Eseguito un arresto a Bari per fabbricazione o detenzione di materie esplodenti e turbamento di funzioni religiose. Un uomo di 39 anni, barese, è stato individuato come sospettato di aver introdotto un ordigno incendiario durante una funzione religiosa dei Testimoni di Geova, lo scorso 1° marzo, nel quartiere Carrassi. L’intervento è stato motivato da un atto intimidatorio che ha destato allarme tra i presenti.

Le indagini e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo un episodio avvenuto nel pomeriggio del 1° marzo. Durante una funzione religiosa presso la Sala del regno dei Testimoni di Geova, alla quale partecipavano oltre 70 fedeli, tra cui diversi bambini, un uomo si è presentato chiedendo di assistere alla cerimonia. L’individuo, descritto come italiano, di circa 40 anni e con occhiali da vista, è stato accolto e si è seduto nella parte posteriore della sala.

L’atto intimidatorio e l’intervento delle forze dell’ordine

L’uomo aveva con sé una busta di colore celeste, che ha appoggiato sul pavimento. Il forte odore di benzina proveniente dalla busta ha subito insospettito i presenti, che hanno prontamente chiamato il numero di emergenza 112 per richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Accortosi di essere stato scoperto, il sospettato ha abbandonato la busta e si è allontanato rapidamente dalla sala.

Il ritrovamento dell’ordigno incendiario

Poco dopo, sono intervenuti sul posto gli equipaggi della Digos, delle Volanti e gli artificieri della Questura. All’interno della busta è stato rinvenuto un manufatto artigianale, identificato come ordigno incendiario rudimentale. Gli artificieri sono riusciti a neutralizzare l’ordigno, evitando così gravi conseguenze per i presenti.

La ricostruzione degli investigatori

Le indagini della Digos, supportate dall’analisi delle immagini di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali della zona, hanno permesso di ricostruire i movimenti dell’uomo. Il sospettato avrebbe raggiunto il luogo di culto a Bari a bordo di una bicicletta a noleggio di una società di bike sharing, trasportando la busta celeste contenente una tanica di plastica. Quest’ultima era stata riempita poco prima di benzina presso una stazione di servizio della zona. Alla tanica era collegato un dispositivo rudimentale di accensione, che fungeva da innesco.

La misura cautelare e la fase delle indagini

Accogliendo la ricostruzione degli investigatori, la Procura della Repubblica ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari l’applicazione della misura cautelare dell’arresto in carcere nei confronti del sospettato.

