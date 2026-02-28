Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la revoca della licenza a una discoteca di Bari dopo che sono state riscontrate gravi irregolarità durante un controllo amministrativo. L’intervento, avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 febbraio, è stato eseguito dalla Polizia di Stato insieme al Nucleo Annonario della Polizia Locale e all’Ispettorato del Lavoro. La decisione è stata presa a seguito delle verifiche che hanno evidenziato il superamento della capienza massima consentita e la presenza di strutture non autorizzate, mettendo a rischio la sicurezza pubblica.

Controlli disposti dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce in una più ampia attività di monitoraggio dei locali di pubblico spettacolo, decisa dopo le riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e in linea con le direttive del Ministero dell’Interno. La Questura di Bari ha quindi pianificato una serie di controlli amministrativi, tra cui quello che ha portato alla chiusura della discoteca.

La verifica amministrativa nella notte tra il 21 e il 22 febbraio

Il controllo è stato effettuato nella notte tra il 21 e il 22 febbraio da personale della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Bari, con il supporto degli agenti del Nucleo Annonario della Polizia Locale e del personale dell’Ispettorato del Lavoro. L’obiettivo era verificare il rispetto delle norme di sicurezza e della normativa amministrativa vigente nei locali di pubblico spettacolo.

Superata la capienza massima: oltre 517 persone presenti

Durante l’ispezione, gli operatori hanno accertato che, nonostante la discoteca fosse autorizzata a ospitare al massimo 200 persone, all’interno del locale erano presenti più di 517 avventori. Questo dato ha evidenziato un grave illecito amministrativo, con un numero di persone più che doppio rispetto al limite consentito, creando una situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità.

Irregolarità strutturali e mancato rispetto delle autorizzazioni

Oltre al sovraffollamento, sono state riscontrate altre violazioni riguardanti la sicurezza. In particolare, è stata individuata l’apertura di un varco nei pressi della console del DJ che conduceva a un cortile pertinenziale, realizzato senza alcuna autorizzazione. Inoltre, tra l’ingresso del locale e il varco di accesso, è stata trovata una tensostruttura non prevista nell’autorizzazione concessa dal Comune di Bari. Queste modifiche strutturali, non autorizzate, hanno aggravato ulteriormente la posizione del locale.

Revoca della licenza e ordinanza del Comune

Alla luce delle numerose irregolarità e del concreto pericolo per la sicurezza degli avventori, il Settore Attività Produttive del Comune di Bari ha emesso un’ordinanza dirigenziale che ha disposto la revoca immediata del titolo autorizzatorio della discoteca. La misura è stata adottata per tutelare la pubblica incolumità e garantire il rispetto delle normative vigenti.

