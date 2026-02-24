Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Gravi violazioni sui tempi di guida e di riposo sono state accertate in una recente operazione della Polizia Stradale, che ha portato a sanzioni per oltre 150.000 euro e alla decurtazione di 1.780 punti dalle patenti professionali. I controlli sono stati effettuati presso una società di autotrasporto attiva su tratte nazionali e internazionali nella città di Bari e provincia, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza della circolazione e prevenire rischi legati all’affaticamento dei conducenti.

Controlli amministrativi intensificati: la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Bari Sud, insieme al personale dell’Ispettorato del Lavoro, hanno condotto un accesso ispettivo presso la sede di una società di autotrasporto. L’azienda, operante su tratte sia nazionali che internazionali, è stata sottoposta a un attento esame amministrativo nell’ambito di un piano di controlli intensificati disposti nella città di Bari e nella sua provincia.

Le modalità dell’operazione: verifiche e tecnologie in campo

Durante l’ispezione, gli operatori hanno esaminato i veicoli presenti nel piazzale aziendale, utilizzando le tecnologie e i software in dotazione alla Polizia Stradale. Questi strumenti hanno permesso di acquisire e analizzare i dati dei tachigrafi digitali relativi agli ultimi cinquanta giorni di attività dei mezzi pesanti. L’analisi approfondita della documentazione ha consentito di ricostruire i turni di guida e di riposo degli autisti, evidenziando numerose infrazioni alla normativa comunitaria e nazionale in materia di tempi di guida e di riposo.

Le violazioni accertate: frazionamento fraudolento dei riposi

L’indagine ha portato alla luce il frazionamento fraudolento dei periodi di riposo, una pratica adottata per consentire agli autisti di superare i limiti di guida stabiliti dalla legge. Tale comportamento rappresenta una grave violazione delle norme, poiché mette a rischio la sicurezza stradale e la salute dei conducenti. Gli agenti hanno contestato numerose infrazioni, per un importo complessivo superiore a 150.000 euro, e hanno proceduto alla decurtazione di 1.780 punti dalle patenti professionali coinvolte.

Obiettivi dell’operazione: sicurezza e concorrenza leale

L’operazione si inserisce nella costante attività di vigilanza svolta dalla Polizia Stradale per garantire il rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza della circolazione. L’eccessivo affaticamento dei conducenti professionali, causato dal mancato rispetto dei tempi di riposo, può infatti generare gravissimi rischi per la sicurezza pubblica. Inoltre, il rispetto delle regole è fondamentale anche per contrastare fenomeni di concorrenza sleale nel settore dell’autotrasporto, a tutela delle aziende che operano nel rispetto della legge.

Le conseguenze delle infrazioni: sanzioni e punti decurtati

Le infrazioni accertate hanno comportato sanzioni amministrative per oltre 150.000 euro e la decurtazione di 1.780 punti dalle patenti dei conducenti coinvolti. Questi provvedimenti mirano a disincentivare comportamenti illeciti e a promuovere una maggiore attenzione al rispetto delle norme sulla sicurezza stradale. L’azione congiunta della Polizia Stradale e dell’Ispettorato del Lavoro rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni per la tutela della collettività.

IPA