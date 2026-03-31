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È di 15 arresti il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra mobile di Barletta Andria Trani, che ha portato allo smantellamento di un’organizzazione criminale specializzata in associazione per delinquere finalizzata al furto, riciclaggio e ricettazione di automobili. L’indagine ha permesso di ricostruire l’intera filiera del traffico illecito di veicoli, dalla sottrazione alla rivendita dei pezzi, con gravi conseguenze anche per l’ambiente.

Le indagini e la scoperta dell’organizzazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio grazie a un’attenta attività investigativa che ha permesso di individuare una struttura criminale ben organizzata. Gli appartenenti al gruppo erano in grado di gestire ogni fase del traffico illecito: dal furto delle auto, allo smontaggio, fino alla commercializzazione dei componenti.

Modalità operative e tempistiche dei furti

A partire dal mese di giugno 2025, diverse “batterie” di ladri hanno agito simultaneamente, riuscendo ad asportare fino a sette veicoli al giorno. Gli indagati impiegavano solo pochi minuti per trafugare un’auto, dimostrando una notevole rapidità e coordinazione nelle operazioni di furto.

I “cimiteri” delle auto e le conseguenze ambientali

Le vetture rubate venivano trasportate in zone di campagna, dove erano smontate per recuperare i pezzi di valore. In queste aree, gli agenti della Polizia locale e della Squadra mobile hanno rinvenuto numerosi “cimiteri” di auto smontate, in particolare nel territorio del comune di Barletta. Successivamente, per eliminare ogni traccia dei reati, le carcasse venivano incendiate, causando gravi danni ambientali.

Il riciclaggio dei pezzi e la rete di complicità

I componenti recuperati dalle auto venivano poi trasportati in autoparchi e autodemolitori compiacenti situati a Cerignola (Foggia). Qui, i pezzi erano suddivisi, imballati e reintrodotti sul mercato, alimentando così il circuito del riciclaggio e della ricettazione di parti di veicoli rubati. L’ultima occorrenza di Cerignola è stata fondamentale per la distribuzione dei componenti illeciti.

L’intervento delle forze dell’ordine

L’operazione, che ha visto la collaborazione tra la Squadra mobile e la Polizia locale, ha permesso di arrestare 15 persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati contestati. L’attività investigativa ha consentito di ricostruire l’intero modus operandi dell’organizzazione e di individuare i luoghi chiave utilizzati per lo smontaggio e la distruzione delle auto rubate.