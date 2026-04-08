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Oltre 11 milioni di euro sequestrati a seguito di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza, che ha coinvolto 2 amministratori e 1 socio di società accusati di frode fiscale tramite l’utilizzo di soggetti esteri collegati agli indagati. Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica di Trani e disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari, è stato eseguito nei confronti di imprese gestite da residenti nella provincia BAT, ma formalmente costituite all’estero, con l’obiettivo di sottrarsi al pagamento delle imposte in Italia.

Le indagini e il sequestro preventivo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il sequestro preventivo, finalizzato anche alla confisca per equivalente, ha riguardato 2 società sottoposte a verifica fiscale. Sebbene costituite in Francia, le società erano interamente gestite da soggetti residenti a Barletta, nella sesta provincia pugliese. Questa struttura, nota come “esterovestizione”, ha permesso alle società di evitare il pagamento di imposte in Italia, sottraendo alle casse dello Stato oltre 8 milioni di euro relativi a imposte e tasse su circa 30 milioni di euro di ricavi mai dichiarati.

Il ruolo delle società estere e la collaborazione internazionale

Le indagini sono state avviate a seguito di una richiesta di informazioni e collaborazione amministrativa pervenuta al Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Barletta da parte dell’omologo organo spagnolo. L’attenzione si è concentrata su società con sede in Spagna, oggetto di controllo fiscale, che intrattenevano rapporti economici, commerciali e finanziari con una società avente sede a Barletta. Dall’analisi della documentazione acquisita presso la sede italiana, è emersa l’esistenza di 2 società fittizie con sede legale in Francia, amministrate da soggetti operanti nella provincia BAT. Queste società ricevevano fatture, trasferivano fondi e stipulavano accordi commerciali direttamente con una società italiana riconducibile agli stessi amministratori delle società cartiere francesi.

Le accuse e i reati contestati

L’attività investigativa ha portato alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria dell’amministratore di fatto e del rappresentante legale delle società, quest’ultimo risultato essere un prestanome. Entrambi sono stati accusati di evasione fiscale per le annualità d’imposta dal 2016 al 2019. Inoltre, sono emersi numerosi debiti fiscali iscritti a ruolo per oltre 3 milioni di euro a carico dell’amministratore di fatto delle società di diritto francese. Per questo motivo, il soggetto, in concorso con un altro, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Trani per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Gli indagati avrebbero reso inefficace la procedura di riscossione coattiva dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, attraverso una serie di atti fraudolenti, tra cui la cessione di quote sociali a favore di una LTD inglese, corrispondente alla S.r.l. italiana, con sede a Londra ma riconducibile agli stessi soggetti italiani.

Acquisto di immobili e movimentazione di fondi

La Procura della Repubblica ha rilevato ulteriori elementi di fraudolenza nelle operazioni degli indagati. In particolare, uno di loro, pur non disponendo di risorse economiche evidenti, ha acquistato una villa a Trani di 12 vani per un valore di 550 mila euro. La somma è stata prelevata da un conto corrente intestato a una fiduciaria, soggetto apparentemente titolare delle disponibilità finanziarie, ma in realtà riconducibile agli indagati stessi.

Il contesto dell’operazione e le finalità

L’operazione di polizia economico-finanziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, si inserisce nell’ambito di una più ampia azione di contrasto alle frodi e evasioni fiscali, anche di carattere internazionale. Questi fenomeni rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo economico, poiché arrecano un notevole danno alle entrate tributarie dello Stato, alterano la concorrenza e compromettono l’equità sociale, sottraendo risorse pubbliche destinate ai cittadini più deboli.

IPA