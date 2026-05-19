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Eseguito un arresto ai domiciliari con braccialetto elettronico dalla Polizia Postale di Bari, che ha portato all’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di un uomo di 53 anni accusato di stalking e diffusione illecita di immagini intime. L’indagine è stata avviata dopo la denuncia di una donna che ha ricevuto lettere anonime contenenti foto private e frasi offensive. L’uomo, ex compagno della vittima, avrebbe agito per vendetta dopo la fine della relazione, utilizzando anche profili falsi per la diffusione delle immagini.

Le indagini della Polizia Postale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via a seguito della denuncia presentata da una donna presso il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Bari. La vittima aveva segnalato di aver ricevuto, sia presso la propria abitazione che sul luogo di lavoro, lettere anonime contenenti foto intime scattate a sua insaputa e accompagnate da frasi offensive. Le stesse immagini sarebbero state poi diffuse anche sui social network e inviate a conoscenti tramite profili falsi, aggravando la situazione di disagio e paura vissuta dalla donna.

L’identificazione dell’autore

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bari, sono state rese particolarmente complesse dall’utilizzo di account anonimi e profili falsi per la diffusione delle immagini. Tuttavia, grazie a un’attenta attività investigativa, gli inquirenti sono riusciti a raccogliere un quadro indiziario solido e univoco nei confronti dell’ex compagno della vittima, un uomo di 53 anni originario della Campania. Secondo quanto ricostruito, l’uomo non avrebbe accettato la fine della relazione e avrebbe messo in atto una serie di condotte persecutorie culminate nella diffusione illecita di immagini intime e nello stalking.

La misura cautelare e il ruolo della Procura

Alla luce degli elementi raccolti, il G.I.P. del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura, ha disposto per l’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. L’operazione conferma il costante impegno della Polizia Postale, in collaborazione con gli uffici giudiziari della Procura della Repubblica, nel contrasto ai reati di stalking e revenge porn, fenomeni purtroppo in crescita e che richiedono una risposta tempestiva e decisa da parte delle istituzioni.

Il fenomeno del revenge porn e l’importanza della denuncia

Il caso di Bari mette nuovamente in luce la gravità e la diffusione del revenge porn, una forma di violenza che si manifesta attraverso la diffusione non consensuale di immagini o video intimi, spesso come atto di vendetta dopo la fine di una relazione. Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza di denunciare tempestivamente questi episodi, per consentire agli investigatori di intervenire rapidamente e tutelare le vittime.

IPA