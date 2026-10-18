Barca a motore fuori controllo nel porto canale di Cervia, doppio scontro e poi affonda: illesi gli occupanti

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una barca a motore ha perso il controllo nel porto canale di Cervia: prima ha urtato una barca a vela ormeggiata, poi ha colpito la banchina ed è infine affondata. I due occupanti sono scesi in tempo, illesi. Intervenuti sul posto Capitaneria di porto, vigili del fuoco e sommozzatori. Si indagano le cause, con un guasto al motore tra le ipotesi.

Cervia, l’incidente in barca

L’incidente si è verificato domenica 18 ottobre nel porto canale di Cervia, in provincia di Ravenna. Poco dopo le 10, una barca da diporto a motore ha improvvisamente perso la traiettoria lungo il canale.

L’imbarcazione, inizialmente, ha urtato una barca a vela regolarmente ormeggiata, poi è andata a sbattere contro la banchina, strisciando lungo il bordo del molo fino a fermarsi sul lato opposto.

Facebook - Sei di Cervia se

Come stanno gli occupanti

A bordo c’erano due persone, che hanno avuto la prontezza di eseguire una manovra d’emergenza. Lo scafo infatti è stato accostato al molo, e questo ha consentito loro di scendere a terra incolumi, pochi istanti prima che il mezzo si inabissasse. Nessuno ha riportato ferite.

La scena si è svolta davanti ad alcuni passanti, che hanno cercato di prestare aiuto. Qualcuno ha anche filmato l’accaduto con lo smartphone, e il video è circolato online dopo essere stato diffuso sulla pagina Facebook “Sei di Cervia se…”

I soccorsi

Dopo l’allarme sono arrivati sul posto gli uomini della Capitaneria di porto di Cervia e i vigili del fuoco, partiti da Ravenna con un mezzo nautico e con il supporto dei sommozzatori. Per precauzione è stata inviata anche un’ambulanza del 118, che non è stata necessaria ed è stata fatta quindi rientrare.

I soccorritori hanno provato a recuperare lo scafo e a tirarlo fuori dall’acqua. La falla provocata dall’urto era però troppo ampia e il natante è finito sul fondale.

Per scongiurare eventuali sversamenti di carburante, l’area intorno al relitto è stata circoscritta e sono state posizionate barriere assorbenti. Il porto è rimasto comunque aperto alla navigazione.

Le ipotesi

Resta da capire che cosa abbia causato la perdita di controllo. L’ipotesi più accreditata è un guasto al motore, ma gli accertamenti della Capitaneria sono ancora in corso e, a quanto risulta, non viene esclusa nessuna pista, compresa un’avaria ai sistemi di bordo.

In base a quanto si può appurare dai video, l’imbarcazione dovrebbe essere stata presa a noleggio, iscritta a Ravenna. Ora il conducente riceverà una diffida e dovrà occuparsi di rimuovere il relitto dal canale.