Barriera corallina a rischio a causa di El Niño, allarme degli scienziati sul "collasso dell'ecosistema"

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La grande barriera corallina australiana è esposta a un rischio molto elevato di sbiancamento estremo e diffuso e di “collasso dell’ecosistema” a causa del fenomeno meteorologico El Niño di quest’anno. È l’allarme lanciato da alcuni scienziati. Le Nazioni Unite hanno espresso “grave preoccupazione” per il fenomeno e per l’impatto del cambiamento climatico.

L’allarme su El Niño e la barriera corallina

La barriera corallina australiana è considerata la più grande al mondo e si estende per 2.300 chilometri lungo la costa nord-orientale dello stato australiano del Queensland.

Questa settimana, le Nazioni Unite hanno espresso “grave preoccupazione” per lo sbiancamento di massa e per l’impatto del cambiamento climatico.

ANSA

A lanciare l’allarme sull’impatti di El Niño è stato Morgan Pratchett, ecologo specializzato in conservazione marina presso la James Cook University nel Queensland, che, durante il Simposio Internazionale sulle Barriere Coralline ad Auckland (Nuova Zelanda), ha sottolineato che il fenomeno estremo desta notevole preoccupazione.

“Non è da escludere che il prossimo grave evento perturbatore possa innescare l’estinzione localizzata di alcune specie… e un collasso diffuso dell’ecosistema”, ha affermato Pratchett.

Il monitoraggio dell’Unesco

Come riporta Agi, si prevede che l’evento El Niño di quest’anno batterà ogni record di intensità complessiva, provocando un innalzamento delle temperature superficiali nel Pacifico equatoriale, centrale e orientale.

Ciò, a sua volta, determinerà cambiamenti nei modelli globali di vento, pressione atmosferica e precipitazioni.

Secondo Pratchett, “è altamente probabile che assisteremo a uno sbiancamento massiccio, grave e diffuso della Grande Barriera Corallina”.

L’Unesco monitora la barriera corallina ogni anno dal 2021, quando ha avvertito che il sito rischiava di essere inserito nell’elenco dei patrimoni dell’umanità “in pericolo”. La copertura di coralli duri sull’intera barriera è diminuita in modo significativo tra il 2024 e il 2025. Inoltre, temperature dell’acqua superiori alla media hanno innescato il sesto evento di sbiancamento di massa dei coralli della barriera dal 2016.

Cosa succederebbe se scomparisse la barriera corallina

Ove Hoegh-Guldberg, docente di studi marini all’Università del Queensland, ha sottolineato come la perdita delle barriere coralline nel mondo “potrebbe essere il preludio alla fine dell’umanità“.

Per questo servirebbero interventi immediati che “non stiamo facendo” mentre la “situazione è molto grave“.

Lo sbiancamento dei coralli è un fenomeno distruttivo che può portare alla morte delle barriere coralline e dei loro ecosistemi.

Il riscaldamento globale avrebbe portato l’84% delle barriere coralline mondiali a soffrire di stress termico tra il 2023 e il 2025, condizione che causa lo sbiancamento.