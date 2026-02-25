Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato emesso un avviso orale nei confronti di uno studente minorenne di Bari, a seguito di ripetuti comportamenti ritenuti socialmente pericolosi all’interno di un istituto scolastico. Il provvedimento è stato adottato dal Questore, come previsto dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dopo un’attenta istruttoria della Divisione Anticrimine. La misura si inserisce in un più ampio impegno delle forze dell’ordine per la prevenzione nelle scuole.

Il provvedimento del Questore

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore di Bari, Annino Gargano, ha firmato un avviso orale rivolto a uno studente minorenne. Il provvedimento, previsto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, invita formalmente il giovane a cambiare condotta di vita. L’obiettivo è quello di prevenire ulteriori episodi di violazione delle regole e di comportamenti illeciti che possano mettere a rischio la sicurezza e la convivenza civile all’interno della scuola.

Le motivazioni alla base della misura

L’avviso orale è stato emesso dopo un’approfondita attività istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Bari. Nel corso degli ultimi 2 anni, lo studente si è reso protagonista di numerosi episodi di aggressività e violazione del regolamento scolastico. Tra i comportamenti segnalati figurano l’uso improprio del telefono cellulare durante le lezioni, linguaggio offensivo nei confronti dei docenti, atteggiamenti violenti verso altri studenti e, più recentemente, una minaccia di morte rivolta a un insegnante.

Il contesto: attenzione alla prevenzione nelle scuole

La Polizia di Stato ha sottolineato come questo provvedimento rientri in una strategia più ampia di attenzione al mondo della scuola. Le forze dell’ordine sono quotidianamente impegnate nel promuovere la prevenzione e il rispetto delle regole tra i giovani, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di violenza e illegalità che possono manifestarsi anche in ambito scolastico.

Le conseguenze dell’avviso orale

L’avviso orale rappresenta una misura di prevenzione personale. Il Questore ha formalmente invitato il giovane a modificare il proprio comportamento, avvertendolo che, in caso di reiterazione di comportamenti illeciti, potranno essere applicate misure più severe previste dalla normativa vigente. La famiglia dello studente è stata informata del provvedimento, affinché possa collaborare nel percorso di recupero e nel rispetto delle regole.

