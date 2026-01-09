Barca affondata nelle Filippine a Palawan, a bordo Giovanna Fantini e 8 amiche italiane: "Ci siamo legate"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Affondata nelle Filippine una barca con a bordo nove italiane. Il naufragio ha coinvolto il gruppo di amiche quasi tutte milanesi durante un’escursione vicino all’isola di Palawan, ma non ha causato vittime o feriti. Le turiste sono però rimaste in acqua e in balia delle onde per quasi un’ora, senza che il capitano riuscisse a chiamare i soccorsi. Nella comitiva era presente anche Giovanna Fantini, consigliera dell’ordine dell’ordine degli avvocati meneghini, che ha denunciato l’accaduto alle autorità e raccontato i momenti di panico vissuti in mare.

La barca affondata nelle Filippine

L’episodio è avvenuto nella giornata di giovedì 8 gennaio, durante il rientro da una gita in barca dall’isoletta di Peña Plata, uno dei noti scorci di paradiso dell’arcipelago asiatico, verso la località dell’isola di Palawan di Coconut beach.

In vacanza nelle Filippine dal 27 dicembre, il gruppo di amiche aveva trascorso una giornata di relax a bordo di uno dei tipici natanti in legno con tettuccio e bilancieri laterali utilizzati per navigare tra le acque cristalline del posto, quando all’improvviso la barca ha iniziato a imbarcare acqua.

Il racconto di Giovanna Fantini

A raccontare nel dettaglio l’incidente al Corriere della Sera è stata una delle nove turiste italiane a bordo, l’avvocata Giovanna Fantini: “Tutto è cambiato al rientro: il mare si è alzato, la barca ha iniziato a ballare, gli schizzi d’acqua sono diventati secchiate e noi eravamo in balia delle onde” ha detto la consigliera dell’ordine degli avvocati di Milano, spiegando come il marinaio cercasse di buttare l’acqua fuori con un catino “ma era molta più quella che entrava di quella che usciva. Fino a che è successo quello che non doveva succedere: la barca ha iniziato ad affondare“.

Nonostante i giubbotti di salvataggio indossati, Fantini ha denunciato la mancanza di altri sistemi di sicurezza sull’imbarcazione, descrivendo gli attimi di paura tra le turiste:

"Abbiamo pensato di legarci fra di noi, usando le corde, i salvagenti e due tavole di legno da una parte e dall'altra. Il capitano non ha potuto lanciare l'sos perché non aveva alcun dispositivo di sicurezza per segnalare l'affondamento, né un razzo, né un cellulare… Insomma, eravamo in mezzo al mare, spaventatissime"

La denuncia del naufragio delle Filippine

A salvare il gruppo di italiane è stato un cellulare impermeabilizzato di una delle amiche, che ha potuto così lanciare l’allarme chiamando il padre di un’altra turista, rimasto sulla spiaggia. Dopo circa un’ora in mare, i naufragi sono stati tratti in salvo da un’imbarcazione proveniente del loro hotel.

Al momento le nove connazionali sono ancora sull’isola, in attesa di fare rientro in Italia nelle prossime ore. Dopo la denuncia presentata alla Capitaneria di Port Barton, località dell’isola di Palawan, sull’accaduto potrebbe essere aperta un’indagine.