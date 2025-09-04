Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Cinque provvedimenti adottati dalla Questura di Bari nei confronti di cittadini stranieri coinvolti in episodi di spaccio, risse e minacce. I provvedimenti, emessi nella giornata odierna, sono stati disposti per garantire maggiore sicurezza nelle aree urbane più frequentate da studenti e cittadini. Le misure, della durata compresa tra uno e due anni, sono state applicate a cittadini egiziani, libanesi e tunisini, sorpresi in diversi episodi di illegalità nel capoluogo pugliese.

Le informazioni dalla Questura

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Questura della Provincia di Bari ha adottato cinque provvedimenti di divieto di accesso a specifiche aree urbane, in base a quanto previsto dal D.L. 14/2017, convertito nella Legge 48/2017. Queste misure, note come “Daspo Urbano”, sono state indirizzate a cittadini stranieri che si sono resi protagonisti di episodi di spaccio di droga, risse e minacce in zone centrali della città.

I dettagli dei provvedimenti

Nel dettaglio, la Questura ha specificato che due provvedimenti – rispettivamente della durata di due anni e un anno – sono stati emessi nei confronti di un cittadino egiziano e di un cittadino libanese. I due sono stati sorpresi in possesso di dosi di cocaina e hashish nei pressi della Facoltà di Giurisprudenza, in Piazza Cesare Battisti. L’episodio ha portato all’immediata applicazione del divieto di accesso alle aree limitrofe, per impedire il ripetersi di simili episodi di spaccio.

Altri due provvedimenti di divieto di accesso, entrambi della durata di due anni, sono stati notificati a due cittadini egiziani coinvolti in una rissa avvenuta nei pressi del chiosco “El Chiringuito” al Molo San Nicola. I due sono stati trovati in possesso di un bastone e di una bottiglia, strumenti che avrebbero potuto essere utilizzati per arrecare danno durante la colluttazione. Anche in questo caso, la misura restrittiva è stata adottata per tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei frequentatori della zona.

Un ulteriore provvedimento, sempre della durata di due anni, ha riguardato un cittadino tunisino accusato di minacce in un episodio avvenuto nelle vicinanze della Facoltà di Giurisprudenza. Il divieto di accesso è stato esteso a un locale situato in via Nicolai e alle aree circostanti, inclusa Piazza Cesare Battisti, per prevenire ulteriori episodi di illegalità e garantire la tranquillità della comunità studentesca e dei residenti.

Le aree interessate e la strategia di prevenzione

Le zone coinvolte dai provvedimenti sono tra le più frequentate di Bari, in particolare Piazza Cesare Battisti, la Facoltà di Giurisprudenza, il Molo San Nicola e via Nicolai. Questi luoghi rappresentano punti di aggregazione per studenti universitari e cittadini, spesso teatro di episodi che mettono a rischio la sicurezza pubblica. La Questura ha sottolineato che l’adozione dei divieti di accesso mira a contrastare fenomeni di degrado e illegalità, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine e scoraggiando comportamenti illeciti.

La scelta di applicare il “Daspo Urbano” in queste aree risponde all’esigenza di prevenire la reiterazione di condotte pericolose e di tutelare la vivibilità degli spazi pubblici. Le misure adottate si inseriscono in un più ampio piano di controllo del territorio, che vede la collaborazione tra Polizia di Stato, amministrazione comunale e altre istituzioni locali.

