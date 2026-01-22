Barron Trump figlio di Donald salva una donna dall'aggressione domestica, chiama polizia di Londra da New York

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Barron Trump, il figlio del presidente degli Stati Uniti, avrebbe salvato una donna da un’aggressione domestica chiamando, da New York, la polizia di Londra. Il giovane avrebbe detto agli agenti di “aver ricevuto una telefonata da una ragazza” che conosceva e che la stavano picchiando.

La chiamata di Barron Trump a Londra

I fatti risalgono a un anno fa, ma sono emersi ora durante una causa che si sta svolgendo a Snaresbrook, poco fuori Londra.

Come riporta Il Corriere della Sera, durante le udienze è stata fatta sentire la telefonata di Barron Trump, il 18 gennaio 2025 alle 2:23 am, ai servizi d’emergenza.

ANSA

“Ho appena ricevuto una chiamata da una ragazza che conosco. La stanno picchiando“, si sentirebbe.

Poi l’operatore avrebbe sgridato l’interlocutore perché si sarebbe rifiutato di rispondere ad alcune domande.

“Può per favore smettere di essere maleducato. Risponda alle mie domande. Se vuole aiutare questa persona, deve rispondere in modo chiaro e preciso, grazie. Allora, come la conosce?”, gli avrebbe chiesto l’agente.

Il figlio del presidente degli Stati Uniti avrebbe quindi ammesso di aver conosciuto la donna attraverso i social.

Barron avrebbe poi aggiunto: “La stanno picchiando violentemente e mi ha telefonato circa otto minuti fa, chissà cosa è successo ora… E mi dispiace se non sono stato educato”.

La presunta violenza domestica alla ragazza

Barron Trump era a New York quando avrebbe ricevuto la telefonata della ragazza che si trovava a Londra. Il giovane non avrebbe perso tempo e avrebbe subito contattato gli agenti a Londra.

La polizia inglese è quindi entrata in azione e, nei video quando sono arrivati a casa della donna, si vedrebbe la ragazza dichiarare di essere “un’amica di Barron Trump, il figlio di Donald Trump”.

L’aggredita avrebbe sostenuto che il suo ex ragazzo, Matvei Rumiantsev, fosse geloso dell’amicizia con il figlio del presidente americano e l’avrebbe stuprata due volte, la prima nel novembre 2024, la seconda il 18 gennaio 2025.

“Barron mi ha salvato la vita”, avrebbe detto.

La difesa di Rumiantsev

Matvei Rumiantsev è un cittadino russo di 22 anni, attualmente accusato di duplice stupro, di atti violenti e di aver ostacolato il corso della giustizia.

L’avvocata dell’uomo ha accusato la donna di essersi inventata le violenze e di non essere mai stata stuprata dal suo cliente.

Chi è Barron Trump

Barron Trump ha 19 anni ed è il figlio di Donald e Melania Trump. Frequenta la New York University e sarebbe costantemente seguito dagli agenti dei servizi segreti per motivi di sicurezza.

L’ultimogenito del presidente Usa ha avuto un ruolo fondamentale nel fare da tramite tra il padre e i giovani durante la campagna elettorale, in particolare incoraggiandolo ad accettare un’intervista a Adin Ross, un famoso youtuber americano.