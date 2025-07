Barbie con il diabete di tipo 1, Mattel lancia la bambola che monitora glicemia e dosi di insulina

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Monitoraggio continuo della glicemia, un microinfusore di insulina: è la nuova sfida della Mattel che lancia il modello di Barbie con il diabete. Non uno scherzo, quanto una mossa che mira all’inclusività e alla sensibilizzazione. La nuova bambola è il risultato della collaborazione tra il noto brand e l’associazione no profit Breakthrough T1D e farà parte della collezione Fashionistas.

La nuova Barbie coil diabete di tipo 1

La casa di produzione Mattel ha lanciato la Barbie con il diabete di tipo 1. La bambola, pronta a far parte della collezione Fashionistas, è dotata di un monitor sul braccio per controllare i livelli di glucosio e di una pompa per l’insulina.

Ancora, il nuovo modello è dotato di un cellulare sul quale è visibile un’app dedicata. Il monitor è tenuto saldo al braccio con un cerotto a forma di cuore.

IPA Mattel lancia la Barbie con il diabete di tipo 1. L’azienda: “Un passo importante nel nostro impegno per l’inclusione e la rappresentazione”

Il modello indossa un abito blu a pois azzurri, colori certamente non scelti a caso in quanto rappresentano il simbolo globale per la consapevolezza del diabete.

Infine, la nuova Barbie ha con sé una borsetta che le consente di trasportare il suo kit per il monitoraggio dei valori ma anche gli snack e i suoi effetti personali.

La spiegazione della Mattel

SkyTg24 ha raccolto le dichiarazioni della vice presidente della Barbie e Global Head of Dolls, Krista Berger, che ha promosso l’iniziativa. “L’introduzione di una Barbie con il diabete di tipo 1 rappresenta un passo importante nel nostro impegno per l’inclusione e la rappresentazione“, ha detto.

Il nuovo prodotto “contribuisce a plasmare la percezione che i bambini hanno del mondo”, continua Berger, che sottolinea come sia importante “che un maggior numero di bambini possa identificarsi nelle storie che immagina e nelle bambole che ama”.

Una testimonianza

Uno dei tanti pareri favorevoli arriva dall’Italia. Su Termoli Online un’autrice affetta da “diabete di tipo 1 da quasi 26 anni” non nasconde un certo entusiasmo per la novità della Mattel.

La nuova Barbie “mostra tutto con naturalezza, e lo fa in modo positivo”, e aggiunge che finalmente chiunque potrà “immaginare che la sua malattia sia vista, raccontata e soprattutto rispettata”.