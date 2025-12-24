Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e un ingente sequestro di materiale pirotecnico illegale sono il risultato di due operazioni condotte dalla Polizia di Stato nei quartieri San Paolo e Japigia di Bari. I provvedimenti sono stati eseguiti nei giorni scorsi nei confronti di due soggetti baresi, un 33enne già noto alle forze dell’ordine e un 32enne incensurato, trovati in possesso di ordigni artigianali e altri prodotti esplosivi vietati. Le operazioni si inseriscono in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto alla detenzione illecita di materiale pirotecnico, intensificata in vista delle festività di fine anno.

Operazioni di polizia nei quartieri San Paolo e Japigia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le due operazioni hanno avuto luogo rispettivamente il 19 dicembre e il 22 dicembre scorsi. Nel primo caso, gli agenti della Squadra Mobile, supportati dal Nucleo Artificieri della Questura di Bari, hanno effettuato una perquisizione nel quartiere San Paolo, concentrandosi su un’autovettura utilizzata dal 33enne con precedenti per detenzione illecita di materiale esplodente. L’intervento ha permesso di rinvenire 10 candelotti artigianali, ciascuno dotato di miccia d’accensione, nascosti all’interno del veicolo. Gli accertamenti tecnici hanno confermato la natura altamente offensiva degli ordigni, assimilabili a veri e propri esplosivi micidiali.

Il secondo arresto e il maxi sequestro nel quartiere Japigia

Pochi giorni dopo, il 22 dicembre, la Polizia di Stato ha condotto una seconda operazione nel quartiere Japigia, questa volta indirizzata verso due cantinole situate al piano interrato di un edificio residenziale, nella piena disponibilità di un 32enne incensurato. Anche in questa circostanza, l’attività di perquisizione, svolta dalla Squadra Mobile e dal Nucleo Artificieri, ha dato esito positivo: sono stati scoperti e sequestrati 561 ordigni artigianali illegali, contenenti circa 25 Kg di esplosivo. Oltre a questi, gli agenti hanno trovato altro materiale pirotecnico lecito, per un peso netto di 75 kg, che tuttavia non poteva essere detenuto dall’arrestato in assenza delle necessarie autorizzazioni.

Le indagini e la posizione degli arrestati

Entrambi gli arresti sono stati eseguiti nell’ambito di procedimenti penali ancora nella fase delle indagini preliminari. Dopo l’esecuzione delle misure pre-cautelari, i due indagati saranno sottoposti all’interrogatorio di garanzia e potranno confrontarsi con la difesa. La loro eventuale colpevolezza in relazione ai reati contestati dovrà essere accertata in sede processuale, nel rispetto del contraddittorio tra le parti. Le operazioni si inseriscono in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto al fenomeno della detenzione illecita di materiale pirotecnico vietato, avviata dalla Polizia di Stato nella Città Metropolitana di Bari. L’intensificazione dei controlli è stata motivata anche dall’approssimarsi dei festeggiamenti di fine anno, periodo in cui aumenta il rischio legato all’uso improprio di fuochi d’artificio e ordigni artigianali.

