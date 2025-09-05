Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane extracomunitario è stato fermato dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina aggravata, avvenuta in concorso con un complice già identificato, nei pressi dell’Università di Bari il 30 agosto. L’intervento è stato eseguito il 2 settembre nei pressi del parco Rossani, dopo che la vittima e alcuni testimoni avevano fornito una dettagliata descrizione dei presunti responsabili.

Le indagini e il fermo del sospettato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio del 2 settembre gli agenti hanno fermato un giovane extracomunitario nei pressi del parco Rossani, ritenuto coinvolto in una rapina avvenuta pochi giorni prima. L’episodio si era verificato il 30 agosto nei pressi dell’Università di Bari, quando un ragazzo, in compagnia della propria compagna, era stato improvvisamente avvicinato da due individui. I malviventi, dopo averlo strattonato, gli avevano strappato dal collo una collanina d’oro, dandosi poi alla fuga.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima e i testimoni presenti sono riusciti a fornire una descrizione precisa dei presunti autori della rapina. Questo elemento si è rivelato fondamentale per le successive attività investigative. Gli agenti della Squadra Volante hanno quindi analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nella zona, riuscendo così a individuare e rintracciare il sospettato.

L’identificazione e gli sviluppi investigativi

Il giovane fermato è stato accompagnato presso gli uffici di polizia per le procedure di identificazione. Gli accertamenti svolti hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Inoltre, il ragazzo era già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi simili, circostanza che ha rafforzato i sospetti degli investigatori.

Il ruolo dei testimoni e delle tecnologie

La collaborazione tra la vittima, i testimoni e la Polizia di Stato si è rivelata decisiva per la rapida individuazione del presunto responsabile. La descrizione fornita e le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno consentito agli agenti di agire tempestivamente, bloccando il giovane nei pressi del parco Rossani. L’operazione ha dimostrato ancora una volta l’importanza delle segnalazioni dei cittadini e dell’utilizzo delle tecnologie nella prevenzione e repressione dei reati.

Le indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno fatto sapere che le indagini proseguono per verificare eventuali responsabilità del giovane e del suo complice in altri episodi analoghi avvenuti nella stessa zona. Gli investigatori stanno infatti analizzando ulteriori segnalazioni e confrontando le modalità della rapina con altri casi registrati recentemente.

La posizione giudiziaria del fermato

È importante ricordare che, come sottolineato dalla Polizia di Stato, il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. La presunta colpevolezza del giovane, in relazione ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo, nel rispetto del contraddittorio tra le parti. La posizione del fermato resta dunque al vaglio dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare gli elementi raccolti dagli investigatori.

Precedenti e contesto

Il giovane fermato risulta già noto alle forze dell’ordine per episodi simili, circostanza che ha indirizzato le indagini verso la sua persona. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire se possa essere coinvolto in altri fatti di rapina o furto avvenuti nella zona universitaria e nei dintorni del parco Rossani. La presenza di due persone coinvolte, entrambe identificate, fa ipotizzare un’azione organizzata e non isolata.

IPA