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È di un imprenditore pluripregiudicato la confisca definitiva di beni per un milione di euro, eseguita dai Carabinieri del Comando Provinciale di Bari su disposizione della Corte di Appello, a seguito di condanne per rapina a mano armata, porto illegale di armi, riciclaggio e ricettazione. Il provvedimento è stato emesso dopo la sentenza della Corte di Cassazione che ha annullato una precedente revoca della confisca.

I fatti contestati: rapine e assalti a portavalori

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la confisca definitiva è stata eseguita nei confronti di F.C., 47enne imprenditore, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali. L’operazione è il risultato di un lungo iter giudiziario che ha visto coinvolte la Corte di Appello III Sezione Penale di Bari e la Corte di Cassazione.

F.C. è stato condannato per aver preso parte a un commando paramilitare composto da circa 10 persone, responsabile di un assalto a un furgone portavalori avvenuto il 29 febbraio 2016 sulla strada statale 16 nei pressi di Trinitapoli. Il veicolo trasportava circa 3 milioni di euro destinati a uffici postali e istituti di credito. L’azione, durata appena 5 minuti, ha fruttato al gruppo oltre 72 mila euro. I malviventi hanno garantito la fuga bloccando le vie di accesso con auto e mezzi pesanti rubati e incendiati, e disseminando la strada di chiodi artigianali a quattro punte.

Altri episodi criminali e condanne

Oltre a questo episodio, F.C. è stato riconosciuto colpevole di aver partecipato, il 4 dicembre 2016, insieme ad altre 15 persone di origine calabrese, a un assalto presso il caveau di una società di vigilanza nel comune di Caraffa (CZ), utilizzando una ruspa dotata di martello pneumatico. In quell’occasione sono stati sottratti 8,5 milioni di euro.

Un’ulteriore condanna riguarda un altro assalto a un furgone portavalori, avvenuto il 19 ottobre 2015 a Bari, sempre nei pressi della strada statale 16. Qui, insieme a 15 individui armati di kalashnikov, il gruppo ha rubato centinaia di migliaia di euro da un mezzo diretto alla Banca d’Italia per depositare denaro prelevato da diversi istituti di credito.

L’iter giudiziario e la confisca dei beni

La confisca definitiva dei beni è stata disposta dalla Corte di Appello di Bari dopo che la Suprema Corte di Cassazione ha annullato una precedente ordinanza che aveva revocato la misura, accogliendo le opposizioni presentate dall’imprenditore. In precedenza, la Corte di Appello aveva già emesso un provvedimento di sequestro e confisca, su proposta della Procura Generale della Repubblica di Bari. La richiesta era stata formulata in considerazione delle condanne definitive a carico di F.C. e sulla base delle indagini patrimoniali condotte dal Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari e dalla Sezione specializzata del Nucleo Investigativo dei Carabinieri.

Il patrimonio confiscato

Il valore complessivo dei beni sottratti alla disponibilità dell’imprenditore, formalmente intestati alla compagna, è stimato in circa un milione di euro. Il patrimonio comprende due terreni e due lussuose ville situate nell’agro di Andria, oltre a 3 terreni ubicati a Trinitapoli.

L’importanza dell’operazione

L’operazione rappresenta un importante risultato nella lotta alla criminalità organizzata, grazie alla collaborazione tra magistratura e forze investigative specializzate nelle indagini patrimoniali. L’azione di contrasto è stata perseguita sia attraverso attività di prevenzione e repressione, sia mediante approfondite indagini di natura finanziaria e patrimoniale, che hanno permesso di ricostruire l’origine illecita della ricchezza accumulata da F.C., riconducibile in particolare a rapine ai danni di portavalori.

IPA