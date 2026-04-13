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Un tentativo di truffa ai danni di un anziano è stato sventato in Garfagnana: un giovane egiziano è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Castelnuovo dopo aver cercato di raggirare un uomo di 90 anni nel comune di Barga (Lucca). L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, allertate dalla stessa vittima, ha permesso di bloccare il responsabile prima che il reato venisse portato a termine.

Tentata truffa a Barga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, si tratta del secondo episodio di truffa ai danni di persone anziane registrato in Garfagnana dall’inizio dell’anno. Anche in questa occasione, la risposta rapida e coordinata dei militari ha impedito che il piano criminoso andasse a buon fine.

Il copione seguito dal malvivente è quello tristemente noto e già visto in altri casi simili: una telefonata alla vittima, un uomo di 90 anni, con la quale veniva annunciato l’arrivo di un sedicente militare in borghese. Il pretesto utilizzato era quello di dover controllare oro e preziosi custoditi in casa, con la scusa di verificare che non si trattasse di refurtiva proveniente da una presunta rapina commessa da soggetti che avrebbero utilizzato un’auto con la stessa targa della vittima.

L’intervento dei Carabinieri

Appena ricevuta la segnalazione dalla centrale operativa, i Carabinieri della Compagnia di Castelnuovo si sono attivati in pochi minuti. Gli uomini della Sezione Operativa, in abiti civili, si sono appostati all’interno dell’abitazione della vittima nel comune di Barga (Lucca), mentre il personale delle Stazioni di Barga e Camporgiano, insieme al Nucleo Radiomobile, ha presidiato tutte le possibili vie di fuga.

Quando il giovane si è presentato alla porta per mettere in atto il piano, i militari lo hanno smascherato e arrestato in flagranza con l’accusa di tentata truffa aggravata ai danni di anziani.

Il profilo dell’arrestato

Il responsabile del tentativo di truffa è un ventenne di origine egiziana, residente da anni in provincia di Benevento. Il giovane aveva studiato nei dettagli la messinscena, ma la prontezza e la lucidità della vittima hanno permesso di sventare il raggiro e di allertare tempestivamente le forze dell’ordine.

Determinante, secondo quanto riferito dai Carabinieri, è stata la capacità dell’anziano di intuire l’inganno e di non cadere nella trappola. L’uomo, nonostante l’età avanzata, ha mantenuto la calma e ha avvisato immediatamente l’Arma, consentendo così un intervento rapido e risolutivo.

IPA