NOTIZIE
Temi Caldi:

Barca affondata in Sardegna, si cercano i corpi dei pescatori Morlè e Piras: sommozzatori e robot in azione

Riprendono le ricerche in mare per i corpi dei pescatori dispersi, tra sommozzatori e tecnologia avanzata.

Pubblicato:

Virgilio Notizie

Virgilio Notizie

REDAZIONE

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Le attività di ricerca in mare dei corpi di Antonio Morlè ed Enrico Piras, i due pescatori di Arbatax morti l’11 febbraio nell’affondamento del peschereccio “Luigino”, al largo di Santa Maria Navarrese, sono riprese questa mattina con il Nucleo sommozzatori della Guardia costiera di Cagliari e il rov, il robot di profondità. Il veicolo sottomarino filoguidato sarà immerso nel punto in cui si ritiene che sia affondata l’imbarcazione, e cercherà di raggiungere il relitto all’interno del quale potrebbero trovarsi i corpi. Finora le ricerche quotidiane sono state ostacolate dal maltempo che ha continuato ininterrottamente a imperversare nella zona. Con l’uso di un elicottero e del pattugliamento con motovedetta, la guardia costiera nei giorni scorsi ha recuperato il localizzatore della barca, mentre dei due cadaveri nessuna traccia finora.

video_sh1882305.jpg

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche

HeyLight

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo