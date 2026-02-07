Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una cittadina sudamericana è stata fermata dalla Polizia Stradale mentre procedeva contromano sull’Autostrada A1. La donna, priva di patente e documenti, è stata sanzionata per guida senza patente e circolazione contromano, mentre il veicolo, noleggiato a Milano, è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Intervento della Polizia Stradale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore di domenica scorsa, durante i servizi di vigilanza predisposti dalla Polizia Stradale dell’Emilia Romagna. Una pattuglia della Sottosezione di Pian del Voglio (BO) stava transitando nei pressi del casello autostradale di Barberino di Mugello (Firenze) quando ha notato un SUV che si era immesso contromano sull’Autostrada A1, utilizzando il varco riservato ai trasporti eccezionali.

La dinamica dei fatti: contromano sull’A1 di notte

La prontezza degli agenti ha permesso di fermare immediatamente il SUV in condizioni di sicurezza, scongiurando il rischio di incidenti con altri veicoli in transito, soprattutto considerando la scarsa visibilità dovuta all’oscurità delle ore notturne. L’intervento tempestivo ha evitato che la situazione potesse trasformarsi in una tragedia.

Identità e condizioni della conducente

Alla guida del SUV si trovava una cittadina sudamericana, risultata priva di patente di guida e di qualsiasi documento d’identità. Sottoposta ad alcoltest, la donna è risultata negativa. Gli accertamenti successivi hanno evidenziato che il veicolo era stato noleggiato a Milano da un cittadino italiano, sul quale sono attualmente in corso ulteriori verifiche.

Sanzioni e provvedimenti amministrativi

Per la donna sono scattate le contestazioni per guida senza patente e circolazione in contromano in autostrada, con sanzioni amministrative per quasi 10.000 euro. Inoltre, il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi. Il cittadino italiano che aveva noleggiato il veicolo è stato sanzionato per incauto affidamento ai sensi dell’articolo 115 del Codice della Strada.

Le indagini della Polizia Stradale proseguono per chiarire le responsabilità del cittadino italiano che aveva noleggiato il SUV a Milano e lo aveva affidato alla donna senza i necessari requisiti.

