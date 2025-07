Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata eseguito un arresto il 19 luglio a Bari: una donna, moglie di uno dei capi del clan Strisciuglio, è stata condannata in via definitiva per lesioni personali aggravate e minacce con metodo mafioso ai danni di una giornalista del TG1. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Bari, in seguito a un ordine di carcerazione emesso dopo la conferma della sentenza da parte della Corte d’Appello. I fatti risalgono al 9 febbraio 2018, quando la reporter era impegnata in un servizio sulle mafie giovanili. La donna dovrà scontare 1 anno e 4 mesi di reclusione.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto in esecuzione di un provvedimento definitivo, dopo che la sentenza di condanna è stata confermata dalla Corte d’Appello di Bari con la decisione n. 2191/2024 del 13 maggio 2024. Il provvedimento è divenuto definitivo il 20 maggio 2024, rendendo esecutiva la pena a carico della donna.

I dettagli dell’arresto

La donna arrestata, nata nel 1974, è la moglie di uno dei promotori e capi del clan “Strisciuglio” di Bari. La Squadra Mobile della Questura ha dato esecuzione all’ordine di carcerazione nella mattinata odierna, conducendo la donna presso la casa circondariale di Trani. L’arresto è stato disposto per consentire l’espiazione della pena residua, fissata in 1 anno e 4 mesi di reclusione, come stabilito dalla sentenza definitiva.

Il contesto: il clan Strisciuglio e la vittima

La protagonista della vicenda è legata a uno dei più noti clan mafiosi del territorio barese, il clan “Strisciuglio”. La sua posizione all’interno dell’organizzazione criminale ha aggravato la sua responsabilità penale, in quanto i reati contestati sono stati commessi con il cosiddetto “metodo mafioso”. La vittima dell’aggressione è una giornalista del TG1, nota per il suo impegno in inchieste sulle mafie e la criminalità organizzata.

L’aggressione alla giornalista

L’episodio che ha portato alla condanna definitiva risale al pomeriggio del 9 febbraio 2018. In quell’occasione, la giornalista si era recata nei pressi dell’abitazione del figlio dell’imputata, coinvolto in un precedente episodio di violenza ai danni di un minore. La reporter stava realizzando un servizio dal titolo “I giovani e le mafie”, volto a documentare il rapporto tra le nuove generazioni e la criminalità organizzata.

Appena giunta all’esterno dello stabile, la giornalista è stata avvicinata dalla donna, che le ha intimato in modo aggressivo di allontanarsi. Dopo pochi istanti, la situazione è degenerata: la donna ha colpito la reporter con uno schiaffo al volto, provocandole un trauma contusivo all’emivolto sinistro, con una prognosi di 10 giorni.

Le accuse e il processo

La donna è stata ritenuta responsabile di lesioni personali aggravate e minacce, entrambe aggravate dall’uso del metodo mafioso. Il procedimento giudiziario ha avuto inizio con la sentenza emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Bari il 15 aprile 2021, che ha riconosciuto la gravità dei fatti e la pericolosità del contesto in cui sono avvenuti.

La condanna è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bari con la sentenza n. 2191/2024, emessa il 13 maggio 2024 e divenuta definitiva il 20 maggio 2024. L’ordine di esecuzione per la carcerazione è stato quindi emesso e portato a termine dalla Polizia di Stato.

L’esecuzione della pena

Al termine delle formalità di rito, la donna è stata trasferita presso la casa circondariale di Trani, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per scontare la pena residua. La condanna prevede 1 anno e 4 mesi di reclusione, a seguito della definitiva conferma delle responsabilità penali per lesioni personali aggravate e minacce mafiose.

Il significato della sentenza

La sentenza rappresenta un importante segnale nella lotta contro la criminalità organizzata e la tutela della libertà di stampa. L’aggressione a una giornalista impegnata in un servizio sulle mafie ha suscitato grande indignazione nell’opinione pubblica e nel mondo dell’informazione. La conferma della condanna e l’esecuzione della pena sottolineano la determinazione delle istituzioni nel contrastare ogni forma di intimidazione mafiosa ai danni di chi svolge il proprio lavoro con coraggio e senso civico.

Le reazioni del mondo giornalistico

L’episodio ha avuto un forte impatto anche tra i giornalisti, che hanno espresso solidarietà alla collega aggredita e hanno ribadito l’importanza di garantire la sicurezza di chi si occupa di inchieste sulla criminalità. L’Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana hanno più volte richiesto maggiori tutele per i cronisti impegnati in territori ad alta densità mafiosa, sottolineando come episodi di minacce e aggressioni siano purtroppo ancora troppo frequenti.

