marzullo fece a Mariangela Melato negli anni ’90. La voglio recuperare, perché mi ci sono ritrovata tantissimo. Lei diceva una cosa semplice, ma potente: perché mai una donna dovrebbe sentirsi realizzata solo se diventa madre? La maternità è una vocazione. Come ogni vocazione, o ce l’hai o non ce l’hai. E molte donne diventano madri pur non avendola davvero, solo perché sentono che ‘si deve fare’, perché lo impone la società, la famiglia, la cultura. E poi magari non si riconoscono nemmeno in quel ruolo. Io, invece, sento che il mio senso di maternità è pienamente soddisfatto. Sono molto protettiva, affettuosa, materna con mia sorella minore, con mio nipote, con i miei genitori. Persino con i colleghi. Non serve avere un figlio per essere madre in senso profondo. Mariangela Melato lo diceva bene: si può essere materne con gli studenti, con gli allievi, con chi si ama. E io mi sento così. Non ho bisogno di diventare madre biologica per sentirmi una donna completa. E poi, voglio dirlo: oggi le donne sono più coraggiose nel dirlo. Una donna è realizzata anche se non ha figli. Non tutte devono avere l’orologio biologico puntato addosso, non tutte devono fare figli “per forza”, con chi capita. Un figlio è un impegno, non una medaglia”.

Anche perché, come diceva anche Brigitte Bardot, a un certo punto può diventare una forzatura. Una gabbia.

“Se non hai quella vocazione, rischi di viverla così. È un errore profondo fare figli per dovere sociale. Il genitore non è un ruolo che si può comprare, assumere, simulare. O ce l’hai, o non ce l’hai. E poi io vivo in un mondo ‘possibilista’: questo è ciò che penso oggi, nel presente. Domani? Non lo so. È molto difficile che io faccia un figlio, ma non escludo nulla. Le dichiarazioni sono sempre valide ‘qui e ora’. Il futuro non lo possiamo conoscere”.

In questi anni l’abbiamo vista molto anche nel racconto del cibo, che è sempre più protagonista in televisione. Ma il cibo, oggi, racconta anche il patrimonio culturale italiano?

“Tantissimo. Il cibo è cultura, lo è da sempre. Pensiamo solo al fatto che la cucina italiana è il nostro primo biglietto da visita nel mondo. Oggi, forse, ne siamo diventati più consapevoli. Il riconoscimento dell’Unesco alla cucina italiana va proprio in quella direzione, anche se un po’ in ritardo. Ma fuori dall’Italia lo sanno già da tempo: la tavola italiana è una vetrina straordinaria. Racconta chi siamo, le nostre abitudini, le nostre tradizioni. Ogni provincia ha le sue specialità. Siamo un patrimonio gastronomico incredibile, e proprio in questa diversità c’è la nostra identità. Le radici, la cultura, i sentimenti… in Italia passano tutti dalla tavola. Ci si innamora a cena, si litiga a cena, ci si ritrova a cena. Tutto accade attorno al cibo. E oggi si parla anche giustamente di cultura del vino, cultura dell’olio… stiamo crescendo tanto in questo”.

Allora la domanda è obbligatoria: se Barbara fosse un piatto, quale sarebbe?

“La parmigiana di melanzane. Non solo perché è il mio piatto preferito (infatti mia madre me la prepara ogni volta che torno a casa) ma perché mi rappresenta. La parmigiana è fatta a strati. E io sono una persona molto stratificata. Ogni strato ha una consistenza diversa: la parte fritta, quella più liquida del sugo, il formaggio… ognuna è diversa ma contribuisce al tutto. E poi la parmigiana è un piatto-tranello: sembra leggero, è fatto di verdure; quindi, uno pensa sia light… e invece è un piatto sostanzioso, pesante, ricco. Ti inganna un po’. E io sono così: quello che vedi non è sempre quello che pensi. Sembro una cosa, ma magari sono anche altro. Sono tanto parmigiana, ecco!”.

La mozzarella nella parmigiana, da calda, diventa filante, morbida… qual è, per Barbara, la sua “crepa” più grande?

“Sicuramente il tempo. O meglio, il mio rapporto con il tempo. Io sono fatalista, credo che tutto succeda quando siamo pronti ad accoglierlo. Ma, se guardo indietro, forse avrei voluto usare meglio il mio tempo. A volte penso di averlo sprecato, o meglio, rallentato. Avrei voluto avere più coraggio, più prontezza, vent’anni fa. Magari avrei preso scelte diverse, prima. Poi certo, tutto serve, tutto costruisce. Però oggi vivo il tempo in modo più denso, più veloce. Sento il valore dei giorni. E forse avrei voluto sentire questo stesso ritmo anche allora. La mia crepa è lì: nel tempo che ho vissuto con troppa lentezza. Oggi, invece, sono più pronta. Più reattiva. Forse perché il tempo passa, e a quarant’anni inizi a sentirlo diverso. A vent’anni hai tempo, a quaranta inizi ad avere fretta. Ecco, la mia crepa è nel tempo… e un po’ anche nel coraggio, che però strada facendo ho imparato a coltivare”.

Guardando all’anno appena concluso, com’è stato per lei?

“È stato un anno molto bello, pieno, ricco di cose da fare. Il mio auspicio è che anche il nuovo anno lo sia. E comunque, anche se le cose non arrivano da sole… noi le troviamo. Le costruiamo. I Gemelli, se non ricevono nulla, si rimboccano le maniche e si inventano qualcosa da fare. Quindi sì, sono fiduciosa, serena, positiva. E anche ansiosa, nel senso buono, di costruire questo nuovo anno come se fosse un Lego: un mattoncino alla volta, verso obiettivi sempre più belli e importanti. Nel nostro lavoro non si può mai dire: ‘Ce l’ho fatta, sono arrivata’. Non funziona così. È sempre un percorso, una voglia di migliorarsi, di aggiungere un tassello. È la nostra croce e delizia.

Anche perché, appena ti senti arrivato, il giorno dopo… zac. Ti ritrovi fuori dalla scena.

“Esattamente. Il giorno dopo succede l’imprevedibile. Quindi no, mai fermarsi. Mai”.