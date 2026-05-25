Barca a vela invasa da uno sciame di api a Rapallo, velista si butta in mare: come sta, mezzo recuperato

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Uno sciame d’api ha infestato una barca a vela che si trovava a poche centinaia di metri dalla costa di Rapallo, comune turistico in provincia di Genova, costringendo il diportista che era al timone a darsi alla fuga in mare e, di conseguenza, ad abbandonare il mezzo nautico. La vicenda si è verificata sabato 23 maggio. L’uomo che si è buttato in acqua è stato salvato da un’altra imbarcazione. Nel frattempo la Guardia Costiera ha fatto intervenire i vigili del fuoco che hanno recuperato la barca a vela.

Rapallo, barca a vela invasa da uno sciame d’api: uomo si butta in mare

Il velista si stava godendo il mare e il sole, a non molta distanza dalla costa, quando a un certo punto la barca a vela che stava timonando è stata invasa dalle api che si sono posate sulla coperta.

Il diportista non ha avuto altra scelta che quella di fuggire dagli insetti gettandosi in mare. “Non ha pensato di calare la scaletta e quindi non è stato in grado di risalire a bordo”, ha ricostruito l’ANSA.

Vigili del Fuoco

Il salvataggio e il recupero della barca

L’uomo è stato soccorso dall’equipaggio di un’altra imbarcazione che, dopo averlo notato in acqua, è riuscito a trarlo in salvo. Come riferito da GenovaToday, è in buone condizioni, sebbene al momento del soccorso sia apparso visibilmente e comprensibilmente scosso per la disavventura.

La Guardia Costiera, dopo essere stata informata di quanto accaduto, ha fatto intervenire i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno rintracciato e recuperato la barca a vela alla deriva, trainandola fino all’ormeggio nel porto di Rapallo.

A bordo c’erano ancora le api che evidentemente hanno apprezzato l’ambiente del natante.

Api invadono un liceo di Torino

Il giorno precedente, venerdì 22 maggio, si è verificato un altro episodio tanto curioso quanto pericoloso con protagonista sempre uno sciame di api.

Gli insetti hanno invaso l’area di ingresso del liceo scientifico Volta di Torino, in via Juvarra. La dirigenza ha immediatamente contattato i vigili del fuoco che, dopo essersi accertati che non si trattava di vespe, hanno suggerito di far intervenire un apicoltore.

“Abbiamo contattato il primo che ci ha risposto”, ha dichiarato la preside Maurizia Basili. L’esperto ha recuperato lo sciame senza danni.