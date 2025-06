Barbara Siciliano morta in vacanza dopo un malore in spiaggia a Varazze, l'ex pallavolista aveva 52 anni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’ex pallavolista Barbara Siciliano è morta a 52 anni mentre era in vacanza. Sabato 7 giugno aveva accusato un malore in spiaggia a Varazze. Originaria di Sanremo, ha giocano per anni a Modena, lottando ai vertici del campionato di A-1. In carriera ha indossato anche le maglie di Altamura, Bergamo, Spezzano, Reggio Emilia e Chieri, prima di chiudere la carriera in B-1 con diverse squadre della Lombardia. In Nazionale conta 39 presenze.

Come è morta Barbara Siciliano

Barbara Siciliano è morta a Lavagna, in provincia di Genova. Da tempo l’ex pallavolista si era trasferita in Lombardia, ma in questi giorni si trovava in Liguria assieme al marito per una breve vacanza.

Secondo una prima ricostruzione riportata da La Repubblica a provocare la morte sarebbe stato un malore improvviso di natura cardiaca. L’ex pallavolista si era sentita male sabato 7 giugno in spiaggia a Varazze. Giovedì è stata dichiarata la sua morte cerebrale.

Il messaggio della Lega Pallavolo Serie A Femminile per Barbara Siciliano

La Lega Pallavolo Serie A Femminile ha diffuso una nota sul suo sito:

“Il Presidente di Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro Fabris, il Consiglio di Amministrazione e tutte le società del Consorzio piangono la prematura scomparsa di Barbara Siciliano, pallavolista classe 1972, protagonista nel movimento di vertice del volley italiano con le maglie di Modena, Altamura, Bergamo, Spezzano, Reggio Emilia e Chieri, vestendo in più occasioni anche la divisa della Nazionale italiana. La famiglia del volley rosa italiano si stringe attorno al dolore dei parenti in questo momento così difficile”.

Chi era Barbara Siciliano

Nata a Sanremo nel 1972, Barbara Siciliano ha indossato per anni la maglia di Modena negli anni d’oro della pallavolo modenese. Ha giocato anche ad Altamura, Bergamo, Spezzano, Reggio Emilia e Chieri. Ha chiuso la carriera nel 2010 in B-1, dove ha giocato per diverse squadre lombarde.

In Nazionale conta 39 presenze. Con la maglia azzurra ha giocato i Mondiali del 1994.

Negli ultimi anni viveva in Lombardia. Allenava nelle formazioni giovanili della Pro Patria, club dove giocano le figlie Viola e Bea.

Lo scorso marzo, Barbara Siciliano era stata presente alla Choruslife Arena di Bergamo per rendere omaggio al ritorno in un palazzetto cittadino della squadra rossoblù, impegnata nei Quarti di Finale dei Playoff Scudetto di Serie A-1.