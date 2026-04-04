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È di un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio e numerose perquisizioni il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nei quartieri di Carbonara, Ceglie del Campo e Japigia a Bari . L’attività è stata disposta dal Questore Annino Gargano nell’ambito delle iniziative di contrasto alla criminalità diffusa, con particolare attenzione allo spaccio di droga.

Operazione della Squadra Mobile nei quartieri cittadini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nei giorni scorsi la Squadra Mobile della Questura, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e delle unità cinofile antidroga, ha dato il via a una vasta operazione nei quartieri Carbonara, Ceglie del Campo e Japigia. L’intervento è stato deciso dal Questore di Bari, Dr. Annino Gargano, per rispondere ai recenti episodi di criminalità che hanno interessato queste aree urbane.

Perquisizioni e controlli mirati

Le forze dell’ordine hanno effettuato numerose perquisizioni in abitazioni e altri luoghi considerati di interesse investigativo. L’impiego delle unità cinofile antidroga ha permesso di individuare sostanze stupefacenti e di procedere a un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio. L’operazione si inserisce in una strategia più ampia di prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità diffusa, con particolare attenzione allo spaccio di droga.

Posti di controllo e verifiche su strada

Oltre alle perquisizioni, il personale del Reparto Prevenzione Crimine ha istituito diversi posti di controllo nei quartieri interessati. Nel corso di questi servizi, sono state controllate più di 50 autovetture e circa 100 persone, di cui 31 risultate avere precedenti penali. Questi controlli hanno avuto lo scopo di monitorare il territorio e prevenire ulteriori episodi di criminalità.

IPA