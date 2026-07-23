Barca affonda nella Grotta Azzurra a Capri, video dei turisti terrorizzati: "Temevamo di restare intrappolati"
Le immagini dei turisti terrorizzati fanno il giro del mondo, la denuncia di Francesco Emilio Borrelli (AVS)
Una barca con a bordo una coppia di turisti è affondata durante l’escursione di gruppo nella Grotta Azzurra, a Capri. Una dei presenti, la 49enne creator americana Sherina Welch che ha pubblicato il video su TikTok, ha confessato che “temevamo di restare intrappolati. Abbiamo capito che qualcosa non andava quando la barca ha urtato la parte alta della roccia. Eravamo completamente fradici, distesi in una barca ormai piena d’acqua”. Dentro la Grotta Azzurra, ha aggiunto, la confusione è aumentata quando le altre guide hanno iniziato a urlare istruzioni in italiano, incomprensibili per i turisti stranieri. Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra che ha rilanciato le immagini sul suo account Facebook, ha ricordato che “sono anni che denunciamo la gestione fuori controllo e pericolosa dei ‘barcaroli’ per gli ingressi della Grotta Azzurra. Si aspetta la tragedia per intervenire”.