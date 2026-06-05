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Bari, il prof va in pensione: gli studenti in piedi sui banchi come nel film, "O capitano! Mio capitano!"

L’omaggio dei ragazzi del liceo scientifico Salvemini al prof Gennaro Capriati: in aula come nella celebre scena finale de L’Attimo fuggente

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Virgilio Notizie

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Gli studenti del liceo scientifico Salvemini di Bari hanno salutato l’ultimo giorno di scuola di Gennaro Capriati, docente di matematica e fisica prossimo alla pensione, salendo in piedi sui banchi e gridando la celebre frase “O capitano! Mio capitano!”. L’omaggio, che riprende la scena finale del film L’Attimo fuggente con Robin Williams, è stato catturato in un video condiviso sulla pagina social dell’istituto barese, raccogliendo centinaia di messaggi di ringraziamento da parte di ex alunni ed ex alunne del professore.

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