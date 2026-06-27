Barcone con 58 migranti dalla Libia, scafista smascherato e fermato a Ragusa
Un cittadino straniero è stato fermato a Ragusa per favoreggiamento dell’immigrazione dopo aver condotto 58 migranti dalla Libia.
Eseguito un fermo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina al largo delle coste di Ragusa: un cittadino straniero è stato sottoposto a fermo dopo essere stato individuato come presunto conducente di un’imbarcazione che ha trasportato 58 migranti dalla Libia fino alle coste italiane.
Le operazioni di intercettazione in mare
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Pozzallo e la Polizia di Stato di Ragusa hanno intercettato un natante di circa 8 metri al largo delle coste ragusane. A bordo dell’imbarcazione sono stati trovati 58 migranti, provenienti dalle coste libiche e diretti verso l’Italia.
I migranti sono stati trasbordati su una motovedetta della Capitaneria di Porto e successivamente condotti presso il Porto di Pozzallo. Una volta giunti a terra, sono stati sottoposti alle procedure di identificazione e alle formalità di rito previste dalla normativa vigente.
Le indagini e l’individuazione del presunto scafista
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le attività investigative sono state portate avanti dalla Squadra Mobile della Questura di Ragusa in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza. Grazie alle testimonianze raccolte tra i migranti e ai riscontri fotografici acquisiti, gli investigatori sono riusciti a individuare un soggetto straniero, ritenuto il presunto conducente dell’imbarcazione durante la traversata dalla Libia verso l’Italia.
Il fermo e le accuse
Sulla base degli elementi raccolti, il cittadino straniero è stato sottoposto a fermo con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’uomo è stato condotto presso la locale Casa Circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.