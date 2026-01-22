Alessandro Barbero sotto accusa per il video dedicato al Referendum sulla Giustizia: cos'ha detto di sbagliato

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Alessandro Barbero, noto divulgatore, è stato criticato per un video pubblicato sui suoi canali social, nel quale annuncia che voterà “no” al Referendum sulla Giustizia, spiegando le motivazioni della sua decisione. Nel suo ragionamento, infatti, Barbero sembra confondere il ruolo del Parlamento e quello del Governo nel nuovo assetto. Potrebbe però trattarsi solo di un’interpretazione delle conseguenze della riforma, quando verrà applicata.

Il ragionamento di Barbero

Lo storico e divulgatore Alessandro Barbero ha pubblicato un video in cui spiega le ragioni per cui voterà “no” al Referendum sulla Giustizia. Barbero argomenta la sua decisione con tre punti:

il Referendum non riguarda la separazione delle carriere che, di fatto, esiste già; il vero obiettivo di questa riforma è modificare il Csm; le modifiche al Csm compromettono l’indipendenza dei magistrati.

Barbero teme che, con il nuovo assetto, la magistratura non sia più indipendente dal Governo. Questo comprometterebbe l’equilibrio dei tre poteri fondamentali dello Stato, legislativo (esercitato dal Parlamento), esecutivo (esercitato dal Governo) e giudiziario (esercitato dalla magistratura).

Cosa cambia con il Referendum

La riforma che il Referendum sulla Giustizia deve approvare prevede che la separazione delle carriere di Pm e giudici sia inserita in Costituzione.

Barbero sostiene che, di fatto, questo principio esista già, e ha sostanzialmente ragione. Passare da magistrato a giudice e viceversa oggi è complesso e quasi nessuno lo fa.

Partendo da questa separazione costituzionale, però, la riforma modifica il Csm, l’organo con cui la magistratura si autogoverna. Oggi è uno, composto per due terzi da membri “togati”, eletti tra i magistrati dai magistrati, e membri “laici” eletti dal Parlamento tra professori di legge e avvocati esperti.

La riforma sdoppierebbe il Csm, creandone uno per i giudici e uno per i Pm. I membri “togati” non sarebbero più eletti ma scelti a sorte. Anche i membri “laici” sarebbero scelti a sorte, ma da una lista stilata dal Parlamento.

I nuovi Csm non avrebbero più potere disciplinare sui magistrati. Questo potere passerebbe all’Alta Corte, un nuovo organismo formato da 3 membri nominati dal Presidente della Repubblica, 3 membri scelti a sorte da una lista stilata dal Parlamento, e altri 9 scelti a sorte tra i magistrati con determinati requisiti.

Il problema del ragionamento di Barbero

Barbero, nella terza parte del suo ragionamento, dice:

A me sembra che tre organismi i cui membri sono tirati a sorte, mentre il Governo continua a scegliere quelli che nomina lui, saranno organismi in cui il peso della componente politica sarà molto superiore.

Barbero deduce da questo che il Governo potrà “dare ordini” ai magistrati. La riforma non prevede però che sia il Governo a scegliere i membri “laici” dei Csm e dell’Alta Corte, ma il Parlamento, che quindi coinvolgerà anche l’opposizione.

Questo è l’errore formale del ragionamento di Barbero, indicato da diversi critici. Ma esiste anche un’interpretazione più indulgente di quanto detto da Barbero.

La questione dell’interpretazione

Il video di Barbero è breve, dura solo 4 minuti, e quindi non ha modo di entrare nei dettagli della riforma. In particolare, non ha modo di spiegare che il modo in cui il Parlamento redigerà la lista di magistrati da cui saranno tirati a sorte i membri laici dei Csm e dell’Alta Corte sarà deciso da una legge ordinaria.

Se questa legge fosse scritta in modo tale che l’approvazione della lista richieda la maggioranza semplice del Parlamento, allora il Governo potrebbe porvi sistematicamente la questione di fiducia, di fatto imponendo alla sua maggioranza di approvare i nomi desiderati, pena la caduta dell’esecutivo.

Una prospettiva che aumenta il peso del Governo nel controllo della magistratura. Ma si tratta appunto di una prospettiva ancora non realizzata. Si tratterebbe, però, di un punto debole che un Governo autoritario potrebbe sfruttare per aumentare la sua influenza sulla magistratura.